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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4172417341744175> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Вів 02 лис, 2021 15:54 _hunter написав: Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание. Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.



С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать. С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать. Цитрин

Повідомлень: 421 З нами з: 26.06.21 Подякував: 75 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 15:55 Успіх написав: Faceless написав: _hunter написав: Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся

А кто в курсе, как называется "скафандр" как у блохера в фильме Заражение? А кто в курсе, как называется "скафандр" как у блохера в фильме Заражение?

Фільм "Зараза" українською? Чи то інший фільм?

Фільм "Зараза" українською? Чи то інший фільм?



Заражение не варто у даному контексті.

Там точно не Ковід, а якась Ебола...



Оцей ( https://gidonline.io/film/xronika-epidemii/ ) (Épidémie) один-в-один майже з тим, що коїться тепер Заражение не варто у даному контексті.Там точно не Ковід, а якась Ебола...Оцей () (Épidémie) один-в-один майже з тим, що коїться тепер justit Повідомлень: 5475 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1638 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 15:57 Hella написав: justit



Я себя нашла, хорошо, что определяют по телефону, т.к. фамилию мне переврали.

Адрес, вся информация правильная, но вот фамилия...

Когда делала первую прививку сказала "новую", нашли, отметили.

Придется после второй идти, чтобы вручную перебили, а то у оформляющих лапки . Я себя нашла, хорошо, что определяют по телефону, т.к. фамилию мне переврали.Адрес, вся информация правильная, но вот фамилия...Когда делала первую прививку сказала "новую", нашли, отметили.Придется после второй идти, чтобы вручную перебили, а то у оформляющих лапки



Ну я только что зарегился.

Может дня через два что-то там "подтянется" Ну я только что зарегился.Может дня через два что-то там "подтянется" justit Повідомлень: 5475 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1638 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 15:58 justit написав: _hunter написав: Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем. Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем.



Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня.

При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.



Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно.

ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)



Бардак короче у информационных системах у нас. Зарегился в helsi.me и..При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно.ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)Бардак короче у информационных системах у нас.

Вы, может, на словах декларацию заключали?.. -- номер декларации (который 4 цифры - 4 буквы/цифры - 4 буквы/цифры) у вас есть?..

Кто "они"? -- вы при заключении декларации сами свой телефон указываете. А так же ФИО/Код/ДР... Вы, может, на словах декларацию заключали?.. -- номер декларации (который 4 цифры - 4 буквы/цифры - 4 буквы/цифры) у вас есть?..Кто "они"? -- вы при заключении декларации сами свой телефон указываете. А так же ФИО/Код/ДР... _hunter Повідомлень: 5331 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 15:59 Hotab написав: justit написав: Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня. Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня.

А вы столичный? В регионах только некоторые частные поликлиники работают с Хелсими. А вы столичный? В регионах только некоторые частные поликлиники работают с Хелсими.



Нет, далеко не столичный.



Ну блин, получается что Хелсими это еще и не глобальная система?

Капец же бардак... Нет, далеко не столичный.Ну блин, получается что Хелсими это еще и не глобальная система?Капец же бардак... justit Повідомлень: 5475 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1638 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 16:00 justit написав: Ну я только что зарегился.

Может дня через два что-то там "подтянется" Ну я только что зарегился.Может дня через два что-то там "подтянется"



ничего не подтянется, пишет нужно идти в регистратуру подтверждать данные, а в регистратуре говорят у них такой возможности нету, переводят стрелки на врача с которым декларацию подписывал, а врачи сейчас и так задерганные пациентами, лишний раз лучше не отвлекать. ничего не подтянется, пишет нужно идти в регистратуру подтверждать данные, а в регистратуре говорят у них такой возможности нету, переводят стрелки на врача с которым декларацию подписывал, а врачи сейчас и так задерганные пациентами, лишний раз лучше не отвлекать. Цитрин

Повідомлень: 421 З нами з: 26.06.21 Подякував: 75 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 16:01 Цитрин написав: _hunter написав: Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание. Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.



С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать. С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать.

Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания _hunter Повідомлень: 5331 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 16:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: Нет, далеко не столичный Нет, далеко не столичный

Тогда пока про Хелсими забудьте. Бумажку о вакцинации, с ней к семейнику, либо (как я поступил) к тому, кто делал ширку. Это он должен был потом при наличии времени внести в базу вашу ширку. Они злятся на такие визиты, народа много, но вносят и через 5 минут в Дие все есть. А в Хелсими так и не появилась вторая доза. Тогда пока про Хелсими забудьте. Бумажку о вакцинации, с ней к семейнику, либо (как я поступил) к тому, кто делал ширку. Это он должен был потом при наличии времени внести в базу вашу ширку. Они злятся на такие визиты, народа много, но вносят и через 5 минут в Дие все есть. А в Хелсими так и не появилась вторая доза. Hotab

Повідомлень: 5281 З нами з: 15.02.09 Подякував: 269 раз. Подякували: 1468 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 16:06 _hunter написав: justit написав: _hunter написав: Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем. Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем.



Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня.

При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.



Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно.

ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)



Бардак короче у информационных системах у нас. Зарегился в helsi.me и..При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно.ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)Бардак короче у информационных системах у нас.



_hunter написав: Вы, может, на словах декларацию заключали?.. Вы, может, на словах декларацию заключали?..



Не на словах.

Заключал через сайт клиники, с последующим звонком мне: "спасибо, Ваша декларация ок..."



_hunter написав: -- номер декларации (который 4 цифры - 4 буквы/цифры - 4 буквы/цифры) у вас есть?.. -- номер декларации (который 4 цифры - 4 буквы/цифры - 4 буквы/цифры) у вас есть?..



Нету на руках.

Не нужна была мне

Наверное можно в клинику пойти и спросить.





_hunter написав: Кто "они"? -- вы при заключении декларации сами свой телефон указываете. А так же ФИО/Код/ДР... Кто "они"? -- вы при заключении декларации сами свой телефон указываете. А так же ФИО/Код/ДР... Не на словах.Заключал через сайт клиники, с последующим звонком мне: "спасибо, Ваша декларация ок..."Нету на руках.Не нужна была мнеНаверное можно в клинику пойти и спросить.



"они" - это helsi.me в данном случае.



Но Hotab выше пояснил уже.

helsi.me - не для всех, а только лишь для некоторых клиник в Киеве. "они" - это helsi.me в данном случае.Но Hotab выше пояснил уже.helsi.me - не для всех, а только лишь для некоторых клиник в Киеве. justit Повідомлень: 5475 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1638 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 16:13 _hunter написав: Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания



Может и так, я когда-то плаванием занимался, может из-за этого привычка при нехватке воздуха набирать его быстро резким вдохом, пока рот из воды появляется. В плотной маске чувствуешь нехватку кислорода, а быстро набрать воздух не получается - не тянется, возникает дискомфорт и беспокойство.



Но это не отменяет того факта, что поступление кислорода в такой маске затруднено. Просто у кого-то чувство нехватки кислорода может быть притупленное. Может и так, я когда-то плаванием занимался, может из-за этого привычка при нехватке воздуха набирать его быстро резким вдохом, пока рот из воды появляется. В плотной маске чувствуешь нехватку кислорода, а быстро набрать воздух не получается - не тянется, возникает дискомфорт и беспокойство.Но это не отменяет того факта, что поступление кислорода в такой маске затруднено. Просто у кого-то чувство нехватки кислорода может быть притупленное. Цитрин

Повідомлень: 421 З нами з: 26.06.21 Подякував: 75 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4172417341744175> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 02 лис, 2021 09:15