Hotab написав:

Успіх написав: питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"© питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"©

yama написав: Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права. Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.

yama написав: Ваксов не ограничивают ? Ваксов не ограничивают ?

yama написав: открыть заведение только для не вакцинированных

Успишни тоже готовиться к ограничениям не в последний день должны))А то придется ник менять на "лузер".Будівельнику, біжіть мерщій сюди!! Ми другий рік їх шукаємо, нарешті.. Я переляканого схопив! ))Ограничивают.Вчера хотел перекусить в Львівських круасанах (то только доктора без сертификата могут себе позволить рестик на Печерских пагорбах) , так пришлось только на вынос. Все боятся обслуживать в зале. До красной зоны никто не боялся.Предприниматель от бога.Кушать там будет только Яма и его семья. И вывеску лучше снять, мало ли.