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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4160416141624163>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:40

  Вкладчик1234 написав:
  Vint написав:Купил себе сертификат
И этому был очень рад -
Не дал колоть себе шмурдяк,
Но вирус тут его х…к,
Больница, ИВЛ, могила -
Итог безмозглого дебила B-)

Ковид-пропагандист, мои сообщения поудалял - а в цитате всё ок?

Я написал в этой теме несколько сообщений всего.
Мне посчастливилось лежать в отдельной палате и не видел как умирают люди от ковида. Но очень хорошо слышал предсмертные крики пару раз ночью. Один случай даже попал во всеукраинские СМИ.

Ещё слышал возмущенную мужскую просьбу чтобы поскорее убрали труп из палаты.

ЗЫ: я болел почти месяц назад и ещё не было такого аврала как сейчас.
Востаннє редагувалось Vint в Пон 01 лис, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:42

  beee написав:Мне понравилось одна Менеджер ей отвечает: с сертификатом пустят. А без? Что же это за безобразие. И пойдёт же cyka купит сертификат.
А вы говорите в спортлайф нормальные ходят, будет спокойно. Дебилы просто маски сорвали и больше не притворяются

да что вы хейтите? Прививка НЕ защищает от заражения! Привитые являются переносчиками возбудителя- если болеют! Прививка позволяет лишь перенести легче инфекцию. На этом прививка всё. Не стоит её идеализировать…..
ukrsateks
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:03

  ЛАД написав:
  yama написав:не так давно, только при появлении вакцин , Комаровский во всех интервью, например с Гордоном , говорил что Гордону (и многим другим) прививка не нужна , а потом переобулся ...в воздухе

Можно ссылку?
Чем объяснял?

это как всегда было сказано вскользь, насколько я помню звучало от Комаровского к Гордону - " тебе прививаться не надо "
Я извиняюсь, но пересмотреть второй раз больше 4-5 часов Комаровский\Гордон - увольте, это из более раннего , хотя может и туда цензура добралась .
попробуйте из раннего

ЗЫ может оно может не оно https://youtu.be/vXFSW3Apt9U
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:20

  beee написав:Хорошо это или плохо, когда 85% недоумки?
А ведь правда в том, что хорошо. Никакой конкуренцииЗображення

А шо там, скидки на хеловин хорошие?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:27

  wild.tomcat написав:
  yama написав: Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.
Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.


ви чи свідомо чи ні якось пропускаєте той момент, що примус - це частина держави. для всіх чи частини громадян, в тому чи іншому прояві, в більшій чи меншій мірі. але все ж, примус. чому вас не бентежить, що вас обмежуюь в можливості, ну наприклад, голосно слухати музику після 22:00, чи ви полюбляєте їздити містом з вітерцем та щоб з його поривами в лице понад 100 км на год, чи ви хочете справити свої потреби прямо посеред вулиці (цей перелік можна продовжувати майже нескінченно) і вас при цьому всьому "пугают штрафами и ограничивают мои права" (c) вас все це (і багато іншого)не бентежило і не бентежить, а вакцинація так поперек горла? чому?
Ті обмеження про які ви говорите не стосуються медичних процедур і медицини в цілому.
блін. колоти мені щось в моє тіло ! Мене не змушують робити пірсинг , татуювання, епіляцію , стригтись під нуль, вживати алкоголь, палити цигарки, чистити зуби , і таке інше що стосується мого тіла . Я можу по закону взагалі написати відмову від госпіталізації і відмову від лікарської допомоги . Так мені "заборонено " плювати пчихати чи кашляти на людей . Щодо музики то ви помилилися 23:00 .
Для якогось роду обмежень є нормальні відрегульовані закони прийняті верховною радою і таке інше , а я правові бздури.
Я вже приводив Нюрнбергский кодекс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BA%D1%81
та принцип
Информированное добровольное согласие
Бытует мнение, что требование на получение согласия пациента на медицинское вмешательство впервые сформулировано в XVIII веке в Великобритании. Понятие «добровольное согласие» впервые было сформулировано во второй половине 1940-х годов по окончании Нюрнбергского процесса, когда подчёркивалось внимание к добровольному участию испытуемых в медицинских экспериментах[1]. Появление концепции «информированное согласие» многие авторы относят к 1957 году,
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:31

  Reader написав:
  yama написав:Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо

Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги?

спасибо что читаете ! и помните ;) ищите в гугл , звоните в частные клиники , спрашивайте. Немного перепутал :oops: имелось ввиду ФСМЕ-ІМУН
https://compendium.com.ua/info/200190/f ... -kul_tura/ от энцефалита
Фсме-Иммун суспензия для инъекций 2.4 мкг/0,5 мл шприц 1 доза для взрослых, №1 Код товара: 018 9203
Источник: https://compendium.com.ua/pharmacy/?inf ... 89203#list


P.S. я уже столько раз укололся что начал в них путаться :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:39

ukrsateks
Если Вы высказываете личное мнение, то так и пишите. При этом расскажите, что Вы занимаетесь вакцинами уже лет 30.
Если Вы выдаёте своё высказывание за абсолютную истину и не являетесь специалистом, то давайте ссылку на научные работы.
А если просто поговорить, то шли бы Вы лесом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:43

yama
Вас ничего не змушують колоть.
Не хотите, не надо. Ну а если при этом Вас в чём-то ограничивают - не обессудьте, такова се ля ви. Вы не хотите и Вас не хотят.
Сажать в тюрьму, пытать, расстреливать за отказ Вас никто не будет. Даже бить не будут.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 01 лис, 2021 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:50

yama
Бросьте Ваши детские возмущения и ссылки на Нюрнбергский кодекс. Он не имеет никакого отношения к данному делу.
Если бы Вы писали не свои возмущения, а какие-то объективные вещи, пусть даже антиваксовские, но обоснованные, никто бы Вас не тер.
Что ценного было в Вашем последнем посте кроме ссылки на Нюрнбергский кодекс и утверждений о недоторканности Вашего тела, на которое никто не покушается?
ЛАД
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