Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:27
Додано: Вів 02 лис, 2021 00:42
На "хеловин" еще данных нет.
А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций после вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675.
Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова.
А ведь предупреждали еще в апреле 2020 года:
Наконец, вакциноассоциированные инфекции выявлялись и ранее, например, при вакцинации от полиомиелита, когда заражение происходило вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной:
Додано: Вів 02 лис, 2021 01:01
А от я взяв і зберіг
ЛАД написав:
Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже.
Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?
yama написав:
Совсем не понятно и не логично!
так Вакцинированному от Ковид уже не страшно ковида ! Разве можно заразить вакцинированного с хоть какими бы то не было серьезными последствиями для него ? Ну чихнет два раза , два дня посидит дома с температурой 37,2 попет чайку с малиной, так же вакцинированный может любим ОРЗ заболеть с такими же последствиями ( если не хуже) не только короной. Корона это один из условно 100 вирусов ОРЗ , и если вы вакцинированный то ОН вам страшен не более чем другие 99. Но вы же не топите за вакцинацию от остальных 99 ? от того же гриппа например ? Так чего вакцинированные так бояться не вакцинированных ? Какая им вообще разница вакцинирован или нет ? Ведь себя они обезопасили вакциной ? Или все-таки сомневаются в качестве того шмурдяка который себе вкололи ? Дуют на холодное ? Зачем дуть на холодное ?
Одел резиновые сапоги по колено и начал бастовать чего тут лужу не засыпали не осушили ? Да какая разница ты же в сапогах по колено ! а все лужи всюду не засыплешь не осушишь, тем более сапоги уже не снять и через пол года выдадут новые и заставят в них ходить, так чего за лужи заморачиватся ? !
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