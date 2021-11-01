change_pm написав:А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета?
change_pm написав:навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...
Такий би КуаР код, який горить зеленим і ходиш, куди хочеш...
Статус вакцінації там також видно, перевірки при посадці в транспорті чи вході в молл...
Короче все для людей, а не через the...
Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют...
stm написав: точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))
Вы разве забыли чей любимый показатель "летальность"? Ничего, он вам счас напомнит, когда будет сводку за сегодня истерить.
РФ без истерик стабильно +1124 жмура. Официальная летальность ковида в Донецке 5%(неофициальную никто не знает точно), в Украине 2,3%. В РФ лучше всех в мире, а нет, Северная Корея и Туркменистан победили ковид изначально, 0 смертей! Бедная Британия +40 умерших... Где же летальность больше, у привитых стран или нет... И где она растёт, а где же падает, загадка века...))) Киев 42,28% с первой дозой, что транспорт по сертификатам животворящий-то делает )))