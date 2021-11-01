Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:27
Додано: Вів 02 лис, 2021 00:42
На "хеловин" еще данных нет.
А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций после вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675.
Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова.
А ведь предупреждали еще в апреле 2020 года:
Наконец, вакциноассоциированные инфекции выявлялись и ранее, например, при вакцинации от полиомиелита, когда заражение происходило вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной:
Додано: Вів 02 лис, 2021 01:01
А от я взяв і зберіг
ЛАД написав:
Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже.
Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?
yama написав:
Совсем не понятно и не логично!
так Вакцинированному от Ковид уже не страшно ковида ! Разве можно заразить вакцинированного с хоть какими бы то не было серьезными последствиями для него ? Ну чихнет два раза , два дня посидит дома с температурой 37,2 попет чайку с малиной, так же вакцинированный может любим ОРЗ заболеть с такими же последствиями ( если не хуже) не только короной. Корона это один из условно 100 вирусов ОРЗ , и если вы вакцинированный то ОН вам страшен не более чем другие 99. Но вы же не топите за вакцинацию от остальных 99 ? от того же гриппа например ? Так чего вакцинированные так бояться не вакцинированных ? Какая им вообще разница вакцинирован или нет ? Ведь себя они обезопасили вакциной ? Или все-таки сомневаются в качестве того шмурдяка который себе вкололи ? Дуют на холодное ? Зачем дуть на холодное ?
Одел резиновые сапоги по колено и начал бастовать чего тут лужу не засыпали не осушили ? Да какая разница ты же в сапогах по колено ! а все лужи всюду не засыплешь не осушишь, тем более сапоги уже не снять и через пол года выдадут новые и заставят в них ходить, так чего за лужи заморачиватся ? !
Додано: Вів 02 лис, 2021 02:12
1. Не сомневаюсь, что в гугле можно было найти этот отчёт, но для этого надо хоть что-то знать (название, дату или ещё что). А искать неизвестно что... Не стал даже спрашивать.
Так что Вы могли дать сразу ссылку на отчёт.
2. Посмотрел этот отчёт. Ещё позавчера (
Учитывая, что в тот период заболеваемость в Израиле была весьма низкой (рост только начинался), количество людей явно было малым.
3. Как следствие малого количества людей, обратите внимание на доверительные интервалы.
Вы назвали цифру 39% от заражения. Но забыли сказать, что доверительный интервал от 9 до 59%. А для симптоматического ковида Вы называли эффективность 41%, но опять же забыли сказать, что доверительный интервал от 8,7 до 61,2%.
Точно так же для эффективности через 5 месяцев 16% доверительный интервал от 0 до 45%.
Простите, но в такие ворота можно засунуть всё, что угодно.
Т.о. отчёт, конечно, интересный, но делать серьёзные выводы из него я бы не рискнул.
Как минимум, стоило бы посмотреть британский отчёт и разобраться, почему такое расхождение в результатах.
4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф.
Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может.
Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа.
Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку.
Мне сходу гугл показал
Простите, но искать чёрную кошку в тёмной комнате не буду. Времени жалко.
Хотите, давайте. Не хотите давать ссылку, тогда и не упоминайте об этом.
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