change_pm написав:А вам как в Дубае? Там говорят один из наивысших % вакцинации 97,4% - с первой дозой; 84% - обе. Интересна организация вашего подпольного продвижения. Флай на электричках между капельками, огород там, а как Вы в пустыне без супермаркета?
change_pm написав:навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
Там є така гарна штука - тіпа Дія, але зроблена руками, а не ногами...
Такий би КуаР код, який горить зеленим і ходиш, куди хочеш...
Статус вакцінації там також видно, перевірки при посадці в транспорті чи вході в молл...
Короче все для людей, а не через the...
Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют...
stm написав: точно подметил один журналист что Вы смертелюбы, а не антиваксы )))
Вы разве забыли чей любимый показатель "летальность"? Ничего, он вам счас напомнит, когда будет сводку за сегодня истерить.
РФ без истерик стабильно +1124 жмура. Официальная летальность ковида в Донецке 5%(неофициальную никто не знает точно), в Украине 2,3%. В РФ лучше всех в мире, а нет, Северная Корея и Туркменистан победили ковид изначально, 0 смертей! Бедная Британия +40 умерших... Где же летальность больше, у привитых стран или нет... И где она растёт, а где же падает, загадка века...))) Киев 42,28% с первой дозой, что транспорт по сертификатам животворящий-то делает )))
fler написав:убивает экономику через отсутствие клиентов в ресторанах,
Ходят слухи, что в ресторанах работает 2 ФОПа: один на алкашке, второй на кухне. Ну и наемные рабочие. Карман ресторатора безусловно страдает, то вот отчисление налогов непосредственно не страдает. Косвенно (на закупках продуктов и растрачивании доходов) наверное влияние есть.
stm написав:...что транспорт по сертификатам животворящий-то делает )))
- создает коллапс на дорогах и убивает экономику через отсутствие клиентов в ресторанах, покупателей в магазинах и т.д. и т.п.
А когда перелом случился, а все врачи ковидом заняты и людей пачками вывозят в морги и ты ковид подцепил в больничке и откинулся - это нормуль. Главное в ресторане и магазине? И экономике отлично работать на кислород и бабло на экстренную закупку лекарств, и усталый и злой врач - это круто ))))) Флер, я ж говорю вы смертолюбы ))))) Вакцинируйтесь и вперёд - и в магазины, и в рестораны, и в транспорт...
"Боїтеся вакцінуватися? Хочете пограти з ковідом? В такій "російській рулетці", при смертності в 4,6%, ковідний револьвер матиме барабан на 25 набоїв з одним летальним пострілом і ще 3-4 з важким наслідком. У вакцинаторському револьвері... Там смерть від реакції на вакцину максимум 2-4 випадки і важких наслідків від 7 до 20 на мільйон, і підозр десь до 40. Тобто барабан буде щонайменше на 250000 набоїв з одним летальним пострілом і десятком травматичних! А якщо добавити тих вакцинованих, що таки помруть від вірусу або отримають наслідки, то у цьому револьвері буде барабан на 100000 місць для набоїв з одним летальним пострілом і двома десятками травматичних! То який револьвер візьмете? І іншого вибору у вас нема. Бо Ви вже в грі і пропетляти не вийде! Або ковід або вакцина!" https://www.facebook.com/mastertuk/post ... 6516528847
ЛАД написав:4. Теперь Вы говорите об отчёте Pfizer, но ссылку боитесь дать, т.к. на нём какой-то гриф. Не серьёзно. Если он "доступен по поиску в гугле в открытом доступе", то к Вам никаких претензий быть не может.
в теории да, т.к. он находится гуглом в открытом доступе, то претензий быть не должно, но у гугла свои приколы, вполне возможно что этот документ доступен не всем... Вы все-же сами погуглите, чтобы гугл сам Вам ссылку дал
Попробуйте сделать поиск по "BNT162b2 Evaluation" и смотрите отчет Pfizer от 17 сентября 2021 на первой странице результатов
fler написав:убивает экономику через отсутствие клиентов в ресторанах,
Ходят слухи, что в ресторанах работает 2 ФОПа: один на алкашке, второй на кухне. Ну и наемные рабочие. Карман ресторатора безусловно страдает, то вот отчисление налогов непосредственно не страдает. Косвенно (на закупках продуктов и растрачивании доходов) наверное влияние есть.
Не знаю. При пустых залах ничего не спасет. Продукты ж портятся, а надо держать ассортимент блюд Заметила, что в Киеве бизнесу очень тяжко. За этот год например на Шулявке закрылось два продуктовых супермаркета (АТБ и Экомаркет). Постоянно вижу, как меняются вывески на магазинах - и на маленьких, и на больших.