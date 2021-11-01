Faceless написав:А шо там, скидки на хеловин хорошие?
На "хеловин" еще данных нет. А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций после вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675. Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова. https://bestpractice.bmj.com/topics/ru- ... prevention
А ведь предупреждали еще в апреле 2020 года:
Особенное беспокойство с точки зрения безопасности вызывает существующая вероятность того, что вакцина может не защищать от коронавируса, а напротив, усиливать его действие. Этот необычный феномен (ADE, антитело-зависимое усиление инфекции) был обнаружен более полувека назад и заключается в том, что иногда в присутствии специфических антител вирус начинает вести себя еще более агрессивно и заражение лишь усиливается. Явление это очень редкое, но довольно неплохо изученное. И самое неприятное то, что очень похожим образом вели себя оба предшественника и близких родственника нового коронавируса - SARS (2003 г.) и MERS (2012 г.).
Наконец, вакциноассоциированные инфекции выявлялись и ранее, например, при вакцинации от полиомиелита, когда заражение происходило вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной: https://www.infomed39.ru/for-citizens/h ... -on-polio/
yama написав:Вдруг Долярчик оставил последнее сообщение - Долячик вдруг у вас осталось ?
Он в шапочке из фольги. На вдруг как у Флер не рассчитывайте ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))
А от я взяв і зберіг
ЛАД написав: Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже. Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?
yama написав:
Совсем не понятно и не логично! так Вакцинированному от Ковид уже не страшно ковида ! Разве можно заразить вакцинированного с хоть какими бы то не было серьезными последствиями для него ? Ну чихнет два раза , два дня посидит дома с температурой 37,2 попет чайку с малиной, так же вакцинированный может любим ОРЗ заболеть с такими же последствиями ( если не хуже) не только короной. Корона это один из условно 100 вирусов ОРЗ , и если вы вакцинированный то ОН вам страшен не более чем другие 99. Но вы же не топите за вакцинацию от остальных 99 ? от того же гриппа например ? Так чего вакцинированные так бояться не вакцинированных ? Какая им вообще разница вакцинирован или нет ? Ведь себя они обезопасили вакциной ? Или все-таки сомневаются в качестве того шмурдяка который себе вкололи ? Дуют на холодное ? Зачем дуть на холодное ? Одел резиновые сапоги по колено и начал бастовать чего тут лужу не засыпали не осушили ? Да какая разница ты же в сапогах по колено ! а все лужи всюду не засыплешь не осушишь, тем более сапоги уже не снять и через пол года выдадут новые и заставят в них ходить, так чего за лужи заморачиватся ? !
Итого, эффективность: 39% от заражения SARS-CoV-2 41% от симптомов COVID-19 (лихорадка и респираторные симптомы) 88% от госпитализации 91% от критических состояний
Обращу внимание, что речь идет о том, что 39% - это средняя эффективность для всех уколизированных, которые уколизировались в разное время. Pfizer пишет, что это вероятно связано не столько с особенностями нового штамма, сколько со снижением иммунного ответа от времени после уколизации.
На 8 странице любопытная диаграмма размаха по эффективности есть:
Т.е. через 4 месяца эффективность уже 44%. А через 5 месяцев всего 16%.
Кстати гугл по этим результатам выдает и гораздо более интересные документы из официальных источников. Где сам Pfizer в отчете подтверждает эти цифры и пишет очень интересные вещи по результатам исследования BNT162b2. Правда на документе гриф, поэтому не уверен можно ли давать на него ссылку, хоть он и доступен по поиску в гугле в открытом доступе.
1. Не сомневаюсь, что в гугле можно было найти этот отчёт, но для этого надо хоть что-то знать (название, дату или ещё что). А искать неизвестно что... Не стал даже спрашивать. Так что Вы могли дать сразу ссылку на отчёт. 2. Посмотрел этот отчёт. Ещё позавчера (https://vademec.ru/news/2021/10/08/issl ... edi-pozhi/) из статьи по Вашей же ссылки давал цитату. Повторю небольшую часть:
Показатель эффективности, основанный на неопределенном количестве людей в период с 20 июня по 17 июля, ниже прежней оценки в 64% две недели назад и противоречит данным из Великобритании, согласно которым прививка была эффективна против симптоматических симптомов на 88%. заболевание, вызванное вариантом.
