Faceless написав:А шо там, скидки на хеловин хорошие?
На "хеловин" еще данных нет. А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций после вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675. Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова. https://bestpractice.bmj.com/topics/ru- ... prevention
А ведь предупреждали еще в апреле 2020 года:
Особенное беспокойство с точки зрения безопасности вызывает существующая вероятность того, что вакцина может не защищать от коронавируса, а напротив, усиливать его действие. Этот необычный феномен (ADE, антитело-зависимое усиление инфекции) был обнаружен более полувека назад и заключается в том, что иногда в присутствии специфических антител вирус начинает вести себя еще более агрессивно и заражение лишь усиливается. Явление это очень редкое, но довольно неплохо изученное. И самое неприятное то, что очень похожим образом вели себя оба предшественника и близких родственника нового коронавируса - SARS (2003 г.) и MERS (2012 г.).
Наконец, вакциноассоциированные инфекции выявлялись и ранее, например, при вакцинации от полиомиелита, когда заражение происходило вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной: https://www.infomed39.ru/for-citizens/h ... -on-polio/
yama написав:Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ?
Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))
А от я взяв і зберіг
ЛАД написав: Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже. Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?
yama написав:
Совсем не понятно и не логично! так Вакцинированному от Ковид уже не страшно ковида ! Разве можно заразить вакцинированного с хоть какими бы то не было серьезными последствиями для него ? Ну чихнет два раза , два дня посидит дома с температурой 37,2 попет чайку с малиной, так же вакцинированный может любим ОРЗ заболеть с такими же последствиями ( если не хуже) не только короной. Корона это один из условно 100 вирусов ОРЗ , и если вы вакцинированный то ОН вам страшен не более чем другие 99. Но вы же не топите за вакцинацию от остальных 99 ? от того же гриппа например ? Так чего вакцинированные так бояться не вакцинированных ? Какая им вообще разница вакцинирован или нет ? Ведь себя они обезопасили вакциной ? Или все-таки сомневаются в качестве того шмурдяка который себе вкололи ? Дуют на холодное ? Зачем дуть на холодное ? Одел резиновые сапоги по колено и начал бастовать чего тут лужу не засыпали не осушили ? Да какая разница ты же в сапогах по колено ! а все лужи всюду не засыплешь не осушишь, тем более сапоги уже не снять и через пол года выдадут новые и заставят в них ходить, так чего за лужи заморачиватся ? !
Итого, эффективность: 39% от заражения SARS-CoV-2 41% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы) 88% от госпитализации 91% от критических состояний
Обращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.
На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:
Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.
Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе.
1. Не сомневаюсь, что в гугле можно было найти этот отчёт, но для этого надо хоть что-то знать (название, дату или ещё что). А искать неизвестно что... Не стал даже спрашивать. Так что Вы могли дать сразу ссылку на отчёт. 2. Посмотрел этот отчёт. Ещё позавчера (https://vademec.ru/news/2021/10/08/issl ... edi-pozhi/) из статьи по Вашей же ссылки давал цитату. Повторю небольшую часть:
Показатель эффективности, основанный на неопределенном количестве людей в период с 20 июня по 17 июля, ниже прежней оценки в 64% две недели назад и противоречит данным из Великобритании, согласно которым прививка была эффективна против симптоматических симптомов на 88%. заболевание, вызванное вариантом.
Учитывая, что в тот период заболеваемость в Израиле была весьма низкой (рост только начинался), количество людей явно было малым. 3. Как следствие малого количества людей, обратите внимание на доверительные интервалы. Вы назвали цифру 39% от заражения. Но забыли сказать, что доверительный интервал от 9 до 59%. А для симптоматического ковида Вы называли эффективность 41%, но опять же забыли сказать, что доверительный интервал от 8,7 до 61,2%. Точно так же для эффективности через 5 месяцев 16% доверительный интервал от 0 до 45%. Простите, но в такие ворота можно засунуть всё, что угодно. Т.о. отчёт, конечно, интересный, но делать серьёзные выводы из него я бы не рискнул. Как минимум, стоило бы посмотреть британский отчёт и разобраться, почему такое расхождение в результатах. 4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф. Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может. Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа. Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку. Мне сходу гугл показал https://defeatcovid.ru/for-doctors/vakcina-bnt162b2-pfizer-biontech-rezultaty-massovoi-vakcinacii-v-izraile и https://vademec.ru/news/2021/10/08/issledovanie-busternaya-doza-vaktsiny-pfizer-biontech-snizhaet-risk-zarazheniya-covid-19-sredi-pozhi/. Это явно не то, о чём Вы пишете. Простите, но искать чёрную кошку в тёмной комнате не буду. Времени жалко. Хотите, давайте. Не хотите давать ссылку, тогда и не упоминайте об этом.
beee написав:Мне понравилось одна Менеджер ей отвечает: с сертификатом пустят. А без? Что же это за безобразие. И пойдёт же cyka купит сертификат. А вы говорите в спортлайф нормальные ходят, будет спокойно. Дебилы просто маски сорвали и больше не притворяются
да что вы хейтите? Прививка НЕ защищает от заражения! Привитые являются переносчиками возбудителя- если болеют! Прививка позволяет лишь перенести легче инфекцию. На этом прививка всё. Не стоит её идеализировать…..
Во первых защищает на 40%. Но мне на это cpaть. Мне важно, чтобы недоумки не вырабатывали мутации. А они cyku это делают. Пусть создают свою общину в лесу и чпокаются
stm написав:Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь
в ім'я аллаха милостивого...
А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета?
change_pm написав:навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...
Такий би КуаР код, який горить зеленим і ходиш, куди хочеш...
Статус вакцінації там також видно, перевірки при посадці в транспорті чи вході в молл...