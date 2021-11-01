Додано: Вів 02 лис, 2021 15:27

_Mykola_ написав: В KN95/FFP2 без клапана тяжело дышать в спокойном режиме ходьбы?

В KN95/FFP2 без клапана тяжело дышать в спокойном режиме ходьбы?

мне и в обычной хирургической маске долго дышать тяжело, в FFP3 респираторе без клапана даже сидеть долго тяжело и уж тем более ходить с тяжелыми сумками - хочется вдохнуть воздух, а он медленно тянется через респиратор.считаю FFP3 респираторы бесполезными в данном случае, т.к. защищают они не лучше обычной хирургической маски за счет открытых глаз, а также за счет щелей и при снятии-одевании. Вы ведь не проходите дезинфекцию растворами при снятии и одевании маски? И маску наверняка не утилизируете, а складываете и в карман или сумкуПоэтому никаких преимуществ в таких условиях маска FFP3 перед обычной многослойной хирургической не даст.