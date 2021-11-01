RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41624163416441654166>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:54

  change_pm написав:
  stm написав:
  change_pm написав:А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета?

  change_pm написав:навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...

Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...

Такий би КуаР код, який горить зеленим і ходиш, куди хочеш...

Статус вакцінації там також видно, перевірки при посадці в транспорті чи вході в молл...

Короче все для людей, а не через the...

Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют... :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:21

  fler написав:
  stm написав: точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))


Вы разве забыли чей любимый показатель "летальность"? Ничего, он вам счас напомнит, когда будет сводку за сегодня истерить.

РФ без истерик стабильно +1124 жмура. Официальная летальность ковида в Донецке 5%(неофициальную никто не знает точно), в Украине 2,3%. В РФ лучше всех в мире, а нет, Северная Корея и Туркменистан победили ковид изначально, 0 смертей!
Бедная Британия +40 умерших... Где же летальность больше, у привитых стран или нет... И где она растёт, а где же падает, загадка века...)))
Киев 42,28% с первой дозой, что транспорт по сертификатам животворящий-то делает )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3292
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:45

  stm написав:...что транспорт по сертификатам животворящий-то делает )))


- создает коллапс на дорогах и убивает экономику через отсутствие клиентов в ресторанах, покупателей в магазинах и т.д. и т.п.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 07.08.09
Подякував: 687 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:убивает экономику через отсутствие клиентов в ресторанах,

Ходят слухи, что в ресторанах работает 2 ФОПа: один на алкашке, второй на кухне. Ну и наемные рабочие. Карман ресторатора безусловно страдает, то вот отчисление налогов непосредственно не страдает. Косвенно (на закупках продуктов и растрачивании доходов) наверное влияние есть.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5276
З нами з: 15.02.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:50

Не каждый может довести до оргазма ))

  Hotab написав: Что-то прогнозисты секты "скоро будет просто грипп" поникли. Больше не дают гарантий, что не догоним РФ и скоро будет 50.


Будет вам и белка, будет и свисток :wink: Волна пройдет и будет.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 07.08.09
Подякував: 687 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:53

  fler написав:
  Hotab написав: Что-то прогнозисты секты "скоро будет просто грипп" поникли. Больше не дают гарантий, что не догоним РФ и скоро будет 50.


Будет вам и белка, будет и свисток :wink: Волна пройдет и будет.

Даже поломанные часы показывают верное время 2 раза в сутки. :lol:
Когда-нибудь обещание обязательно будет, спору нет)))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5276
З нами з: 15.02.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:55

  fler написав:
  stm написав:...что транспорт по сертификатам животворящий-то делает )))


- создает коллапс на дорогах и убивает экономику через отсутствие клиентов в ресторанах, покупателей в магазинах и т.д. и т.п.

А когда перелом случился, а все врачи ковидом заняты и людей пачками вывозят в морги и ты ковид подцепил в больничке и откинулся - это нормуль. Главное в ресторане и магазине? И экономике отлично работать на кислород и бабло на экстренную закупку лекарств, и усталый и злой врач - это круто )))))
Флер, я ж говорю вы смертолюбы )))))
Вакцинируйтесь и вперёд - и в магазины, и в рестораны, и в транспорт...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3292
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Неплохо так на пальцах. ;)

"Боїтеся вакцінуватися? Хочете пограти з ковідом?
В такій "російській рулетці", при смертності в 4,6%, ковідний револьвер матиме барабан на 25 набоїв з одним летальним пострілом і ще 3-4 з важким наслідком.
У вакцинаторському револьвері... Там смерть від реакції на вакцину максимум 2-4 випадки і важких наслідків від 7 до 20 на мільйон, і підозр десь до 40. Тобто барабан буде щонайменше на 250000 набоїв з одним летальним пострілом і десятком травматичних!
А якщо добавити тих вакцинованих, що таки помруть від вірусу або отримають наслідки, то у цьому револьвері буде барабан на 100000 місць для набоїв з одним летальним пострілом і двома десятками травматичних!
То який револьвер візьмете? І іншого вибору у вас нема. Бо Ви вже в грі і пропетляти не вийде! Або ковід або вакцина!"
https://www.facebook.com/mastertuk/post ... 6516528847
_Mykola_
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 09.02.09
Подякував: 630 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:00

  ЛАД написав:4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф.
Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может.


в теории да, т.к. он находится гуглом в открытом доступе, то претензий быть не должно, но у гугла свои приколы, вполне возможно что этот документ доступен не всем... Вы все-же сами погуглите, чтобы гугл сам Вам ссылку дал :)

Попробуйте сделать поиск по "BNT162b2 Evaluation" и смотрите отчет Pfizer от 17 сентября 2021 на первой странице результатов
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 26.06.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:01

  Hotab написав:
  fler написав:убивает экономику через отсутствие клиентов в ресторанах,

Ходят слухи, что в ресторанах работает 2 ФОПа: один на алкашке, второй на кухне. Ну и наемные рабочие. Карман ресторатора безусловно страдает, то вот отчисление налогов непосредственно не страдает. Косвенно (на закупках продуктов и растрачивании доходов) наверное влияние есть.


Не знаю. При пустых залах ничего не спасет. Продукты ж портятся, а надо держать ассортимент блюд :roll:
Заметила, что в Киеве бизнесу очень тяжко. За этот год например на Шулявке закрылось два продуктовых супермаркета :shock: (АТБ и Экомаркет). Постоянно вижу, как меняются вывески на магазинах - и на маленьких, и на больших.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 07.08.09
Подякував: 687 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41624163416441654166>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, Zebra і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7826 11871034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.