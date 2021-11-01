Додано: Вів 02 лис, 2021 13:58

Kudrjavuy написав: Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"? Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?

Обратиться к семейному врачу (бесплатно) или к любому другому (возможно платно). Если вы действительно вакцинировались в Украине, то вы внесены в базу данных и по вашим документам (паспорт, ИНН) оттуда "вытянется" информация, сертификат будет тут же распечатан на принтере, подписан врачом, выдавшим сертификат, поставлена печать медучреждения. Но этот бумажный сертификат действителен 1 год с даты последней прививки. Если в РФ, то вы не получите сертификат, т.к. российские вакцины от Ковида в Украине не признаны. Если в других странах, не знаю.