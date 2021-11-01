ЛАД написав:Ещё о тестировании у нас и числе новых случаев. Персонально для Ромасика - это и о "выявлении бессимптомных". Писал о женщине, которой не хватило направлений на тестирование от семейного врача ("было всего 5"). Сегодня пошла на приём пораньше: "Сегодня на поликлинику тестов вообще не дали". Так что "10 тыс., как в Израиле" у нас точно не будет.
і? яким боком антиваки? в лікарнях ліжка займають, а тут?
antey1969 написав:Киевские гос. больницы, столкнувшись с тотальной нехваткой медперсонала, начали обзвон ранее уволенных сотрудников с предложением вернуться к работе. Особенно слезно просят вернуться хоть на полставки медсестер, лаборантов и анестезиологов. Но уволенные летом уже давно устроились в своей массе к частникам и возвращаться не хотят ни в какую. Если рост волны срочно сбить не удастся, то будет большой "ОЙ"
Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"
Hotab написав:Можно подвести итоги октября. 11455 жмуров. Средняя 370 в сутки. В 3+ раза превысили прогноз Будивельныка "буде в жовтні середня не більше 120". Ещё один фейл в копилку прогнозов переляканых антиваксов.
Финально неутешительные итоги октября подведем лишь ближе к Рождеству, когда их опубликует Госстат, но по незакрытым реестрам все существенно хуже - октябрь обновил антирекорд количества умерших за долгие годы. Избыточная суточная смертность 3-й декады превышает 1000 человек. А ведь пик заболеваемости едва ли пройден - с учетом лага между началом болезни и ее исходом, ноябрь будет менее смертоносным только если заболеваемость пойдет на спад не позднее следующей недели...
Еще раз призываю всех беречься, а невакцинированных - срочно сделать первый укол и не затягивать со вторым
Красным подчеркнул октябрь за 3 последних года - доковидный 2019-го, первая волна эпидемии осенью 2020-го (МОЗ ее считает второй, но с цифрами не поспоришь) и текущая третья волна эпидемии (которую МОЗ считает четвертой)
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 01 лис, 2021 21:23, всього редагувалось 3 разів.
"По состоянию на 1 ноября осталось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября 2021 года, точное количество из-за возможности разлива (например, из флакона использовано 9 из 10 доз) будет известно до 3 ноября. [Данные] вакцины изъяты из пунктов и центров вакцинации", – сообщили в Минздраве.
У перший день запровадження в Києві обмежень “червоної” зони громадський транспорт їздить майже порожнім. У ранкову годину пік у столичному метро не було помічено традиційного скупчення пасажирів. Разом з тим з ранку на автодорогах столиці спостерігаються затори і пробки. https://bigkyiv.com.ua/transport-v-kyye ... zony-foto/
stm написав:Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь
в ім'я аллаха милостивого...
А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета?