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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4169417041714172>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:37

  yanyura написав:
  pilker написав:хотя работа за май, но интересная. исследователи поднимают вопросы потенциальных опасностей от мРНК-вакцин.

Напомнило анекдот
Потенциально мы трижды миллионеры, а практически в доме ни гроша, зато 2 .... и старый ...

посмейтесь.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:37

  stm написав:Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.

Ні, не пробував...

Я ж не кажу про сертифікат про вакцинацію, я кажу, про те, як зроблений контроль коронозарази, і як цей контроль виглядає під час чергової хвилі...

Код показує твій короно-статус, якщо тобі треба сертифікат вакцинації, він там в аппе завантажується (але всередині країни сертифікат вакцинації нафіг не потрібен! але у вас щоб проїхати в метро, транваї чи потязі потрібно показувати сертифікат? что це бльо за дія? який вона має сенс?
загнати всіх вакцинуватись в чергах, в толкучках під час хвилі ковіду, щоб народ ще більше захворів? - theлошьой)...

У нас (у вас) про таке навіть не думали, а подумавши про контроль влєпілі таки дії, що можно пріфігєть...

короче через ЖО все :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:40

Цитрин
Теперь понятно. Я писал о полной вакцинации - 365 дней, вы о частичной (неполной) - 180 дней.

Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.
Пронесет, подумала старушка, запивая молоком малосольные огурцы.
И пронесло!

Люди, заботящиеся о своем здоровье, независимо от вакцинации будут ходить в правильно надетых масках.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:40

  pilker написав:посмейтесь.


Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.

Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.

То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44

Kudrjavuy
Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:44

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут.
А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми

% населения с хотя бы одной прививкой.
Португалия - 89%
Испания - 81%
Италия - 77%
Франция -76%
Нидерланды - 76%
Великобритания - 73%
Германия - 69%
СШФ - 66%
Россия - 37%
Украина - 23%
Первые 8 государств - области РФ или провинции КНДР?
Может, лучше "не мучитися із вільнолюдьми" в этих "провинциях"?

А можна ще привести ВВП на душу населення в тих країнах, витрати $ на рік на особу на медицину, середню тривалість життя... хоча б щоб розуміти що з чим корелює.

вже пару тижнів тому приводили, модератири швидко витерли :mrgreen:
бо для неньки цифри шокуючі...

зате які у нас дороги...ох!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:45

  pilker написав:
  yanyura написав:
  pilker написав:хотя работа за май, но интересная. исследователи поднимают вопросы потенциальных опасностей от мРНК-вакцин.

Напомнило анекдот
Потенциально мы трижды миллионеры, а практически в доме ни гроша, зато 2 .... и старый ...

посмейтесь.

о чем речь где можно эти исследования прочитать ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Kudrjavuy написав:Кто нибудь из Вас не поленился бы означить на полях форума, Сколько:

Много мы посвятили тут РФ-ии. Цифр есть более чем. На момент по текущим ежедневным мы +- ровно идём (я про неофициальные) . Но наши достижения в общем количестве смертей пока далеки от их цифр.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:47

  yanyura написав:Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.


проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:48

  change_pm написав:
  _hunter написав:[
А! -- вот теперь понял: пан хочет как в Китае. :lol: Но, увы ( :lol: ) как в Китае -- не получится -- права человека (защита перс-данных), вот эти все мелочи.
Но если локдаун продлится месяца два-три -- в Дию точно добавят QR-код для PRC теста. Пока же -- придется аж в два места смотреть: "зеленый" QR или результаты теста...

Неє, пан хче, як в Дубає...

І аплікуха вже працює більше року, і ціни на тести контролюються державою, і виробництво вакцин налагодили, і кампанію вакцинації нормально провели, і антиваксам залишили місце на сонці...

Все для людей, а у вас через the

Понимаю. Но в плане прав Эмираты где-то почти на одной ступеньке с Китаем стоят :lol:
Если назовете хоть одну страну ЕС где хоть что-то подобное есть -- признаю поражение :)
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