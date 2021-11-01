Hotab написав:justit , Германия (наверное не только она) так жила до массовой вакцинации. Много тестов, регулярно. Ранняя выявляемость, ранняя изоляция выявленных - все это приносило хорошие результаты. Но дорого. Потому привили всех при появлении вакцин и живут нормальной полноценной жизнью. Мы же через попоболь: плачем,что закрыты рестики, страдают их доходы и экономика, но забываем,что именно благодаря антиваксам все это имеет место.
В Германии сейчас тоже не на шутку обеспокоены ростом количества заболевших. Но их больницы не захлестывает ковидная волна, медики у них на полном расслабоне нынче. Даже тени волнения нет.
Hotab написав:antey1969 , вакцинация превратила Ковид в обычный грипп. Прекрасно.
Не так чтобы в грипп, но опасность снизила на порядок, особенно на фоне тотального масочного режима в помещениях. Попробуй вильнолюд проехать в каком-нибудь RE или ICE без маски... штраф будет тут же выписан по самые помидоры.
Faceless написав:А шо там, скидки на хеловин хорошие?
На "хеловин" еще данных нет. А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций после вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675. Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова. https://bestpractice.bmj.com/topics/ru- ... prevention
Очередной фейк, созданный какими-то учОными-изгоями и подхваченный мамкиными конспирологами.
1. Не существует понятия "вакциноассоциированные инфекции". Существует понятие "вакциноассоциированные неблагоприятные события" - другими словами, осложнения и побочные эффекты, большинство которых связано с иммунным статусом и возрастом человека.
2. Единственный известный науке случай вирусного осложнения вакцинации - вакциноассоциированный полиомиелит, для развития которого (кроме редкого случая неудачи) обязательным условием является введение живой аттенуированной вакцины.
3. В США нет допущенных к использованию живых аттенуированных вакцин от ковида - только инактивированные
Let’s be honest. If the pandemic taught us anything, it’s that this country isn’t always concerned with the people’s well-being. We could have had the virus under control if there had been a more concerted effort to protect the people. Instead, politicians (as they often do) focused their energy on attacking each other’s ideas and political agendas. Meanwhile, somewhere in the vicinity of 1,000 people were dying each day at the peak of the virus’ rampage throughout America and abroad.
=== Це саме можна сказати і про Україну, не тільки США.
Отвечу всем пищущим на этой ветке "антиваксам" и тем, кто благодарит их (плюсует им) за такие посты.
Из-за таких как вы, активно выступающих против вакцинации в прямой или опосредованной форме, вынужденно нарушаются права тысяч (а скорее намного больше) граждан Украины, которым из-за перезагруженности медиков и больниц ковидными больными оказываются лишенными медицинской помощи, в частности плановых госпитализаций и плановых операций:
Документ 332-2020-п, чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 4 травня 2020 р. № 332
“8. На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:
надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність короновірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.”.
В каких областях заполненность "ковидных" мест (ліжок) сейчас
становить менш як 50 відсотків
Как пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!
Поэтому крайне не рекомендую вам в присутствии таких людей или их родственников отстаивать свои права на невакцинацию, а юристам размахивать выдержками из Законов, защищая их право на невакцинацию, т.к. после "теплого" разговора с ними для вас может не оказаться места в больнице, где и койки уже заняты больными коронавирусом, и врачам нет времени обслуживать вас.