Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные
В том то и речь. Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз) Хотя все регистрационные мероприятия проходил. Теперь в какой то патовой ситуации.
Так а где вакцинировались? Физически всегда выдавали бамагу с названием вакцины и номером партии. Так же должны были вносить хоть в журнал руками. Поэтому надо вспомнить, может узнать на горячей линии кто вас вакцинировал. Бумагу от них отнести семейнику.
Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Обратиться к семейному врачу (бесплатно) или к любому другому (возможно платно). Если вы действительно вакцинировались в Украине, то вы внесены в базу данных и по вашим документам (паспорт, ИНН) оттуда "вытянется" информация, сертификат будет тут же распечатан на принтере, подписан врачом, выдавшим сертификат, поставлена печать медучреждения. Но этот бумажный сертификат действителен 1 год с даты последней прививки. Если в РФ, то вы не получите сертификат, т.к. российские вакцины от Ковида в Украине не признаны. Если в других странах, не знаю.
Помните,как всякие "рупоры кремля" визжали здесь, когда Украина отказалась от закупок "Новичок-V" , а контрактов на поставку нормальных вакцин ещё не было. Говорили, что вот эрэфия молодцы, не будут умирать, дыныры с Крымами не будут умирать,а украинцы сами себе злобные буратины, вымрут все. И что по факту? Забордюрье дозакапывает свой миллиончик ,а у нас в избытке нормальных вакцин. Было бы желание колоться.
ЛАД написав:А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать. Это тоже к вопросу о морали и ответственности.
І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен? Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.
Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%. Решта нагоолошують, що в даний момент: - вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії) - вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення - не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок - прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"
Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу.
В мене бабуся 87 років перехворіла, і дядя 60 років, звичайно не все ОК, але живі...
До речі, а якщо б твоя мама померла від тромбу після вакцини чи після файзера захворівши, ти б кого ненавидив?
Ще комент... в неї мабудь була якась хвороба супутня чи ще щось про що ви не знали, але корона цє слабке місце знайшла...
На все воля Господа нашого! Так що не перегинай з горем і ненавистю! Тримайся!