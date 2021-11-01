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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4169417041714172

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:49

  Цитрин написав:
  yanyura написав:Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.


проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.


Именно поэтому масочный режим должны соблюдать все. А нарушители - получать по зубам от окружающих, либо платить огромные штрафы
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:50

  Цитрин написав:
  yanyura написав:Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.


проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.

Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:52

  zРадио написав:
  pilker написав:посмейтесь.


Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.

Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.

То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают


мудрость так мудрость. не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. к ADE сию мудрость можно отнести ?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:55

  yanyura написав:Kudrjavuy
Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.

https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
Это то, что Вы назвали "общегосударственной базой".
Для плебса они назвали сейчас это "Дія".
И с полной новой регистрацией.
Меня интересует "иной вход", если это выражение в контексте этого форума корректно.
В октябре там запустили много перетрубаций - ещё сами не разобрались. именно из-за ковидных сертификатов.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 лис, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:55

  _hunter написав:Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся :lol:


заражение может и через глаза произойти, тогда уж в противогазе нужно ходить и дезинфекцию перед снятием производить :)

А у этих респираторов как-раз таки другая проблема. Без клапана в них тяжело дышать, а с клапаном они не защищают окружающих и по сути равносильны отсутствию маски.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:04

  pilker написав:
  zРадио написав:
  pilker написав:посмейтесь.


Хорошо, давайте я вам предложу не анекдот, а мудрость - самолеты не падают только у тех, у кого они не летают.

Сотни миллионов часов безопасного налета, благодаря которым мы живем в цивилизации, а не средневековье. Но каждая авиакатастрофа активно освещается в прессе. Именно будучи крайне редким явлением. Трагическим, безусловно. Но редким.

То же самое с вакцинами - о миллиардах успешных кейсов все молчат, воспринимая как должное, а сотни неуспешных случаев - обсуждают


мудрость так мудрость. не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. к ADE сию мудрость можно отнести ?

Правда: механизм иммунной функции не приводит к ADE
09.02.2021

Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE
...

https://www.gov.il/ru/departments/news/fake-ade

О сайте:
Новый правительственный интернет-портал gov.il был создан для того, чтобы сделать государственную информацию и услуги доступными для общественности. На портале открыт новый цифровой канал, при помощи которого пользователи могут просто, легко и быстро находить информацию в интернете и пользоваться государственными услугами онлайн.
...
Интернет-портал предназначен для обслуживания всего населения Израиля.
...

https://www.gov.il/ru/general/aboutus
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:04

  zРадио написав:
  Цитрин написав:
  yanyura написав:Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.


проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.


Именно поэтому масочный режим должны соблюдать все. А нарушители - получать по зубам от окружающих, либо платить огромные штрафы

це один з перших прой...в the братви ((((

крадуцький рубанув бабла на масках, а потім і всі інші почали рубити на населенні...

в турцій (правопис флая) маски безкоштовно резидентам роздавали...

взагалі в the братви одни провтики, шкода, що україці не хранцузи в частині захисту своїх прав...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:07

  Hotab написав:
  Успіх написав:питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"©

Успишни тоже готовиться к ограничениям не в последний день должны))
А то придется ник менять на "лузер". :lol:

  yama написав:Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.

Будівельнику, біжіть мерщій сюди!! Ми другий рік їх шукаємо, нарешті.. Я переляканого схопив! ))
  yama написав:Ваксов не ограничивают ?

Ограничивают.
Вчера хотел перекусить в Львівських круасанах (то только доктора без сертификата могут себе позволить рестик на Печерских пагорбах) , так пришлось только на вынос. Все боятся обслуживать в зале. До красной зоны никто не боялся.

  yama написав:открыть заведение только для не вакцинированных

Предприниматель от бога.
Кушать там будет только Яма и его семья. И вывеску лучше снять, мало ли.

хіхі...

вчора читав що німці (Бауер) подумують про розділення столовок на вакси \ невакси...

ну, ми ж знаємо німці вони майстри розділень :mrgreen:
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