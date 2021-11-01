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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4158415941604161 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Пон 01 лис, 2021 21:24 Купил себе сертификат

И этому был очень рад -

Не дал колоть себе шмурдяк,

Но вирус тут его х…к,

Больница, ИВЛ, могила -

Итог безмозглого дебила B-) Vint Повідомлень: 1356 З нами з: 14.07.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 21:30 Вкладчик1234 написав: А если "есть" - сделайте себе "вакцину", а лучше пару раз, а ещё лучше бустируйте. Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь А если "есть" - сделайте себе "вакцину", а лучше пару раз, а ещё лучше бустируйте. Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь



Надеюсь, с бустером не затянут. Мой сертификат вакцинации, например, валиден всего-то 5 месяцев с хвостиком - считается год от 2-го укола, который я сделал в апреле Надеюсь, с бустером не затянут. Мой сертификат вакцинации, например, валиден всего-то 5 месяцев с хвостиком - считается год от 2-го укола, который я сделал в апреле zРадио

Повідомлень: 11491 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2678 раз. Подякували: 5840 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 21:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Избыточная суточная смертность 3-й декады превышает 1000 человек. Избыточная суточная смертность 3-й декады превышает 1000 человек.

Хм, что же это вызвало??

Если кто увидит Ой+ , спросите у него, не было в третьей декаде октября лет этак 70-80 назад всплеска рождений?

Ну а если тут где-то доктор наук пробежит, поинтересуйтесь на счёт подростковых суицидов. Может кто на 14 октября без подарка остался и потому вышел в окно в конце месяца. Хм, что же это вызвало??Если кто увидит Ой+ , спросите у него, не было в третьей декаде октября лет этак 70-80 назад всплеска рождений?Ну а если тут где-то доктор наук пробежит, поинтересуйтесь на счёт подростковых суицидов. Может кто на 14 октября без подарка остался и потому вышел в окно в конце месяца. Hotab

Повідомлень: 5269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 268 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 21:41 ЛАД написав: Как-то Вы цитируете интересно. :)

Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?

К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля. Как-то Вы цитируете интересно. :)Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля.



Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 и 8):

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/v ... n-data.pdf







Итого, эффективность:

39% от заражения SARS-CoV-2

41% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)

88% от госпитализации

91% от критических состояний



Обращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.



На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:





Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.



Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе. Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 и 8):Итого, эффективность:39% от заражения SARS-CoV-241% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)88% от госпитализации91% от критических состоянийОбращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе. Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 01 лис, 2021 21:55, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Повідомлень: 408 З нами з: 26.06.21 Подякував: 72 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 21:46 Вкладчик1234 написав: Reader написав: Вкладчик1234 написав: А "вакцина" от ковида есть?

"Comirnaty" от пайзера - это не вакцина. А медсестры без лицензии ширяют в переходах и торговых центрах - и пипл хавает А "вакцина" от ковида есть?"Comirnaty" от пайзера - это не вакцина. А медсестры без лицензии ширяют в переходах и торговых центрах - и пипл хавает

Конечно же "нет", ведь и "ковида нет", Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь Конечно же "нет", ведь и "ковида нет", Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь

А если "есть" - сделайте себе "вакцину", а лучше пару раз, а ещё лучше бустируйте. Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь А если "есть" - сделайте себе "вакцину", а лучше пару раз, а ещё лучше бустируйте. Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь

Все уже сделано, именно пару раз, все как инструкция от производителя велит, и бустируемся, когда нужно будет. Нервничать нам не приходится, нас ведь уколотых пускают везде: и в транспорт, и в рестораны и в ТРЦ, любой реклакс возможен. И не приходится выскивать где же права-то мои нарушены, а то от этого смотрю людей свободных прям аж злость разбирать начинает. Все уже сделано, именно пару раз, все как инструкция от производителя велит, и бустируемся, когда нужно будет. Нервничать нам не приходится, нас ведь уколотых пускают везде: и в транспорт, и в рестораны и в ТРЦ, любой реклакс возможен. И не приходится выскивать где же права-то мои нарушены, а то от этого смотрю людей свободных прям аж злость разбирать начинает. Reader Повідомлень: 18 З нами з: 10.09.20 Подякував: 78 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 21:58 Успіх написав: Vint написав: Купил себе сертификат

И этому был очень рад -

Не дал колоть себе шмурдяк,

Но вирус тут его х…к,

Больница, ИВЛ, могила -

Итог безмозглого дебила B-) Купил себе сертификатИ этому был очень рад -Не дал колоть себе шмурдяк,Но вирус тут его х…к,Больница, ИВЛ, могила -Итог безмозглого дебила B-)

А якщо так>>>



Носив три маски на обличчі

За здоров'я - ставив свічку у каплиці

Тричі вколов Пфайзера й Коронавака

Помер. Лише червона була спа.ка А якщо так>>>Носив три маски на обличчіЗа здоров'я - ставив свічку у каплиціТричі вколов Пфайзера й КоронавакаПомер. Лише червона була спа.ка

Я не покупал сертификат, но на вакцинацию забил...



Как только стало легче после кислорода в больнице, решил посмотреть в окно. Интересно было что за шумная газель подъезжает несколько раз в день задом к двери под окном.

Через какое-то время грустные "тёти" в белых халатах вывезли тело в черном мешке. После этого фото оставшиеся сомневающиеся соседи по офису помчали колоть пфайзер. Один потом даже переболел короной в режиме: "утром фармацетрон, а вечером вискарь".



А я уже пять недель не был в офисе, правда уже успел полетать на параплане в Турции. Хорошо, что всегда держу заначку на серию таких форс мажоров. А так бы уже пришлось продавать контейнер на рынке. Я не покупал сертификат, но на вакцинацию забил...Как только стало легче после кислорода в больнице, решил посмотреть в окно. Интересно было что за шумная газель подъезжает несколько раз в день задом к двери под окном.Через какое-то время грустные "тёти" в белых халатах вывезли тело в черном мешке. После этого фото оставшиеся сомневающиеся соседи по офису помчали колоть пфайзер. Один потом даже переболел короной в режиме: "утром фармацетрон, а вечером вискарь".А я уже пять недель не был в офисе, правда уже успел полетать на параплане в Турции. Хорошо, что всегда держу заначку на серию таких форс мажоров. А так бы уже пришлось продавать контейнер на рынке. Vint Повідомлень: 1356 З нами з: 14.07.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4158415941604161 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7825 11830444

ЛОБ Пон 01 лис, 2021 06:50