это не то, тот документ на сайте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:04
это не то, тот документ на сайте
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:06
_Mykola_ , все же реальная (не та, в которой Будивельнык рыбу заворачивает, прекрасно замечая неучтенных больных, но не замечая неучтенных ковидных жмуров) летальность около 1%. Это без вакцинации, конечно. С вакцинацией раз в 5 меньше.
Но цифры все равно нехорошие, хоть и 1%. Особенно в свете того, что чтобы получить этот 1%, а не больше, тратится масса человеческих ресурсов. Да и денег. Включая потери от локдаунов. Но антиваксы видят только 10 ярдов на вакцину, и никак не хотят видеть затраты на спасение непривитых. Которые значительно больше.
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
+2 в моем относительно близком окружении.
1) Друг (не вакцинированный) заболел.
Судя по рассказам - точно как я год назад.
Температура 38 пара дней, потом нюх и вкус пропали. Сидит дома ждет возвращения нюха.
2) Коллега из медотдела. Летом Файзер два раза принял. Но тем не менее где-то подхватил ковид.
Форма легкая, так как видел его в городе (в маске разумеется)
Еще одна новость для меня.
У коллеги муж работает в Братиславе. Коллега вот сказала, что он должен приехать в ноябре и пойдут вместе вакцинироваться.
Я такой: "В смысле пойдете? Он там не вакцинирован что ли?"
"Нет", говорит, "им там на заводе раз в неделю делают тест, и если тест отрицательный - работаешь. Если положительный - через три дня повторный тест"
Я: "Так это ж нафиг такое? Деньги тратить!"
"Тесты бесплатные. но там все чинно. Люди в масках ходят, дистанцию соблюдают. а вакцинация - желательна, но не обязательна. Хотя может она обязательна, но вот муж не вакцинирован и ничего ему за это нет..."
Вот это меня реально удивило!
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:14
Hotab
Так адекватные это понимают, и делают все чтобы уменьшить потери как людей так и денег.
Но если грамотности в распоряжении жизнью и здоровьем нет, то это как и с деньгами, приводит к банкротству и вечному дефициту.
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:17
justit , Германия (наверное не только она) так жила до массовой вакцинации. Много тестов, регулярно. Ранняя выявляемость, ранняя изоляция выявленных - все это приносило хорошие результаты. Но дорого. Потому привили всех при появлении вакцин и живут нормальной полноценной жизнью. Мы же через попоболь: плачем,что закрыты рестики, страдают их доходы и экономика, но забываем,что именно благодаря антиваксам все это имеет место.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 лис, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:18
Вот это ГЛАВНОЕ отличие.
Интересно, а за маску под носом или на бороде у них штрафы и ногами?
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Поздравляю всех с очередным свершением.
Украина побила свой рекорд по активным случаям - 426 113.
Но ракета графика нацелена в стратосферу, так что дали ще будэ...
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:32
Как неисправимый оптимист, верю,что к НГ поутихнет очень. К сожалению с одновременным опустением пунктов вакцинации. И если таки опустеют, то весенняя волна нас ждёт снова.
Конечно, у нас всегда найдутся "гаранты", что она будет слабее, но их слушать... Они уже так замарались в прогнозах, основанных на пальценебном методе))...
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:41
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:44
Таки таки буде весняна компанія.... і таки таки вона буде менша, ніж наразі ))))
більшість то вже проколеться і ще буде мати іммунітет, а ось тобі доведеться ставити бустер, щоб не захворіти
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