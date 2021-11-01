Додано: Вів 02 лис, 2021 02:12

Цитрин написав: ЛАД написав: Как-то Вы цитируете интересно.

Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?

К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля. Как-то Вы цитируете интересно.Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля.



Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 и :

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/v ... n-data.pdf







Итого, эффективность:

39% от заражения SARS-CoV-2

41% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)

88% от госпитализации

91% от критических состояний



Обращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.



На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:





Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.



Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе. Почему-же нет, есть, гугл её на первой-же странице поиска выдает (см.стр 7 иИтого, эффективность:39% от заражения SARS-CoV-241% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы)88% от госпитализации91% от критических состоянийОбращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе.

Показатель эффективности, основанный на неопределенном количестве людей в период с 20 июня по 17 июля, ниже прежней оценки в 64% две недели назад и противоречит данным из Великобритании, согласно которым прививка была эффективна против симптоматических симптомов на 88%. заболевание, вызванное вариантом.

1. Не сомневаюсь, что в гугле можно было найти этот отчёт, но для этого надо хоть что-то знать (название, дату или ещё что). А искать неизвестно что... Не стал даже спрашивать.Так что Вы могли дать сразу ссылку на отчёт.2. Посмотрел этот отчёт. Ещё позавчера () из статьи по Вашей же ссылки давал цитату. Повторю небольшую часть:Учитывая, что в тот период заболеваемость в Израиле была весьма низкой (рост только начинался), количество людей явно было малым.3. Как следствие малого количества людей, обратите внимание на доверительные интервалы.Вы назвали цифру 39% от заражения. Но забыли сказать, чтоА для симптоматического ковида Вы называли эффективность 41%, но опять же забыли сказать, что доверительный интервалТочно так же для эффективности через 5 месяцев 16% доверительный интервал отПростите, но в такие ворота можно засунуть всё, что угодно.Т.о. отчёт, конечно, интересный, но делать серьёзные выводы из него я бы не рискнул.Как минимум, стоило бы посмотреть британский отчёт и разобраться, почему такое расхождение в результатах.4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф.Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может.Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа.Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку.Мне сходу гугл показал. Это явно не то, о чём Вы пишете.Простите, но искать чёрную кошку в тёмной комнате не буду. Времени жалко.Хотите, давайте. Не хотите давать ссылку, тогда и не упоминайте об этом.