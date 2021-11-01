Додано: Вів 02 лис, 2021 13:42

yanyura



Все это результат "реформ" медицины, проводимых с 18 года. Что так будет было понятно еще с самого начала этих реформ. А как может быть иначе, если нормальных профессиональных врачей разогонали, набрали неопытных студенток пилить бюджетные деньги, которые с пиком эпидемии просто не вышли на работу...



Помню еще в 19 году был в больнице и понял, что после реформ туда стало почти бесполезно ходить. Остались только какие-то базовые функции, для выполнения котрых необходимо было пройти целые квесты.