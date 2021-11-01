Додано: Вів 02 лис, 2021 13:13

Документ 332-2020-п, чинний



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА



від 4 травня 2020 р. № 332



“8. На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:



надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;



надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;



надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;



надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;



надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;



проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.



Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність короновірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.”.

становить менш як 50 відсотків

Отвечу всем пищущим на этой ветке "антиваксам" и тем, кто благодарит их (плюсует им) за такие посты.Из-за таких как вы, активно выступающих против вакцинации в прямой или опосредованной форме, вынужденно нарушаются права тысяч (а скорее намного больше) граждан Украины, которым из-за перезагруженности медиков и больниц ковидными больными оказываются лишенными медицинской помощи, в частности плановых госпитализаций и плановых операций:В каких областях заполненность "ковидных" мест (ліжок) сейчасКак пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!Поэтому крайне не рекомендую вам в присутствии таких людей или их родственников отстаивать свои права на невакцинацию, а юристам размахивать выдержками из Законов, защищая их право на невакцинацию, т.к. после "теплого" разговора с ними для вас может не оказаться места в больнице, где и койки уже заняты больными коронавирусом, и врачам нет времени обслуживать вас.