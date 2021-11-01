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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4159416041614162 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Пон 01 лис, 2021 22:40 Вкладчик1234 написав: Vint написав: Купил себе сертификат

И этому был очень рад -

Не дал колоть себе шмурдяк,

Но вирус тут его х…к,

Больница, ИВЛ, могила -

Итог безмозглого дебила B-) Купил себе сертификатИ этому был очень рад -Не дал колоть себе шмурдяк,Но вирус тут его х…к,Больница, ИВЛ, могила -Итог безмозглого дебила B-)

Ковид-пропагандист, мои сообщения поудалял - а в цитате всё ок? Ковид-пропагандист, мои сообщения поудалял - а в цитате всё ок?

Я написал в этой теме несколько сообщений всего.

Мне посчастливилось лежать в отдельной палате и не видел как умирают люди от ковида. Но очень хорошо слышал предсмертные крики пару раз ночью. Один случай даже попал во всеукраинские СМИ.



Ещё слышал возмущенную мужскую просьбу чтобы поскорее убрали труп из палаты.



ЗЫ: я болел почти месяц назад и ещё не было такого аврала как сейчас. Я написал в этой теме несколько сообщений всего.Мне посчастливилось лежать в отдельной палате и не видел как умирают люди от ковида. Но очень хорошо слышал предсмертные крики пару раз ночью. Один случай даже попал во всеукраинские СМИ.Ещё слышал возмущенную мужскую просьбу чтобы поскорее убрали труп из палаты.ЗЫ: я болел почти месяц назад и ещё не было такого аврала как сейчас. Востаннє редагувалось Vint в Пон 01 лис, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз. Vint Повідомлень: 1358 З нами з: 14.07.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 22:42 beee написав: Мне понравилось одна Менеджер ей отвечает: с сертификатом пустят. А без? Что же это за безобразие. И пойдёт же cyka купит сертификат.

А вы говорите в спортлайф нормальные ходят, будет спокойно. Дебилы просто маски сорвали и больше не притворяются Мне понравилось одна Менеджер ей отвечает: с сертификатом пустят. А без? Что же это за безобразие. И пойдёт же cyka купит сертификат.А вы говорите в спортлайф нормальные ходят, будет спокойно. Дебилы просто маски сорвали и больше не притворяются

да что вы хейтите? Прививка НЕ защищает от заражения! Привитые являются переносчиками возбудителя- если болеют! Прививка позволяет лишь перенести легче инфекцию. На этом прививка всё. Не стоит её идеализировать….. да что вы хейтите? Прививка НЕ защищает от заражения! Привитые являются переносчиками возбудителя- если болеют! Прививка позволяет лишь перенести легче инфекцию. На этом прививка всё. Не стоит её идеализировать….. ukrsateks

Повідомлень: 59 З нами з: 12.11.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 23:03 ЛАД написав: yama написав: не так давно, только при появлении вакцин , Комаровский во всех интервью, например с Гордоном , говорил что Гордону (и многим другим) прививка не нужна , а потом переобулся ...в воздухе не так давно, только при появлении вакцин , Комаровский во всех интервью, например с Гордоном , говорил что Гордону (и многим другим) прививка не нужна , а потом переобулся ...в воздухе

Можно ссылку?

Чем объяснял? Можно ссылку?Чем объяснял?

это как всегда было сказано вскользь, насколько я помню звучало от Комаровского к Гордону - " тебе прививаться не надо "

Я извиняюсь, но пересмотреть второй раз больше 4-5 часов Комаровский\Гордон - увольте, это из более раннего , хотя может и туда цензура добралась .

попробуйте из раннего



ЗЫ может оно может не оно https://youtu.be/vXFSW3Apt9U это как всегда было сказано вскользь, насколько я помню звучало от Комаровского к Гордону - " тебе прививаться не надо "Я извиняюсь, но пересмотретьбольше 4-5 часов Комаровский\Гордон - увольте, это из более раннего , хотя может и туда цензура добралась .попробуйте из раннегоможет оно может не оно yama Повідомлень: 3956 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7926 раз. Подякували: 933 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 23:20 beee написав: Хорошо это или плохо, когда 85% недоумки?

А ведь правда в том, что хорошо. Никакой конкуренции Хорошо это или плохо, когда 85% недоумки?А ведь правда в том, что хорошо. Никакой конкуренции

А шо там, скидки на хеловин хорошие? А шо там, скидки на хеловин хорошие? Faceless

Модератор Повідомлень: 30296 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1290 раз. Подякували: 7293 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 23:27 wild.tomcat написав: yama написав: Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.

Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.

Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.



ви чи свідомо чи ні якось пропускаєте той момент, що примус - це частина держави. для всіх чи частини громадян, в тому чи іншому прояві, в більшій чи меншій мірі. але все ж, примус. чому вас не бентежить, що вас обмежуюь в можливості, ну наприклад, голосно слухати музику після 22:00, чи ви полюбляєте їздити містом з вітерцем та щоб з його поривами в лице понад 100 км на год, чи ви хочете справити свої потреби прямо посеред вулиці (цей перелік можна продовжувати майже нескінченно) і вас при цьому всьому "пугают штрафами и ограничивают мои права" (c) вас все це (і багато іншого)не бентежило і не бентежить, а вакцинація так поперек горла? чому? ви чи свідомо чи ні якось пропускаєте той момент, що примус - це частина держави. для всіх чи частини громадян, в тому чи іншому прояві, в більшій чи меншій мірі. але все ж, примус. чому вас не бентежить, що вас обмежуюь в можливості, ну наприклад, голосно слухати музику після 22:00, чи ви полюбляєте їздити містом з вітерцем та щоб з його поривами в лице понад 100 км на год, чи ви хочете справити свої потреби прямо посеред вулиці (цей перелік можна продовжувати майже нескінченно) і вас при цьому всьому "пугают штрафами и ограничивают мои права" (c) вас все це (і багато іншого)не бентежило і не бентежить, а вакцинація так поперек горла? чому? Ті обмеження про які ви говорите не стосуються медичних процедур і медицини в цілому.

блін. колоти мені щось в моє тіло ! Мене не змушують робити пірсинг , татуювання, епіляцію , стригтись під нуль, вживати алкоголь, палити цигарки, чистити зуби , і таке інше що стосується мого тіла . Я можу по закону взагалі написати відмову від госпіталізації і відмову від лікарської допомоги . Так мені "заборонено " плювати пчихати чи кашляти на людей . Щодо музики то ви помилилися 23:00 .

Для якогось роду обмежень є нормальні відрегульовані закони прийняті верховною радою і таке інше , а я правові бздури.

Я вже приводив Нюрнбергский кодекс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81

та принцип

Информированное добровольное согласие

Бытует мнение, что требование на получение согласия пациента на медицинское вмешательство впервые сформулировано в XVIII веке в Великобритании. Понятие «добровольное согласие» впервые было сформулировано во второй половине 1940-х годов по окончании Нюрнбергского процесса, когда подчёркивалось внимание к добровольному участию испытуемых в медицинских экспериментах[1]. Появление концепции «информированное согласие» многие авторы относят к 1957 году, Ті обмеження про які ви говорите не стосуються медичних процедур і медицини в цілому.блін. колоти мені щось в моє тіло ! Мене не змушують робити пірсинг , татуювання, епіляцію , стригтись під нуль, вживати алкоголь, палити цигарки, чистити зуби , і таке інше що стосується мого тіла .Так мені "заборонено " плювати пчихати чи кашляти на людей . Щодо музики то ви помилилися 23:00 .Для якогось роду обмежень є нормальні відрегульовані закони прийняті верховною радою і таке інше , а я правові бздури.Я вже приводив Нюрнбергский кодекс yama Повідомлень: 3956 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7926 раз. Подякували: 933 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 23:31 Reader написав: yama написав: Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо Я вот не агитирую прививатьсятихо

Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги? Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги?

спасибо что читаете ! и помните ищите в гугл , звоните в частные клиники , спрашивайте. Немного перепутал имелось ввиду ФСМЕ-ІМУН

https://compendium.com.ua/info/200190/f ... -kul_tura/ от энцефалита



Источник: https://compendium.com.ua/pharmacy/?inf ... 89203#list Фсме-Иммун суспензия для инъекций 2.4 мкг/0,5 мл шприц 1 доза для взрослых, №1 Код товара: 018 9203Источник: спасибо что читаете ! и помнитеищите в гугл , звоните в частные клиники , спрашивайте. Немного перепуталимелось ввиду ФСМЕ-ІМУН yama Повідомлень: 3956 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7926 раз. Подякували: 933 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4159416041614162 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7825 11834100

ЛОБ Пон 01 лис, 2021 06:50