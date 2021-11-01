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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4160416141624163

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:27

  yama написав:Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ?

Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:42

  Faceless написав:А шо там, скидки на хеловин хорошие?

На "хеловин" еще данных нет.
А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций после вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675.
Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова.
https://bestpractice.bmj.com/topics/ru- ... prevention

А ведь предупреждали еще в апреле 2020 года:
Особенное беспокойство с точки зрения безопасности вызывает существующая вероятность того, что вакцина может не защищать от коронавируса, а напротив, усиливать его действие.
Этот необычный феномен (ADE, антитело-зависимое усиление инфекции) был обнаружен более полувека назад и заключается в том, что иногда в присутствии специфических антител вирус начинает вести себя еще более агрессивно и заражение лишь усиливается.
Явление это очень редкое, но довольно неплохо изученное. И самое неприятное то, что очень похожим образом вели себя оба предшественника и близких родственника нового коронавируса - SARS (2003 г.) и MERS (2012 г.).

https://www.bbc.com/russian/features-52395916

Наконец, вакциноассоциированные инфекции выявлялись и ранее, например, при вакцинации от по­лиомиелита, когда заражение происходило вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной:
https://www.infomed39.ru/for-citizens/h ... -on-polio/
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 01:01

  stm написав:
  yama написав:Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ?

Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))

А от я взяв і зберіг :lol:

ЛАД написав:
Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже.
Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?

yama написав:

Совсем не понятно и не логично!
так Вакцинированному от Ковид уже не страшно ковида ! Разве можно заразить вакцинированного с хоть какими бы то не было серьезными последствиями для него ? Ну чихнет два раза , два дня посидит дома с температурой 37,2 попет чайку с малиной, так же вакцинированный может любим ОРЗ заболеть с такими же последствиями ( если не хуже) не только короной. Корона это один из условно 100 вирусов ОРЗ , и если вы вакцинированный то ОН вам страшен не более чем другие 99. Но вы же не топите за вакцинацию от остальных 99 ? от того же гриппа например ? Так чего вакцинированные так бояться не вакцинированных ? Какая им вообще разница вакцинирован или нет ? Ведь себя они обезопасили вакциной ? Или все-таки сомневаются в качестве того шмурдяка который себе вкололи :twisted: ? Дуют на холодное ? Зачем дуть на холодное ?
Одел резиновые сапоги по колено и начал бастовать чего тут лужу не засыпали не осушили ? Да какая разница ты же в сапогах по колено ! а все лужи всюду не засыплешь не осушишь, тем более сапоги уже не снять и через пол года выдадут новые и заставят в них ходить, так чего за лужи заморачиватся ? !
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 02:12

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Как-то Вы цитируете интересно. :)
Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?
К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля.


Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 и 8):
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/v ... n-data.pdf

Зображення

Итого, эффективность:
39% от заражения SARS-CoV-2
41% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)
88% от госпитализации
91% от критических состояний

Обращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.

На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:
Зображення

Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.

Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе.

1. Не сомневаюсь, что в гугле можно было найти этот отчёт, но для этого надо хоть что-то знать (название, дату или ещё что). А искать неизвестно что... Не стал даже спрашивать.
Так что Вы могли дать сразу ссылку на отчёт.
2. Посмотрел этот отчёт. Ещё позавчера (https://vademec.ru/news/2021/10/08/issl ... edi-pozhi/) из статьи по Вашей же ссылки давал цитату. Повторю небольшую часть:
Показатель эффективности, основанный на неопределенном количестве людей в период с 20 июня по 17 июля, ниже прежней оценки в 64% две недели назад и противоречит данным из Великобритании, согласно которым прививка была эффективна против симптоматических симптомов на 88%. заболевание, вызванное вариантом.


Учитывая, что в тот период заболеваемость в Израиле была весьма низкой (рост только начинался), количество людей явно было малым.
3. Как следствие малого количества людей, обратите внимание на доверительные интервалы.
Вы назвали цифру 39% от заражения. Но забыли сказать, что доверительный интервал от 9 до 59%. А для симптоматического ковида Вы называли эффективность 41%, но опять же забыли сказать, что доверительный интервал от 8,7 до 61,2%.
Точно так же для эффективности через 5 месяцев 16% доверительный интервал от 0 до 45%.
Простите, но в такие ворота можно засунуть всё, что угодно.
Т.о. отчёт, конечно, интересный, но делать серьёзные выводы из него я бы не рискнул.
Как минимум, стоило бы посмотреть британский отчёт и разобраться, почему такое расхождение в результатах.
4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф.
Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может.
Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа.
Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку.
Мне сходу гугл показал https://defeatcovid.ru/for-doctors/vakcina-bnt162b2-pfizer-biontech-rezultaty-massovoi-vakcinacii-v-izraile и https://vademec.ru/news/2021/10/08/issledovanie-busternaya-doza-vaktsiny-pfizer-biontech-snizhaet-risk-zarazheniya-covid-19-sredi-pozhi/. Это явно не то, о чём Вы пишете.
Простите, но искать чёрную кошку в тёмной комнате не буду. Времени жалко.
Хотите, давайте. Не хотите давать ссылку, тогда и не упоминайте об этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ukrsateks написав:
  beee написав:Мне понравилось одна Менеджер ей отвечает: с сертификатом пустят. А без? Что же это за безобразие. И пойдёт же cyka купит сертификат.
А вы говорите в спортлайф нормальные ходят, будет спокойно. Дебилы просто маски сорвали и больше не притворяются

да что вы хейтите? Прививка НЕ защищает от заражения! Привитые являются переносчиками возбудителя- если болеют! Прививка позволяет лишь перенести легче инфекцию. На этом прививка всё. Не стоит её идеализировать…..
Во первых защищает на 40%.
Но мне на это cpaть.
Мне важно, чтобы недоумки не вырабатывали мутации. А они cyku это делают. Пусть создают свою общину в лесу и чпокаются
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:43

  ЛАД написав:
  change_pm написав:
Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы

навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
....

Голову на отсечение не дам, но так, вроде, можно и у нас.
Правда, ПЦР-тестов дешевле 600 грн у нас не видел.

Можна і в Україні... Можна, але дорожче...

І враховуючи менталітет з фейковими документами і неносінням масок, то небезпечніше...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:43

  stm написав: точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))


Вы разве забыли чей любимый показатель "летальность"? Ничего, он вам счас напомнит, когда будет сводку за сегодня истерить.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:46

  stm написав:
  change_pm написав:
  stm написав:Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь ;)

в ім'я аллаха милостивого...

А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета?

  change_pm написав:навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...

Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...

Такий би КуаР код, який горить зеленим і ходиш, куди хочеш...

Статус вакцінації там також видно, перевірки при посадці в транспорті чи вході в молл...

Короче все для людей, а не через the...
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