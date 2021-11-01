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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4161416241634164 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Вів 02 лис, 2021 09:54 change_pm написав: stm написав: change_pm написав: А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета? А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там,

change_pm написав: навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень... навіть в деяких інших країнах...

Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...



Такий би КуаР код, який горить зеленим і ходиш, куди хочеш...



Статус вакцінації там також видно, перевірки при посадці в транспорті чи вході в молл...



Короче все для людей, а не через the... Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...Короче все для людей, а не через the...

Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют... Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют... _hunter Повідомлень: 5316 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 10:21 fler написав: stm написав: точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы ))) точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))



Вы разве забыли чей любимый показатель "летальность"? Ничего, он вам счас напомнит, когда будет сводку за сегодня истерить. Вы разве забыли чей любимый показатель "летальность"? Ничего, он вам счас напомнит, когда будет сводку за сегодня истерить.

РФ без истерик стабильно +1124 жмура. Официальная летальность ковида в Донецке 5%(неофициальную никто не знает точно), в Украине 2,3%. В РФ лучше всех в мире, а нет, Северная Корея и Туркменистан победили ковид изначально, 0 смертей!

Бедная Британия +40 умерших... Где же летальность больше, у привитых стран или нет... И где она растёт, а где же падает, загадка века...)))

Киев 42,28% с первой дозой, что транспорт по сертификатам животворящий-то делает ))) РФ без истерик стабильно +1124 жмура. Официальная летальность ковида в Донецке 5%(неофициальную никто не знает точно), в Украине 2,3%. В РФ лучше всех в мире, а нет, Северная Корея и Туркменистан победили ковид изначально, 0 смертей!Бедная Британия +40 умерших... Где же летальность больше, у привитых стран или нет... И где она растёт, а где же падает, загадка века...)))Киев 42,28% с первой дозой, что транспорт по сертификатам животворящий-то делает ))) stm

Повідомлень: 3291 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4161416241634164 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7826 11867085

ЛОБ Вів 02 лис, 2021 09:15