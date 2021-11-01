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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41684169417041714172>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:18

Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Faceless написав:Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные

Kudrjavuy написав:В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Хотя все регистрационные мероприятия проходил.
Теперь в какой то патовой ситуации.
Faceless написав:Тогда это то же самое, что нет никакой вакцинации. Вам тогда только на второй круг. Два бустера, так сказать

Ни мне, ни жене ни после первой дозы, ни после второй, никаких бумаг не давали. Но когда пришел за сертификатом в октябре (вторая доза в июле), все данные "вытянули" через Инет из общеукраинской базы данных и тут же распечатали сертификат.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:20

  change_pm написав:
  _hunter написав:[
А! -- вот теперь понял: пан хочет как в Китае. :lol: Но, увы ( :lol: ) как в Китае -- не получится -- права человека (защита перс-данных), вот эти все мелочи.
Но если локдаун продлится месяца два-три -- в Дию точно добавят QR-код для PRC теста. Пока же -- придется аж в два места смотреть: "зеленый" QR или результаты теста...

Неє, пан хче, як в Дубає...

І аплікуха вже працює більше року, і ціни на тести контролюються державою, і виробництво вакцин налагодили, і кампанію вакцинації нормально провели, і антиваксам залишили місце на сонці...

Все для людей, а у вас через the

Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

хорошо если роберто прав и в Израиле устаканилось. в августе такое писали.
A grim warning from Israel: Vaccination blunts, but does not defeat Delta
https://www.science.org/content/article ... feat-delta
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:21

  flyman написав:
  pesikot написав:
  flyman написав:Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.
Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ?

кожний приймає сам рішення, я не нав"язую, на відміну від ваків, кому що робити не розказую, і не обзиваю баранами та долбо- .. а ваки тут розпалюють ненависть до неваків .. їм можна ..

маладець :!: :!: :!:

згадуємо... розділяй і що? правильно! властуй :mrgreen:

сегрегацію вже видно неозброєним оком...
концентрація ненависті росте...

чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...

ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:
- подалі від людей,
- запас ліків,
- головне вижити перший місяць, далі буде полехше :mrgreen:
- ну, і їш, що Боженька послав...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:23

  antey1969 написав:Поздравляю всех с очередным свершением.
Украина побила свой рекорд по активным случаям - 426 113.
Но ракета графика нацелена в стратосферу, так что дали ще будэ...

Отстаёте от жизни. :)
Это было ещё вчера, писал. Сегодня уже 432 229.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pilker написав:хотя работа за май, но интересная. исследователи поднимают вопросы потенциальных опасностей от мРНК-вакцин.

Напомнило анекдот
Потенциально мы трижды миллионеры, а практически в доме ни гроша, зато 2 .... и старый ...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:24

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Kudrjavuy написав:В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Теперь в какой то патовой ситуации.

Бумаг могли и не давать, но Декларацию (с семейником) потребовать были обязаны. Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем. Если ничего нет -- выход только один... Точнее два: можно повторно вакцинироваться.
Как бы это не в ДНР было

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вы уже разогнали целую теорию ЗРАДЫ....
Всё официально и на подконтрольной территории.
Речь не о "Декларации" - просто моей "мордой" пугают молодых врачей.
И в местной больничке, скажем, у меня нет необходимости иметь какой то документ подтверждающий личность.
Где по этой причине показываюсь реже, чем у Врачей с Прикарпатья, или Днепра.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:28

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает.

А ти тільки тепер це зрозумів?

Воно було зрозуміло, коли на екранах стали показувати "бохему" і вихваляти різних бандюків, роблячи іх хероями...

То до чього цій молоді тягнутись? Кого поважати?

Тих, хто на себе ярмо надягнув і навіть на протести не вийшов? Чи тих, хто херої?

зі. між кропельками пробігли і досяшли нірвани - маємо те що маємо...

а чего вы к той молодежи пристали ? ВАкцинировать надо группу риска , а если группа риска не вакцинируется то это их мозги и их решение . Попробуйте в реальности предложить тому кому якобы надо вакцинироваться - вас вынесут ногами вперед . Я пробовал из спортивного интереса потроллил так сказать :) . Молодежи просто пофигу, а вот 60+ там уже как вы выразились жесткий протест ! - " не буду привыватся - я еще жить хочу ! Сами прививайтесь " Так что от форумных войн вперед на базар в маршрутки агитировать бабушек за вакцинацию , они форумы не читают 99,99% вот ваша целевая аудитория для Агитации . На форуме вы все такие умные , а повторить опыт эксминистра Степанова и пойти в народ = базар маршрутка - вот там агитируйте , и вас быстро определят в скорую и в больничку толпа бабушек вас снесет и размажет - теоретики :) .
Востаннє редагувалось yama в Вів 02 лис, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:29

  yanyura написав:
  Цитрин написав:сертификат имеет ограниченное время годности - 180 дней от последней вакцинации

Вы ошибаетесь, не 180 дней, а год (т.е. 365 дней) - Эпидемия коронавируса в мире


Нет, зависит от вакцины и прохождения полного курса вакцинации, 365 дней - это после двух доз. Вы в июле вторую дозу делали, а в сентябре в постанову были внесены изменения.

См. таблицу Відомості про початок та закінчення дії чинності COVID-сертифікатів на території Україні в постанове 954:
якщо одна доза - 120 днів (жовтий сертифікат)

якщо дві дози - 365 днів (зелений сертифікат)


Хотя с 365 днями имхо загнули, на пятый-шестой месяц после второй вакцинации эффективность от заражения снижается практически до уровня не вакцинированных.

Поэтому с 365 днями теряется смысл самого сертификата - владельцы сертификатов прошедших вакцинацию более 4-5 месяцв назад являются такими-же потенциальными разносчиками как и не вакцинированные. Только вакцинированные будут осторожны - ходить в маске и соблюдать дистанцию, т.к. знают что не вакцинированы. А владелец сертификата будет надеяться на вакцину, действие которой через пол года по сути уже закончится.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 02 лис, 2021 14:40, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:30

  yanyura написав:
Kudrjavuy написав:Кто нибудь может порекомендовать, как можно получить "сертификат", если вакцинировался давно и далеко(официально), без регистрации в "дії"?
Faceless написав:Если официально, есть бумажка, с ней к семейнику, по идее он должен внести тогда данные

Kudrjavuy написав:В том то и речь.
Перед дорогой вакцинировался ... - бумаг не давали.(летом последний раз)
Хотя все регистрационные мероприятия проходил.
Теперь в какой то патовой ситуации.
Faceless написав:Тогда это то же самое, что нет никакой вакцинации. Вам тогда только на второй круг. Два бустера, так сказать

Ни мне, ни жене ни после первой дозы, ни после второй, никаких бумаг не давали. Но когда пришел за сертификатом в октябре (вторая доза в июле), все данные "вытянули" через Инет из общеукраинской базы данных и тут же распечатали сертификат.

Спасибо.
Значит выбора нет нужно или
к дохтору или регистрироваться в "дії".
Ведь дохтор вытянул информацию как раз из "дії" только по мед запросу.
А я спрашиваю о существовании иных вариантов Законного получения.
Kudrjavuy
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