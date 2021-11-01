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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4158415941604161

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:24

Купил себе сертификат
И этому был очень рад -
Не дал колоть себе шмурдяк,
Но вирус тут его х…к,
Больница, ИВЛ, могила -
Итог безмозглого дебила B-)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:30

  Вкладчик1234 написав:А если "есть" - сделайте себе "вакцину", а лучше пару раз, а ещё лучше бустируйте. Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь


Надеюсь, с бустером не затянут. Мой сертификат вакцинации, например, валиден всего-то 5 месяцев с хвостиком - считается год от 2-го укола, который я сделал в апреле
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Избыточная суточная смертность 3-й декады превышает 1000 человек.

Хм, что же это вызвало??
Если кто увидит Ой+ , спросите у него, не было в третьей декаде октября лет этак 70-80 назад всплеска рождений?
Ну а если тут где-то доктор наук пробежит, поинтересуйтесь на счёт подростковых суицидов. Может кто на 14 октября без подарка остался и потому вышел в окно в конце месяца.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:41

  ЛАД написав:Как-то Вы цитируете интересно. :)
Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?
К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля.


Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 и 8):
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/v ... n-data.pdf

Зображення

Итого, эффективность:
39% от заражения SARS-CoV-2
41% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)
88% от госпитализации
91% от критических состояний

Обращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.

На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:
Зображення

Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.

Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 01 лис, 2021 21:55, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:46

  Вкладчик1234 написав:
  Reader написав:
  Вкладчик1234 написав:А "вакцина" от ковида есть?
"Comirnaty" от пайзера - это не вакцина. А медсестры без лицензии ширяют в переходах и торговых центрах - и пипл хавает

Конечно же "нет", ведь и "ковида нет", Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь

А если "есть" - сделайте себе "вакцину", а лучше пару раз, а ещё лучше бустируйте. Вы главное успокойтесь, не нервничайте, дышите поглубже и пыли не бойтесь

Все уже сделано, именно пару раз, все как инструкция от производителя велит, и бустируемся, когда нужно будет. Нервничать нам не приходится, нас ведь уколотых пускают везде: и в транспорт, и в рестораны и в ТРЦ, любой реклакс возможен. И не приходится выскивать где же права-то мои нарушены, а то от этого смотрю людей свободных прям аж злость разбирать начинает.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:58

  Успіх написав:
  Vint написав:Купил себе сертификат
И этому был очень рад -
Не дал колоть себе шмурдяк,
Но вирус тут его х…к,
Больница, ИВЛ, могила -
Итог безмозглого дебила B-)

А якщо так>>> ;)

Носив три маски на обличчі
За здоров'я - ставив свічку у каплиці
Тричі вколов Пфайзера й Коронавака
Помер. Лише червона була спа.ка :mrgreen:

Я не покупал сертификат, но на вакцинацию забил...

Как только стало легче после кислорода в больнице, решил посмотреть в окно. Интересно было что за шумная газель подъезжает несколько раз в день задом к двери под окном.
Через какое-то время грустные "тёти" в белых халатах вывезли тело в черном мешке. После этого фото оставшиеся сомневающиеся соседи по офису помчали колоть пфайзер. Один потом даже переболел короной в режиме: "утром фармацетрон, а вечером вискарь".

А я уже пять недель не был в офисе, правда уже успел полетать на параплане в Турции. Хорошо, что всегда держу заначку на серию таких форс мажоров. А так бы уже пришлось продавать контейнер на рынке.
Vint
 
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