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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4163416441654166

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:45

  ЛАД написав:Эта "стеснительность" такая же, как у Вкладчика со ссылками на страну.юа.
Вы или не упоминайте об этом отчёте, или давайте ссылку.


это не стеснительность. Доказать, что документ с грифом получен из открытых источников может оказаться не просто. Вы никогда не подписывали NDA?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:46

  Hotab написав:justit , Германия (наверное не только она) так жила до массовой вакцинации. Много тестов, регулярно.


Да, но сейчас уже массовая вакцинация в ЕС.
С какого перепугу Словакия отстает - не понятно.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:50

  _Mykola_ написав:
  justit написав:"Тесты бесплатные. но там все чинно. Люди в масках ходят, дистанцию соблюдают. а вакцинация - желательна, но не обязательна. Хотя может она обязательна, но вот муж не вакцинирован и ничего ему за это нет..."

Вот это ГЛАВНОЕ отличие.
Интересно, а за маску под носом или на бороде у них штрафы и ногами?


Понятия не имею.
Думаю что штрафы.

ИМХО понятие законнопослушности в ЕС и у нас КАРДИНАЛЬНО разные.
Отсюда и ноги у проблем растут, частично.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:С какого перепугу Словакия отстает - не понятно.

Не исключено, что у них есть своя "срана", с помощью которой узкемирные проводят антиваксовскую политику всюду, кроме как в своем забордюрье.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:56

  Hotab написав:justit , Германия (наверное не только она) так жила до массовой вакцинации. Много тестов, регулярно. Ранняя выявляемость, ранняя изоляция выявленных - все это приносило хорошие результаты. Но дорого. Потому привили всех при появлении вакцин и живут нормальной полноценной жизнью. Мы же через попоболь: плачем,что закрыты рестики, страдают их доходы и экономика, но забываем,что именно благодаря антиваксам все это имеет место.

В Германии сейчас тоже не на шутку обеспокоены ростом количества заболевших.
Но их больницы не захлестывает ковидная волна, медики у них на полном расслабоне нынче. Даже тени волнения нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:00

antey1969 , вакцинация превратила Ковид в обычный грипп. Прекрасно.
Hotab
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