Додано: Вів 02 лис, 2021 11:11

+2 в моем относительно близком окружении.



1) Друг (не вакцинированный) заболел.

Судя по рассказам - точно как я год назад.

Температура 38 пара дней, потом нюх и вкус пропали. Сидит дома ждет возвращения нюха.



2) Коллега из медотдела. Летом Файзер два раза принял. Но тем не менее где-то подхватил ковид.

Форма легкая, так как видел его в городе (в маске разумеется)



Еще одна новость для меня.

У коллеги муж работает в Братиславе. Коллега вот сказала, что он должен приехать в ноябре и пойдут вместе вакцинироваться.



Я такой: "В смысле пойдете? Он там не вакцинирован что ли?"

"Нет", говорит, "им там на заводе раз в неделю делают тест, и если тест отрицательный - работаешь. Если положительный - через три дня повторный тест"

Я: "Так это ж нафиг такое? Деньги тратить!"

"Тесты бесплатные. но там все чинно. Люди в масках ходят, дистанцию соблюдают. а вакцинация - желательна, но не обязательна. Хотя может она обязательна, но вот муж не вакцинирован и ничего ему за это нет..."

Вот это меня реально удивило!