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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41664167416841694170 ... 4172>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:53

  _hunter написав:
  change_pm написав:
  _hunter написав:Так все так и есть, вроде. Разве что зеленым не горит. Но у нас, вроде, все люди взрослые -- читать умеют... :lol:

Я не здивован тим, що ти лол смайлик поставив вище...

Звичайно, люди дорослі, читати вміють... Тільки час свій і інщих не цінують...

Сподіваюсь ти поняв про що я кажу :?:

Так претензия странная: из разряда "почему все баксы одного цвета -- как в магазине их считать" -- потому и смайл.

Если вопрос про это предложение:
>>> Звичайно, люди дорослі, читати вміють... Тільки час свій і інщих не цінують...
(и в контексте валидации QR-кодов вакцинации)
-- нет, нифига не понял :oops:

QR-код не вакцінації. QR-код показує стан відносно корони - під підозрою, здоровий чи хворий + золота рамочка показує, шо вакцинований.

Тобто коли в тебе великий поток людей, то охорона не вчитується кудись.
По QR-коду все видно за 1 секунду...

Тепер же андерстенд?

А что нам (тобто поки шо вам, бо я не внаненьці) пропонує цифрова the влада :?: якусь куєту...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:54

  Цитрин написав:Kudrjavuy

а зачем Вам сертификат?

Нет желания попасть под какое-то ограничение от очередного КАЛЯДНЫКА, где то в далеке от цивилизации.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:55

  d44 написав:
  Kudrjavuy написав:В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Так не буває.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вам це бабця з базарю сказала?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:55

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные

В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Хотя все регистрационные мероприятия проходил.
Теперь в какой то патовой ситуации.

Так а где вакцинировались? Физически всегда выдавали бамагу с названием вакцины и номером партии. Так же должны были вносить хоть в журнал руками. Поэтому надо вспомнить, может узнать на горячей линии кто вас вакцинировал. Бумагу от них отнести семейнику.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:58

  Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?

Обратиться к семейному врачу (бесплатно) или к любому другому (возможно платно). Если вы действительно вакцинировались в Украине, то вы внесены в базу данных и по вашим документам (паспорт, ИНН) оттуда "вытянется" информация, сертификат будет тут же распечатан на принтере, подписан врачом, выдавшим сертификат, поставлена печать медучреждения. Но этот бумажный сертификат действителен 1 год с даты последней прививки. Если в РФ, то вы не получите сертификат, т.к. российские вакцины от Ковида в Украине не признаны. Если в других странах, не знаю.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:59

  change_pm написав:
  airmax78 написав:это говорит о том, что наше общество умирает.

А ти тільки тепер це зрозумів?


Хлопните по стакану и выгляньте в окошко. Оба.
Там всё красиво и жизнь бурлит. :)
Эта дурь у вас в голове. :(
Нормальных больше! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Если в РФ

О, вспомнилось из этой ветки зимой-весной..

Помните,как всякие "рупоры кремля" визжали здесь, когда Украина отказалась от закупок "Новичок-V" , а контрактов на поставку нормальных вакцин ещё не было. Говорили, что вот эрэфия молодцы, не будут умирать, дыныры с Крымами не будут умирать,а украинцы сами себе злобные буратины, вымрут все.
И что по факту? Забордюрье дозакапывает свой миллиончик ,а у нас в избытке нормальных вакцин. Было бы желание колоться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:06

  stm написав:
  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные

В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Хотя все регистрационные мероприятия проходил.
Теперь в какой то патовой ситуации.

Так а где вакцинировались? Физически всегда выдавали бамагу с названием вакцины и номером партии.

От Вас об этом первый раз слышу.
  stm написав:Так же должны были вносить хоть в журнал руками.

Это было - но был "прикол" на второй раз даже не позвонили сам пришел на 4 дня позже выяснять - вкололи второй раз людей не было практически.
  stm написав:Поэтому надо вспомнить, может узнать на горячей линии кто вас вакцинировал. Бумагу от них отнести семейнику.

"бумаги НЕТ"
Поэтому и интересуюсь коим образом можно получить без регистрации в "Дії"?
И не шатаясь по больничке, что лишний раз для медработников - большой стресс.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:сертификат имеет ограниченное время годности - 180 дней от последней вакцинации

Вы ошибаетесь, не 180 дней, а год (т.е. 365 дней) - Эпидемия коронавируса в мире
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:07

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?
Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.

Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.
Решта нагоолошують, що в даний момент:
- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)
- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення
- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок
- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"
Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу.

В мене бабуся 87 років перехворіла, і дядя 60 років, звичайно не все ОК, але живі...

До речі, а якщо б твоя мама померла від тромбу після вакцини чи після файзера захворівши, ти б кого ненавидив?

Ще комент... в неї мабудь була якась хвороба супутня чи ще щось про що ви не знали, але корона цє слабке місце знайшла...

На все воля Господа нашого! Так що не перегинай з горем і ненавистю! Тримайся!
change_pm
 
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