Додано: Пон 01 лис, 2021 21:41

ЛАД написав: Как-то Вы цитируете интересно. :)

Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?

К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля. Как-то Вы цитируете интересно. :)Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля.

Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 и 8):Итого, эффективность:39% от заражения SARS-CoV-241% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)88% от госпитализации91% от критических состоянийОбращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе.