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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4163416441654166>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:04

  ЛАД написав:Это явно не то, о чём Вы пишете.


это не то, тот документ на сайте www.fda.gov
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:06

_Mykola_ , все же реальная (не та, в которой Будивельнык рыбу заворачивает, прекрасно замечая неучтенных больных, но не замечая неучтенных ковидных жмуров) летальность около 1%. Это без вакцинации, конечно. С вакцинацией раз в 5 меньше.
Но цифры все равно нехорошие, хоть и 1%. Особенно в свете того, что чтобы получить этот 1%, а не больше, тратится масса человеческих ресурсов. Да и денег. Включая потери от локдаунов. Но антиваксы видят только 10 ярдов на вакцину, и никак не хотят видеть затраты на спасение непривитых. Которые значительно больше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

+2 в моем относительно близком окружении.

1) Друг (не вакцинированный) заболел.
Судя по рассказам - точно как я год назад.
Температура 38 пара дней, потом нюх и вкус пропали. Сидит дома ждет возвращения нюха.

2) Коллега из медотдела. Летом Файзер два раза принял. Но тем не менее где-то подхватил ковид.
Форма легкая, так как видел его в городе (в маске разумеется)

Еще одна новость для меня.
У коллеги муж работает в Братиславе. Коллега вот сказала, что он должен приехать в ноябре и пойдут вместе вакцинироваться.

Я такой: "В смысле пойдете? Он там не вакцинирован что ли?"
"Нет", говорит, "им там на заводе раз в неделю делают тест, и если тест отрицательный - работаешь. Если положительный - через три дня повторный тест"
Я: "Так это ж нафиг такое? Деньги тратить!"
"Тесты бесплатные. но там все чинно. Люди в масках ходят, дистанцию соблюдают. а вакцинация - желательна, но не обязательна. Хотя может она обязательна, но вот муж не вакцинирован и ничего ему за это нет..."
Вот это меня реально удивило!
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:14

Hotab
Так адекватные это понимают, и делают все чтобы уменьшить потери как людей так и денег.
Но если грамотности в распоряжении жизнью и здоровьем нет, то это как и с деньгами, приводит к банкротству и вечному дефициту. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:17

justit , Германия (наверное не только она) так жила до массовой вакцинации. Много тестов, регулярно. Ранняя выявляемость, ранняя изоляция выявленных - все это приносило хорошие результаты. Но дорого. Потому привили всех при появлении вакцин и живут нормальной полноценной жизнью. Мы же через попоболь: плачем,что закрыты рестики, страдают их доходы и экономика, но забываем,что именно благодаря антиваксам все это имеет место.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 лис, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:18

  justit написав:"Тесты бесплатные. но там все чинно. Люди в масках ходят, дистанцию соблюдают. а вакцинация - желательна, но не обязательна. Хотя может она обязательна, но вот муж не вакцинирован и ничего ему за это нет..."

Вот это ГЛАВНОЕ отличие.
Интересно, а за маску под носом или на бороде у них штрафы и ногами?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поздравляю всех с очередным свершением.
Украина побила свой рекорд по активным случаям - 426 113.
Но ракета графика нацелена в стратосферу, так что дали ще будэ...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:32

  antey1969 написав:Поздравляю всех с очередным свершением.
Украина побила свой рекорд по активным случаям - 426 113.
Но ракета графика нацелена в стратосферу, так что дали ще будэ...

Как неисправимый оптимист, верю,что к НГ поутихнет очень. К сожалению с одновременным опустением пунктов вакцинации. И если таки опустеют, то весенняя волна нас ждёт снова.
Конечно, у нас всегда найдутся "гаранты", что она будет слабее, но их слушать... Они уже так замарались в прогнозах, основанных на пальценебном методе))...
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:41

  _hunter написав:Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют... :lol:

Я не здивован тим, що ти лол смайлик поставив вище...

Звичайно, люди дорослі, читати вміють... Тільки час свій і інщих не цінують...

Сподіваюсь ти поняв про що я кажу :?:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:44

  Hotab написав:
  antey1969 написав:Поздравляю всех с очередным свершением.
Украина побила свой рекорд по активным случаям - 426 113.
Но ракета графика нацелена в стратосферу, так что дали ще будэ...

Как неисправимый оптимист, верю,что к НГ поутихнет очень. К сожалению с одновременным опустением пунктов вакцинации. И если таки опустеют, то весенняя волна нас ждёт снова.
Конечно, у нас всегда найдутся "гаранты", что она будет слабее, но их слушать... Они уже так замарались в прогнозах, основанных на пальценебном методе))...

Таки таки буде весняна компанія.... і таки таки вона буде менша, ніж наразі ))))

більшість то вже проколеться і ще буде мати іммунітет, а ось тобі доведеться ставити бустер, щоб не захворіти :mrgreen:
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