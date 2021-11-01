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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:45
ЛАД написав:
Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа.
Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку.
это не стеснительность. Доказать, что документ с грифом получен из открытых источников может оказаться не просто. Вы никогда не подписывали NDA?
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:46
Hotab написав:justit
, Германия (наверное не только она) так жила до массовой вакцинации. Много тестов, регулярно.
Да, но сейчас уже массовая вакцинация в ЕС.
С какого перепугу Словакия отстает - не понятно.
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justit
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:50
_Mykola_ написав: justit написав:
"Тесты бесплатные. но там все чинно. Люди в масках ходят, дистанцию соблюдают
. а вакцинация - желательна, но не обязательна. Хотя может она обязательна, но вот муж не вакцинирован и ничего ему за это нет..."
Вот это ГЛАВНОЕ отличие.
Интересно, а за маску под носом или на бороде у них штрафы и ногами?
Понятия не имею.
Думаю что штрафы.
ИМХО понятие законнопослушности в ЕС и у нас КАРДИНАЛЬНО разные.
Отсюда и ноги у проблем растут, частично.
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justit
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:52
justit написав:
С какого перепугу Словакия отстает - не понятно.
Не исключено, что у них есть своя "срана", с помощью которой узкемирные проводят антиваксовскую политику всюду, кроме как в своем забордюрье.
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Hotab
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:56
Hotab написав:justit
, Германия (наверное не только она) так жила до массовой вакцинации. Много тестов, регулярно. Ранняя выявляемость, ранняя изоляция выявленных - все это приносило хорошие результаты. Но дорого. Потому привили всех при появлении вакцин и живут нормальной полноценной жизнью. Мы же через попоболь: плачем,что закрыты рестики, страдают их доходы и экономика, но забываем,что именно благодаря антиваксам все это имеет место.
В Германии сейчас тоже не на шутку обеспокоены ростом количества заболевших.
Но их больницы не захлестывает ковидная волна, медики у них на полном расслабоне нынче. Даже тени волнения нет.
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antey1969
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:00
antey1969 , вакцинация превратила Ковид в обычный грипп. Прекрасно.
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Hotab
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