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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4161416241634164

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:54

  change_pm написав:
  stm написав:
  change_pm написав:А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета?

  change_pm написав:навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...

Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...

Такий би КуаР код, який горить зеленим і ходиш, куди хочеш...

Статус вакцінації там також видно, перевірки при посадці в транспорті чи вході в молл...

Короче все для людей, а не через the...

Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют... :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:21

  fler написав:
  stm написав: точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))


Вы разве забыли чей любимый показатель "летальность"? Ничего, он вам счас напомнит, когда будет сводку за сегодня истерить.

РФ без истерик стабильно +1124 жмура. Официальная летальность ковида в Донецке 5%(неофициальную никто не знает точно), в Украине 2,3%. В РФ лучше всех в мире, а нет, Северная Корея и Туркменистан победили ковид изначально, 0 смертей!
Бедная Британия +40 умерших... Где же летальность больше, у привитых стран или нет... И где она растёт, а где же падает, загадка века...)))
Киев 42,28% с первой дозой, что транспорт по сертификатам животворящий-то делает )))
stm
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