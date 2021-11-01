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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41654166416741684169 ... 4172>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:42

yanyura

Все это результат "реформ" медицины, проводимых с 18 года. Что так будет было понятно еще с самого начала этих реформ. А как может быть иначе, если нормальных профессиональных врачей разогонали, набрали неопытных студенток пилить бюджетные деньги, которые с пиком эпидемии просто не вышли на работу...

Помню еще в 19 году был в больнице и понял, что после реформ туда стало почти бесполезно ходить. Остались только какие-то базовые функции, для выполнения котрых необходимо было пройти целые квесты.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 02 лис, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:44

  airmax78 написав:В Киеве школы переводят на дистанционку с понедельника. Если бы это сделали месяцем раньше, моя мама осталась бы жива.

airmax78... воно чьо тебе зачепило ((((

прийми мої співчуття...

це ж не тільки школи, друже... це все що зроблено через the в цій країні...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:46

  change_pm написав:
  _hunter написав:Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют... :lol:

Я не здивован тим, що ти лол смайлик поставив вище...

Звичайно, люди дорослі, читати вміють... Тільки час свій і інщих не цінують...

Сподіваюсь ти поняв про що я кажу :?:

Так претензия странная: из разряда "почему все баксы одного цвета -- как в магазине их считать" -- потому и смайл.

Если вопрос про это предложение:
>>> Звичайно, люди дорослі, читати вміють... Тільки час свій і інщих не цінують...
(и в контексте валидации QR-кодов вакцинации)
-- нет, нифига не понял :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:48

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...

Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает.

А ти тільки тепер це зрозумів?

Воно було зрозуміло, коли на екранах стали показувати "бохему" і вихваляти різних бандюків, роблячи іх хероями...

То до чього цій молоді тягнутись? Кого поважати?

Тих, хто на себе ярмо надягнув і навіть на протести не вийшов? Чи тих, хто херої?

зі. між кропельками пробігли і досяшли нірвани - маємо те що маємо...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:48

  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные

В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Хотя все регистрационные мероприятия проходил.
Теперь в какой то патовой ситуации.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 лис, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:51

Kudrjavuy

а зачем Вам сертификат?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Kudrjavuy написав:В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Так не буває.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:53

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные

В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Теперь в какой то патовой ситуации.

Бумаг могли и не давать, но Декларацию (с семейником) потребовать были обязаны. Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем. Если ничего нет -- выход только один... Точнее два: можно повторно вакцинироваться.
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