Купил себе сертификат
И этому был очень рад -
Не дал колоть себе шмурдяк,
Но вирус тут его х…к,
Больница, ИВЛ, могила -
Итог безмозглого дебила B-)
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:24
Купил себе сертификат
И этому был очень рад -
Не дал колоть себе шмурдяк,
Но вирус тут его х…к,
Больница, ИВЛ, могила -
Итог безмозглого дебила B-)
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:30
Надеюсь, с бустером не затянут. Мой сертификат вакцинации, например, валиден всего-то 5 месяцев с хвостиком - считается год от 2-го укола, который я сделал в апреле
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хм, что же это вызвало??
Если кто увидит Ой+ , спросите у него, не было в третьей декаде октября лет этак 70-80 назад всплеска рождений?
Ну а если тут где-то доктор наук пробежит, поинтересуйтесь на счёт подростковых суицидов. Может кто на 14 октября без подарка остался и потому вышел в окно в конце месяца.
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:41
Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 и 8):
Итого, эффективность:
39% от заражения SARS-CoV-2
41% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)
88% от госпитализации
91% от критических состояний
Обращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.
На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:
Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.
Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 01 лис, 2021 21:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:46
Все уже сделано, именно пару раз, все как инструкция от производителя велит, и бустируемся, когда нужно будет. Нервничать нам не приходится, нас ведь уколотых пускают везде: и в транспорт, и в рестораны и в ТРЦ, любой реклакс возможен. И не приходится выскивать где же права-то мои нарушены, а то от этого смотрю людей свободных прям аж злость разбирать начинает.
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:58
Я не покупал сертификат, но на вакцинацию забил...
Как только стало легче после кислорода в больнице, решил посмотреть в окно. Интересно было что за шумная газель подъезжает несколько раз в день задом к двери под окном.
Через какое-то время грустные "тёти" в белых халатах вывезли тело в черном мешке. После этого фото оставшиеся сомневающиеся соседи по офису помчали колоть пфайзер. Один потом даже переболел короной в режиме: "утром фармацетрон, а вечером вискарь".
А я уже пять недель не был в офисе, правда уже успел полетать на параплане в Турции. Хорошо, что всегда держу заначку на серию таких форс мажоров. А так бы уже пришлось продавать контейнер на рынке.
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