Учитывая, что в тот период заболеваемость в Израиле была весьма низкой (рост только начинался), количество людей явно было малым. 3. Как следствие малого количества людей, обратите внимание на доверительные интервалы. Вы назвали цифру 39% от заражения. Но забыли сказать, что доверительный интервал от 9 до 59%. А для симптоматического ковида Вы называли эффективность 41%, но опять же забыли сказать, что доверительный интервал от 8,7 до 61,2%. Точно так же для эффективности через 5 месяцев 16% доверительный интервал от 0 до 45%. Простите, но в такие ворота можно засунуть всё, что угодно. Т.о. отчёт, конечно, интересный, но делать серьёзные выводы из него я бы не рискнул. Как минимум, стоило бы посмотреть британский отчёт и разобраться, почему такое расхождение в результатах. 4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф. Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может. Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа. Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку. Мне сходу гугл показал https://defeatcovid.ru/for-doctors/vakcina-bnt162b2-pfizer-biontech-rezultaty-massovoi-vakcinacii-v-izraile и https://vademec.ru/news/2021/10/08/issledovanie-busternaya-doza-vaktsiny-pfizer-biontech-snizhaet-risk-zarazheniya-covid-19-sredi-pozhi/. Это явно не то, о чём Вы пишете. Простите, но искать чёрную кошку в тёмной комнате не буду. Времени жалко. Хотите, давайте. Не хотите давать ссылку, тогда и не упоминайте об этом.
beee написав:Мне понравилось одна Менеджер ей отвечает: с сертификатом пустят. А без? Что же это за безобразие. И пойдёт же cyka купит сертификат. А вы говорите в спортлайф нормальные ходят, будет спокойно. Дебилы просто маски сорвали и больше не притворяются
да что вы хейтите? Прививка НЕ защищает от заражения! Привитые являются переносчиками возбудителя- если болеют! Прививка позволяет лишь перенести легче инфекцию. На этом прививка всё. Не стоит её идеализировать…..
Во первых защищает на 40%. Но мне на это cpaть. Мне важно, чтобы недоумки не вырабатывали мутации. А они cyku это делают. Пусть создают свою общину в лесу и чпокаются
stm написав:Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь
в ім'я аллаха милостивого...
А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета?
change_pm написав:навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...
Такий би КуаР код, який горить зеленим і ходиш, куди хочеш...
Статус вакцінації там також видно, перевірки при посадці в транспорті чи вході в молл...
China Urges Food Stockpiling For Winter, Prompting Online Worry Bloomberg News
The Ministry of Commerce urged local authorities to stabilize prices and ensure supplies of daily necessities including vegetables this winter and next spring, according to a statement Monday evening. Chinese households were also encouraged to stock up on a certain amount of daily necessities in preparation for the winter months or emergencies.
beee написав:Мне понравилось одна Менеджер ей отвечает: с сертификатом пустят. А без? Что же это за безобразие. И пойдёт же cyka купит сертификат. А вы говорите в спортлайф нормальные ходят, будет спокойно. Дебилы просто маски сорвали и больше не притворяются
да что вы хейтите? Прививка НЕ защищает от заражения! Привитые являются переносчиками возбудителя- если болеют! Прививка позволяет лишь перенести легче инфекцию. На этом прививка всё. Не стоит её идеализировать…..
Во первых защищает на 40%. Но мне на это cpaть. Мне важно, чтобы недоумки не вырабатывали мутации. А они cyku это делают. Пусть создают свою общину в лесу и чпокаются
Ну да: а если не болеют -- не являются. А не болеют они чаще. Т.е. являются переносчиками реже. Все просто же, вроде?..