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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:37
yanyura написав: pilker написав:
хотя работа за май, но интересная. исследователи поднимают вопросы потенциальных
опасностей от мРНК-вакцин.
Напомнило анекдот
Потенциально мы трижды миллионеры, а практически в доме ни гроша, зато 2 .... и старый ...
посмейтесь.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:37
stm написав:Чендж Вы ж даже не пробовали.
Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС
, отлично.
Ні, не пробував...
Я ж не кажу про сертифікат про вакцинацію, я кажу, про те, як зроблений контроль коронозарази, і як цей контроль виглядає під час чергової хвилі...
Код показує твій короно-статус, якщо тобі треба сертифікат вакцинації, він там в аппе завантажується (але всередині країни сертифікат вакцинації нафіг не потрібен! але у вас щоб проїхати в метро, транваї чи потязі потрібно показувати сертифікат? что це бльо за дія? який вона має сенс?
загнати всіх вакцинуватись в чергах, в толкучках під час хвилі ковіду, щоб народ ще більше захворів? - theлошьой)...
У нас (у вас) про таке навіть не думали, а подумавши про контроль влєпілі таки дії, що можно пріфігєть...
короче через ЖО все
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:40
Цитрин
Теперь понятно. Я писал о полной вакцинации - 365 дней, вы о частичной (неполной) - 180 дней.
Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.
Пронесет, подумала старушка, запивая молоком малосольные огурцы.
И пронесло!
Люди, заботящиеся о своем здоровье, независимо от вакцинации будут ходить в правильно надетых масках.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:40
pilker написав:
посмейтесь.
Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.
Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.
То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44
Kudrjavuy
Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
............
Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут.
А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми
% населения с хотя бы одной прививкой.
Португалия - 89%
Испания - 81%
Италия - 77%
Франция -76%
Нидерланды - 76%
Великобритания - 73%
Германия - 69%
СШФ - 66%
Россия - 37%
Украина - 23%
Первые 8 государств - области РФ или провинции КНДР?
Может, лучше "не мучитися із вільнолюдьми" в этих "провинциях"?
А можна ще привести ВВП на душу населення в тих країнах, витрати $ на рік на особу на медицину
, середню тривалість життя... хоча б щоб розуміти що з чим корелює.
вже пару тижнів тому приводили, модератири швидко витерли
бо для неньки цифри шокуючі...
зате які у нас дороги...ох!!!
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:45
pilker написав: yanyura написав: pilker написав:
хотя работа за май, но интересная. исследователи поднимают вопросы потенциальных
опасностей от мРНК-вакцин.
Напомнило анекдот
Потенциально мы трижды миллионеры, а практически в доме ни гроша, зато 2 .... и старый ...
посмейтесь.
о чем речь где можно эти исследования прочитать ?
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:45
Kudrjavuy написав:
Кто нибудь из Вас не поленился бы означить на полях форума, Сколько:
Много мы посвятили тут РФ-ии. Цифр есть более чем. На момент по текущим ежедневным мы +- ровно идём (я про неофициальные) . Но наши достижения в общем количестве смертей пока далеки от их цифр.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:47
yanyura написав:
Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.
проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:48
change_pm написав: _hunter написав:
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А! -- вот теперь понял: пан хочет как в Китае.
Но, увы (
) как в Китае -- не получится -- права человека (защита перс-данных), вот эти все мелочи.
Но если локдаун продлится месяца два-три -- в Дию точно добавят QR-код для PRC теста. Пока же -- придется аж в два места смотреть: "зеленый" QR или результаты теста...
Неє, пан хче, як в Дубає...
І аплікуха вже працює більше року, і ціни на тести контролюються державою, і виробництво вакцин налагодили, і кампанію вакцинації нормально провели, і антиваксам залишили місце на сонці...
Все для людей, а у вас через the
Понимаю. Но в плане прав Эмираты где-то почти на одной ступеньке с Китаем стоят
Если назовете хоть одну страну ЕС где хоть что-то подобное есть -- признаю поражение
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