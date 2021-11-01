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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 15:15
Цитрин написав:
заражение может и через глаза произойти, тогда уж в противогазе нужно ходить и дезинфекцию перед снятием производить
А у этих респираторов как-раз таки другая проблема. Без клапана в них тяжело дышать, а с клапаном они не защищают окружающих и по сути равносильны отсутствию маски.
В KN95/FFP2 без клапана тяжело дышать в спокойном режиме ходьбы?
Странно, FFP3 - немного дискомфорт если идти быстро, но то что меньше, никакого дискомфорта. Естественно правильно одетых.
Маску как-то не воспринимаю вообще, как тряпочка для вида, от вильнолюдей защиты ноль.
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_Mykola_
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:21
Faceless написав:
Дия - это не реестр, не путайте.
Дия - это кастрированный доступа плебса, к общему реестру, который сейчас "горит" по причине доступа к ковид-сертификатам.
Дія — украинский электронный сервис государственных услуг, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Это мобильное приложение с цифровыми документами и портал с публичными услугами
Если Вас устроит официальная трактовка.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:27
_Mykola_ написав:
В KN95/FFP2 без клапана тяжело дышать в спокойном режиме ходьбы?
мне и в обычной хирургической маске долго дышать тяжело, в FFP3 респираторе без клапана даже сидеть долго тяжело и уж тем более ходить с тяжелыми сумками - хочется вдохнуть воздух, а он медленно тянется через респиратор.
считаю FFP3 респираторы бесполезными в данном случае, т.к. защищают они не лучше обычной хирургической маски за счет открытых глаз, а также за счет щелей и при снятии-одевании. Вы ведь не проходите дезинфекцию растворами при снятии и одевании маски? И маску наверняка не утилизируете, а складываете и в карман или сумку
Поэтому никаких преимуществ в таких условиях маска FFP3 перед обычной многослойной хирургической не даст.
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Цитрин
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:37
Faceless написав: _hunter написав:
Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся
А кто в курсе, как называется "скафандр" как у блохера в фильме Заражение?
Фільм "Зараза" українською? Чи то інший фільм?
(але капець - він такий, наче передбачення з минулого в майбутнє. І теж від кажана пішло...)
п.с.
Кинувся я шукати той фільм, що бачив 1,5р тому(а він не то 2014р. вийшов, чи ще раніше) - НЕ МОЖУ ЗНАЙТИ!!!
Там у кінці фільму розкривається сюжет, що все пішло від кажана... кухар не помив руки...
Киньте хтось посилання на цей фільм!
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 02 лис, 2021 15:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:37
_hunter написав:
Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем.
Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня
.
При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.
Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно.
ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)
Бардак короче у информационных системах у нас.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:45
ЛАД написав: justit написав:
........ Люди в масках ходят, дистанцию соблюдают. а вакцинация - желательна, но не обязательна. Хотя может она обязательна, но вот муж не вакцинирован и ничего ему за это нет..."
Вот это меня реально удивило!
Интересно было бы знать, где и кем работает.
Какой-то завод.
Работа не офисная разумеется.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:46
justit
Я себя нашла, хорошо, что определяют по телефону, т.к. фамилию мне переврали.
Адрес, вся информация правильная, но вот фамилия...
Когда делала первую прививку сказала "новую", нашли, отметили.
Придется после второй идти, чтобы вручную перебили, а то у оформляющих лапки
.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:49
Цитрин написав:
заражение может и через глаза произойти, тогда уж в противогазе
_hunter написав:
Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся
нужно ходить и дезинфекцию перед снятием производить
А у этих респираторов как-раз таки другая проблема. Без клапана в них тяжело дышать
, а с клапаном они не защищают окружающих и по сути равносильны отсутствию маски.
Обычных спортивных очков вполне хватит (для всех мест, где обычный "гражданин" оказаться может). Для ковидных бараков -- да, лучше приготовить full face mask.
Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:52
Цитрин написав: _Mykola_ написав:
В KN95/FFP2 без клапана тяжело дышать в спокойном режиме ходьбы?
мне и в обычной хирургической маске долго дышать тяжело, ...
Верю. Я даже про массовые случаи Синдрома Квинке слышал -- когда маску в одном помещении с алергиком просто из пакетика доставали
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:53
justit написав:
Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня.
А вы столичный? В регионах только некоторые частные поликлиники работают с Хелсими. В Киеве вроде все. Но городские в регионах - йок.
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