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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4160416141624163 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Вів 02 лис, 2021 00:27 yama написав: Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ? Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ?

Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы ))) Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы ))) stm

Повідомлень: 3290 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 00:42 Faceless написав: А шо там, скидки на хеловин хорошие? А шо там, скидки на хеловин хорошие?

На "хеловин" еще данных нет.

А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций после вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675.

Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова.

https://bestpractice.bmj.com/topics/ru- ... prevention



А ведь предупреждали еще в апреле 2020 года:

Особенное беспокойство с точки зрения безопасности вызывает существующая вероятность того, что вакцина может не защищать от коронавируса, а напротив, усиливать его действие.

Этот необычный феномен (ADE, антитело-зависимое усиление инфекции) был обнаружен более полувека назад и заключается в том, что иногда в присутствии специфических антител вирус начинает вести себя еще более агрессивно и заражение лишь усиливается.

Явление это очень редкое, но довольно неплохо изученное. И самое неприятное то, что очень похожим образом вели себя оба предшественника и близких родственника нового коронавируса - SARS (2003 г.) и MERS (2012 г.).

https://www.bbc.com/russian/features-52395916



Наконец, вакциноассоциированные инфекции выявлялись и ранее, например, при вакцинации от по­лиомиелита, когда заражение происходило вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной:

https://www.infomed39.ru/for-citizens/h ... -on-polio/ На "хеловин" еще данных нет.А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаевпосле вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675.Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей свирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно,А ведь предупреждали еще в апреле 2020 года:Наконец, вакциноассоциированные инфекции выявлялись и ранее, например, при вакцинации от по­лиомиелита, когда заражение происходило вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной: Igneus Повідомлень: 1149 З нами з: 29.08.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 01:01 stm написав: yama написав: Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ? Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ?

Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы ))) Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))

А от я взяв і зберіг



ЛАД написав:

Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже.

Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?



yama написав:



Совсем не понятно и не логично!

так Вакцинированному от Ковид уже не страшно ковида ! Разве можно заразить вакцинированного с хоть какими бы то не было серьезными последствиями для него ? Ну чихнет два раза , два дня посидит дома с температурой 37,2 попет чайку с малиной, так же вакцинированный может любим ОРЗ заболеть с такими же последствиями ( если не хуже) не только короной. Корона это один из условно 100 вирусов ОРЗ , и если вы вакцинированный то ОН вам страшен не более чем другие 99. Но вы же не топите за вакцинацию от остальных 99 ? от того же гриппа например ? Так чего вакцинированные так бояться не вакцинированных ? Какая им вообще разница вакцинирован или нет ? Ведь себя они обезопасили вакциной ? Или все-таки сомневаются в качестве того шмурдяка который себе вкололи ? Дуют на холодное ? Зачем дуть на холодное ?

Одел резиновые сапоги по колено и начал бастовать чего тут лужу не засыпали не осушили ? Да какая разница ты же в сапогах по колено ! а все лужи всюду не засыплешь не осушишь, тем более сапоги уже не снять и через пол года выдадут новые и заставят в них ходить, так чего за лужи заморачиватся ? ! А от я взяв і зберігЛАД написав:Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже.Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?yama написав:Совсем не понятно и не логично!так Вакцинированному от Ковид уже не страшно ковида ! Разве можно заразить вакцинированного с хоть какими бы то не было серьезными последствиями для него ? Ну чихнет два раза , два дня посидит дома с температурой 37,2 попет чайку с малиной, так же вакцинированный может любим ОРЗ заболеть с такими же последствиями ( если не хуже) не только короной. Корона это один из условно 100 вирусов ОРЗ , и если вы вакцинированный то ОН вам страшен не более чем другие 99. Но вы же не топите за вакцинацию от остальных 99 ? от того же гриппа например ? Так чего вакцинированные так бояться не вакцинированных ? Какая им вообще разница вакцинирован или нет ? Ведь себя они обезопасили вакциной ? Или все-таки сомневаются в качестве того шмурдяка который себе вкололи? Дуют на холодное ? Зачем дуть на холодное ?Одел резиновые сапоги по колено и начал бастовать чего тут лужу не засыпали не осушили ? Да какая разница ты же в сапогах по колено ! а все лужи всюду не засыплешь не осушишь, тем более сапоги уже не снять и через пол года выдадут новые и заставят в них ходить, так чего за лужи заморачиватся ? ! Успіх

Повідомлень: 1826 З нами з: 18.03.21 Подякував: 55 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 02:12 Цитрин написав: ЛАД написав: Как-то Вы цитируете интересно.

Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?

К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля. Как-то Вы цитируете интересно.Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля.



Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 и :

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/v ... n-data.pdf







Итого, эффективность:

39% от заражения SARS-CoV-2

41% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)

88% от госпитализации

91% от критических состояний



Обращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.



На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:





Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.



Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе. Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 иИтого, эффективность:39% от заражения SARS-CoV-241% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)88% от госпитализации91% от критических состоянийОбращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе.

1. Не сомневаюсь, что в гугле можно было найти этот отчёт, но для этого надо хоть что-то знать (название, дату или ещё что). А искать неизвестно что... Не стал даже спрашивать.

Так что Вы могли дать сразу ссылку на отчёт.

2. Посмотрел этот отчёт. Ещё позавчера ( https://vademec.ru/news/2021/10/08/issl ... edi-pozhi/ ) из статьи по Вашей же ссылки давал цитату. Повторю небольшую часть:

Показатель эффективности, основанный на неопределенном количестве людей в период с 20 июня по 17 июля, ниже прежней оценки в 64% две недели назад и противоречит данным из Великобритании, согласно которым прививка была эффективна против симптоматических симптомов на 88%. заболевание, вызванное вариантом.



Учитывая, что в тот период заболеваемость в Израиле была весьма низкой (рост только начинался), количество людей явно было малым.

3. Как следствие малого количества людей, обратите внимание на доверительные интервалы.

Вы назвали цифру 39% от заражения. Но забыли сказать, что доверительный интервал от 9 до 59%. А для симптоматического ковида Вы называли эффективность 41%, но опять же забыли сказать, что доверительный интервал от 8,7 до 61,2%.

Точно так же для эффективности через 5 месяцев 16% доверительный интервал от 0 до 45%.

Простите, но в такие ворота можно засунуть всё, что угодно.

Т.о. отчёт, конечно, интересный, но делать серьёзные выводы из него я бы не рискнул.

Как минимум, стоило бы посмотреть британский отчёт и разобраться, почему такое расхождение в результатах.

4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф.

Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может.

Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа.

Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку.

Мне сходу гугл показал https://defeatcovid.ru/for-doctors/vakcina-bnt162b2-pfizer-biontech-rezultaty-massovoi-vakcinacii-v-izraile и https://vademec.ru/news/2021/10/08/issledovanie-busternaya-doza-vaktsiny-pfizer-biontech-snizhaet-risk-zarazheniya-covid-19-sredi-pozhi/ . Это явно не то, о чём Вы пишете.

Простите, но искать чёрную кошку в тёмной комнате не буду. Времени жалко.

Хотите, давайте. Не хотите давать ссылку, тогда и не упоминайте об этом. 1. Не сомневаюсь, что в гугле можно было найти этот отчёт, но для этого надо хоть что-то знать (название, дату или ещё что). А искать неизвестно что... Не стал даже спрашивать.Так что Вы могли дать сразу ссылку на отчёт.2. Посмотрел этот отчёт. Ещё позавчера () из статьи по Вашей же ссылки давал цитату. Повторю небольшую часть:Учитывая, что в тот период заболеваемость в Израиле была весьма низкой (рост только начинался), количество людей явно было малым.3. Как следствие малого количества людей, обратите внимание на доверительные интервалы.Вы назвали цифру 39% от заражения. Но забыли сказать, чтоА для симптоматического ковида Вы называли эффективность 41%, но опять же забыли сказать, что доверительный интервалТочно так же для эффективности через 5 месяцев 16% доверительный интервал отПростите, но в такие ворота можно засунуть всё, что угодно.Т.о. отчёт, конечно, интересный, но делать серьёзные выводы из него я бы не рискнул.Как минимум, стоило бы посмотреть британский отчёт и разобраться, почему такое расхождение в результатах.4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф.Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может.Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа.Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку.Мне сходу гугл показал. Это явно не то, о чём Вы пишете.Простите, но искать чёрную кошку в тёмной комнате не буду. Времени жалко.Хотите, давайте. Не хотите давать ссылку, тогда и не упоминайте об этом. ЛАД 2 Повідомлень: 20332 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4542 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4160416141624163 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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