yanyura написав:Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.
проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.
Именно поэтому масочный режим должны соблюдать все. А нарушители - получать по зубам от окружающих, либо платить огромные штрафы
yanyura написав:Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.
проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.
Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся
Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.
Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.
То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают
мудрость так мудрость. не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. к ADE сию мудрость можно отнести ?
yanyura написав:Kudrjavuy Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search Это то, что Вы назвали "общегосударственной базой". Для плебса они назвали сейчас это "Дія". И с полной новой регистрацией. Меня интересует "иной вход", если это выражение в контексте этого форума корректно. В октябре там запустили много перетрубаций - ещё сами не разобрались. именно из-за ковидных сертификатов.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 лис, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.
Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.
То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают
мудрость так мудрость. не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. к ADE сию мудрость можно отнести ?
Правда: механизм иммунной функции не приводит к ADE 09.02.2021
Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE ...
О сайте: Новый правительственный интернет-портал gov.il был создан для того, чтобы сделать государственную информацию и услуги доступными для общественности. На портале открыт новый цифровой канал, при помощи которого пользователи могут просто, легко и быстро находить информацию в интернете и пользоваться государственными услугами онлайн. ... Интернет-портал предназначен для обслуживания всего населения Израиля. ...
yanyura написав:Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.
проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.
Именно поэтому масочный режим должны соблюдать все. А нарушители - получать по зубам от окружающих, либо платить огромные штрафы
це один з перших прой...в the братви ((((
крадуцький рубанув бабла на масках, а потім і всі інші почали рубити на населенні...
в турцій (правопис флая) маски безкоштовно резидентам роздавали...
взагалі в the братви одни провтики, шкода, що україці не хранцузи в частині захисту своїх прав...
Успишни тоже готовиться к ограничениям не в последний день должны)) А то придется ник менять на "лузер".
yama написав:Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.
Будівельнику, біжіть мерщій сюди!! Ми другий рік їх шукаємо, нарешті.. Я переляканого схопив! ))
yama написав:Ваксов не ограничивают ?
Ограничивают. Вчера хотел перекусить в Львівських круасанах (то только доктора без сертификата могут себе позволить рестик на Печерских пагорбах) , так пришлось только на вынос. Все боятся обслуживать в зале. До красной зоны никто не боялся.
yama написав:открыть заведение только для не вакцинированных
Предприниматель от бога. Кушать там будет только Яма и его семья. И вывеску лучше снять, мало ли.
хіхі...
вчора читав що німці (Бауер) подумують про розділення столовок на вакси \ невакси...