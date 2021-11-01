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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:42
Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:42
yanyura
Все это результат "реформ" медицины, проводимых с 18 года. Что так будет было понятно еще с самого начала этих реформ. А как может быть иначе, если нормальных профессиональных врачей разогонали, набрали неопытных студенток пилить бюджетные деньги, которые с пиком эпидемии просто не вышли на работу...
Помню еще в 19 году был в больнице и понял, что после реформ туда стало почти бесполезно ходить. Остались только какие-то базовые функции, для выполнения котрых необходимо было пройти целые квесты.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Вів 02 лис, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:44
airmax78 написав:
В Киеве школы переводят на дистанционку с понедельника. Если бы это сделали месяцем раньше, моя мама осталась бы жива.
airmax78... воно чьо тебе зачепило ((((прийми мої співчуття...
це ж не тільки школи, друже... це все що зроблено через the в цій країні...
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:46
Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные
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Faceless
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:46
change_pm написав: _hunter написав:
Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют
...
Я не здивован тим, що ти лол смайлик поставив вище...
Звичайно, люди дорослі, читати вміють... Тільки час свій і інщих не цінують...
Сподіваюсь ти поняв про що я кажу
Так претензия странная: из разряда "почему все баксы одного цвета -- как в магазине их считать" -- потому и смайл.
Если вопрос про это предложение:
>>> Звичайно, люди дорослі, читати вміють... Тільки час свій і інщих не цінують...
(и в контексте валидации QR-кодов вакцинации)
-- нет, нифига не понял
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:48
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает
.
А ти тільки тепер це зрозумів?
Воно було зрозуміло, коли на екранах стали показувати "бохему" і вихваляти різних бандюків, роблячи іх хероями...
То до чього цій молоді тягнутись? Кого поважати?
Тих, хто на себе ярмо надягнув і навіть на протести не вийшов? Чи тих, хто херої?
зі. між кропельками пробігли і досяшли нірвани - маємо те що маємо...
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:48
Faceless написав:
Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные
В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Хотя все регистрационные мероприятия проходил.
Теперь в какой то патовой ситуации.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 02 лис, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:51
Kudrjavuy
а зачем Вам сертификат?
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:52
Kudrjavuy написав:
В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Так не буває.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:53
Kudrjavuy написав: Faceless написав:
Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные
В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Теперь в какой то патовой ситуации.
Бумаг могли и не давать, но Декларацию (с семейником) потребовать были обязаны. Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем. Если ничего нет -- выход только один... Точнее два: можно повторно вакцинироваться.
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