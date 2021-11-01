Vint написав:Купил себе сертификат И этому был очень рад - Не дал колоть себе шмурдяк, Но вирус тут его х…к, Больница, ИВЛ, могила - Итог безмозглого дебила B-)
Ковид-пропагандист, мои сообщения поудалял - а в цитате всё ок?
Я написал в этой теме несколько сообщений всего. Мне посчастливилось лежать в отдельной палате и не видел как умирают люди от ковида. Но очень хорошо слышал предсмертные крики пару раз ночью. Один случай даже попал во всеукраинские СМИ.
Ещё слышал возмущенную мужскую просьбу чтобы поскорее убрали труп из палаты.
ЗЫ: я болел почти месяц назад и ещё не было такого аврала как сейчас.
Востаннє редагувалось Vint в Пон 01 лис, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Мне понравилось одна Менеджер ей отвечает: с сертификатом пустят. А без? Что же это за безобразие. И пойдёт же cyka купит сертификат. А вы говорите в спортлайф нормальные ходят, будет спокойно. Дебилы просто маски сорвали и больше не притворяются
да что вы хейтите? Прививка НЕ защищает от заражения! Привитые являются переносчиками возбудителя- если болеют! Прививка позволяет лишь перенести легче инфекцию. На этом прививка всё. Не стоит её идеализировать…..
yama написав:не так давно, только при появлении вакцин , Комаровский во всех интервью, например с Гордоном , говорил что Гордону (и многим другим) прививка не нужна , а потом переобулся ...в воздухе
Можно ссылку? Чем объяснял?
это как всегда было сказано вскользь, насколько я помню звучало от Комаровского к Гордону - " тебе прививаться не надо " Я извиняюсь, но пересмотреть второй раз больше 4-5 часов Комаровский\Гордон - увольте, это из более раннего , хотя может и туда цензура добралась . попробуйте из раннего
yama написав: Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав. Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.
ви чи свідомо чи ні якось пропускаєте той момент, що примус - це частина держави. для всіх чи частини громадян, в тому чи іншому прояві, в більшій чи меншій мірі. але все ж, примус. чому вас не бентежить, що вас обмежуюь в можливості, ну наприклад, голосно слухати музику після 22:00, чи ви полюбляєте їздити містом з вітерцем та щоб з його поривами в лице понад 100 км на год, чи ви хочете справити свої потреби прямо посеред вулиці (цей перелік можна продовжувати майже нескінченно) і вас при цьому всьому "пугают штрафами и ограничивают мои права" (c) вас все це (і багато іншого)не бентежило і не бентежить, а вакцинація так поперек горла? чому?
Ті обмеження про які ви говорите не стосуються медичних процедур і медицини в цілому. блін. колоти мені щось в моє тіло ! Мене не змушують робити пірсинг , татуювання, епіляцію , стригтись під нуль, вживати алкоголь, палити цигарки, чистити зуби , і таке інше що стосується мого тіла . Я можу по закону взагалі написати відмову від госпіталізації і відмову від лікарської допомоги . Так мені "заборонено " плювати пчихати чи кашляти на людей . Щодо музики то ви помилилися 23:00 . Для якогось роду обмежень є нормальні відрегульовані закони прийняті верховною радою і таке інше , а я правові бздури. Я вже приводив Нюрнбергский кодекс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81 та принцип Информированное добровольное согласие Бытует мнение, что требование на получение согласия пациента на медицинское вмешательство впервые сформулировано в XVIII веке в Великобритании. Понятие «добровольное согласие» впервые было сформулировано во второй половине 1940-х годов по окончании Нюрнбергского процесса, когда подчёркивалось внимание к добровольному участию испытуемых в медицинских экспериментах[1]. Появление концепции «информированное согласие» многие авторы относят к 1957 году,