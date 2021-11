Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112

Цитрин написав: yanyura написав: Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.



проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании. проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.



Именно поэтому масочный режим должны соблюдать все. А нарушители - получать по зубам от окружающих, либо платить огромные штрафы Именно поэтому масочный режим должны соблюдать все. А нарушители - получать по зубам от окружающих, либо платить огромные штрафы zРадио

Цитрин написав: yanyura написав: Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.



проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании. проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.

Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся

zРадио написав: pilker написав: посмейтесь.



Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.



Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.



То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают



мудрость так мудрость. не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. к ADE сию мудрость можно отнести ?

yanyura написав: Kudrjavuy

Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты. Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.

https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search

Это то, что Вы назвали "общегосударственной базой".

Для плебса они назвали сейчас это "Дія".

И с полной новой регистрацией.

Меня интересует "иной вход", если это выражение в контексте этого форума корректно.

Это то, что Вы назвали "общегосударственной базой".
Для плебса они назвали сейчас это "Дія".
И с полной новой регистрацией.
Меня интересует "иной вход", если это выражение в контексте этого форума корректно.
В октябре там запустили много перетрубаций - ещё сами не разобрались. именно из-за ковидных сертификатов.

_hunter написав: Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся



заражение может и через глаза произойти, тогда уж в противогазе нужно ходить и дезинфекцию перед снятием производить



А у этих респираторов как-раз таки другая проблема. Без клапана в них тяжело дышать, а с клапаном они не защищают окружающих и по сути равносильны отсутствию маски. заражение может и через глаза произойти, тогда уж в противогазе нужно ходить и дезинфекцию перед снятием производитьА у этих респираторов как-раз таки другая проблема. Без клапана в них тяжело дышать, а с клапаном они не защищают окружающих и по сути равносильны отсутствию маски. Цитрин

pilker написав: zРадио написав: pilker написав: посмейтесь.



Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.



Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.



То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают



мудрость так мудрость. не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. к ADE сию мудрость можно отнести ? мудрость так мудрость. не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. к ADE сию мудрость можно отнести ?

Правда: механизм иммунной функции не приводит к ADE

09.02.2021



Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE

...

https://www.gov.il/ru/departments/news/fake-ade



О сайте:

Новый правительственный интернет-портал gov.il был создан для того, чтобы сделать государственную информацию и услуги доступными для общественности. На портале открыт новый цифровой канал, при помощи которого пользователи могут просто, легко и быстро находить информацию в интернете и пользоваться государственными услугами онлайн.

...

Интернет-портал предназначен для обслуживания всего населения Израиля.

...

https://www.gov.il/ru/general/aboutus yanyura Повідомлень: 6279 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1954 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 15:04 zРадио написав: Цитрин написав: yanyura написав: Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет. Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.



проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании. проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.



Именно поэтому масочный режим должны соблюдать все. А нарушители - получать по зубам от окружающих, либо платить огромные штрафы А нарушители - получать по зубам от окружающих, либо платить огромные штрафы

це один з перших прой...в the братви ((((



крадуцький рубанув бабла на масках, а потім і всі інші почали рубити на населенні...



в турцій (правопис флая) маски безкоштовно резидентам роздавали...



це один з перших прой...в the братви ((((

крадуцький рубанув бабла на масках, а потім і всі інші почали рубити на населенні...

в турцій (правопис флая) маски безкоштовно резидентам роздавали...

взагалі в the братви одни провтики, шкода, що україці не хранцузи в частині захисту своїх прав...

Hotab написав: Успіх написав: питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"©

Успишни тоже готовиться к ограничениям не в последний день должны))

А то придется ник менять на "лузер".



yama написав: Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права. Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.

Будівельнику, біжіть мерщій сюди!! Ми другий рік їх шукаємо, нарешті.. Я переляканого схопив! ))

yama написав: Ваксов не ограничивают ? Ваксов не ограничивают ?

Ограничивают.

Вчера хотел перекусить в Львівських круасанах (то только доктора без сертификата могут себе позволить рестик на Печерских пагорбах) , так пришлось только на вынос. Все боятся обслуживать в зале. До красной зоны никто не боялся.



yama написав: открыть заведение только для не вакцинированных

Предприниматель от бога.

Кушать там будет только Яма и его семья. И вывеску лучше снять, мало ли. Успишни тоже готовиться к ограничениям не в последний день должны))А то придется ник менять на "лузер".Будівельнику, біжіть мерщій сюди!! Ми другий рік їх шукаємо, нарешті.. Я переляканого схопив! ))Ограничивают.Вчера хотел перекусить в Львівських круасанах (то только доктора без сертификата могут себе позволить рестик на Печерских пагорбах) , так пришлось только на вынос. Все боятся обслуживать в зале. До красной зоны никто не боялся.Предприниматель от бога.Кушать там будет только Яма и его семья. И вывеску лучше снять, мало ли.

хіхі...



вчора читав що німці (Бауер) подумують про розділення столовок на вакси \ невакси...



хіхі...

вчора читав що німці (Бауер) подумують про розділення столовок на вакси \ невакси...

ну, ми ж знаємо німці вони майстри розділень

