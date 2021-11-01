RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4163416441654166

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:С какого перепугу Словакия отстает - не понятно.

Не исключено, что у них есть своя "срана", с помощью которой узкемирные проводят антиваксовскую политику всюду, кроме как в своем забордюрье.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 15.02.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:56

  Hotab написав:justit , Германия (наверное не только она) так жила до массовой вакцинации. Много тестов, регулярно. Ранняя выявляемость, ранняя изоляция выявленных - все это приносило хорошие результаты. Но дорого. Потому привили всех при появлении вакцин и живут нормальной полноценной жизнью. Мы же через попоболь: плачем,что закрыты рестики, страдают их доходы и экономика, но забываем,что именно благодаря антиваксам все это имеет место.

В Германии сейчас тоже не на шутку обеспокоены ростом количества заболевших.
Но их больницы не захлестывает ковидная волна, медики у них на полном расслабоне нынче. Даже тени волнения нет.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10948
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:00

antey1969 , вакцинация превратила Ковид в обычный грипп. Прекрасно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 15.02.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:05

  Hotab написав:antey1969 , вакцинация превратила Ковид в обычный грипп. Прекрасно.

Не так чтобы в грипп, но опасность снизила на порядок, особенно на фоне тотального масочного режима в помещениях.
Попробуй вильнолюд проехать в каком-нибудь RE или ICE без маски... штраф будет тут же выписан по самые помидоры.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10948
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:05

  Igneus написав:
  Faceless написав:А шо там, скидки на хеловин хорошие?

На "хеловин" еще данных нет.
А вот на 7 сентября 2021 года только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций после вакцинации от COVID-19 с госпитализацией или смертельным исходом, а количество смертей достигло 2675.
Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова.
https://bestpractice.bmj.com/topics/ru- ... prevention


Очередной фейк, созданный какими-то учОными-изгоями и подхваченный мамкиными конспирологами.

1. Не существует понятия "вакциноассоциированные инфекции". Существует понятие "вакциноассоциированные неблагоприятные события" - другими словами, осложнения и побочные эффекты, большинство которых связано с иммунным статусом и возрастом человека.

2. Единственный известный науке случай вирусного осложнения вакцинации - вакциноассоциированный полиомиелит, для развития которого (кроме редкого случая неудачи) обязательным условием является введение живой аттенуированной вакцины.

3. В США нет допущенных к использованию живых аттенуированных вакцин от ковида - только инактивированные
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11497
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2679 раз.
Подякували: 5845 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:26

  Hotab написав:
  justit написав:С какого перепугу Словакия отстает - не понятно.

Не исключено, что у них есть своя "срана", с помощью которой узкемирные проводят антиваксовскую политику всюду, кроме как в своем забордюрье.


Пару дней назад общался с болгарами, рассказывают у них аналогичная х*ня как и у нас. Один в один. Вата. Темень. Московский патриархат рулит. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4283 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://kingfreshii.medium.com/there-is-no-work-shortage-74cc28312205

Let’s be honest.
If the pandemic taught us anything, it’s that this country isn’t always concerned with the people’s well-being. We could have had the virus under control if there had been a more concerted effort to protect the people. Instead, politicians (as they often do) focused their energy on attacking each other’s ideas and political agendas. Meanwhile, somewhere in the vicinity of 1,000 people were dying each day at the peak of the virus’ rampage throughout America and abroad.


===
Це саме можна сказати і про Україну, не тільки США.


Звідти ще графічек:
Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26437
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2099 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:13

Отвечу всем пищущим на этой ветке "антиваксам" и тем, кто благодарит их (плюсует им) за такие посты.

Из-за таких как вы, активно выступающих против вакцинации в прямой или опосредованной форме, вынужденно нарушаются права тысяч (а скорее намного больше) граждан Украины, которым из-за перезагруженности медиков и больниц ковидными больными оказываются лишенными медицинской помощи, в частности плановых госпитализаций и плановых операций:
Документ 332-2020-п, чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 травня 2020 р. № 332

“8. На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:

надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність короновірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332 ... D0%BF#Text

В каких областях заполненность "ковидных" мест (ліжок) сейчас
становить менш як 50 відсотків

:?:
Как пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!

Поэтому крайне не рекомендую вам в присутствии таких людей или их родственников отстаивать свои права на невакцинацию, а юристам размахивать выдержками из Законов, защищая их право на невакцинацию, т.к. после "теплого" разговора с ними для вас может не оказаться места в больнице, где и койки уже заняты больными коронавирусом, и врачам нет времени обслуживать вас.
yanyura
 
Повідомлень: 6272
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1954 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 4163416441654166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, zРадио і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7826 11875476
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.