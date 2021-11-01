Додано: Вів 02 лис, 2021 14:28

change_pm написав: airmax78 написав: antey1969 написав: Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!" Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает. Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения -

А ти тільки тепер це зрозумів?



Воно було зрозуміло, коли на екранах стали показувати "бохему" і вихваляти різних бандюків, роблячи іх хероями...



То до чього цій молоді тягнутись? Кого поважати?



Тих, хто на себе ярмо надягнув і навіть на протести не вийшов? Чи тих, хто херої?



зі. між кропельками пробігли і досяшли нірвани - маємо те що маємо... А ти тільки тепер це зрозумів?Воно було зрозуміло, коли на екранах стали показувати "бохему" і вихваляти різних бандюків, роблячи іх хероями...То до чього цій молоді тягнутись? Кого поважати?Тих, хто на себе ярмо надягнув і навіть на протести не вийшов? Чи тих, хто херої?зі. між кропельками пробігли і досяшли нірвани - маємо те що маємо...

а чего вы к той молодежи пристали ? ВАкцинировать надо группу риска , а если группа риска не вакцинируется то это их мозги и их решение . Попробуйте в реальности предложить тому кому якобы надо вакцинироваться - вас вынесут ногами вперед . Я пробовал из спортивного интереса потроллил так сказать. Молодежи просто пофигу, а вот 60+ там уже как вы выразились жесткий протест ! - " не буду привыватся - я еще жить хочу ! Сами прививайтесь " Так что от форумных войн вперед на базар в маршрутки агитировать бабушек за вакцинацию , они форумы не читают 99,99% вот ваша целевая аудитория для Агитации . На форуме вы все такие умные , а повторить опыт эксминистра Степанова и пойти в народ = базар маршрутка - вот там агитируйте , и вас быстро определят в скорую и в больничку толпа бабушек вас снесет и размажет - теоретики