Я себя нашла, хорошо, что определяют по телефону, т.к. фамилию мне переврали. Адрес, вся информация правильная, но вот фамилия... Когда делала первую прививку сказала "новую", нашли, отметили. Придется после второй идти, чтобы вручную перебили, а то у оформляющих лапки .
Ну я только что зарегился. Может дня через два что-то там "подтянется"
_hunter написав:Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем.
Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня. При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.
Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно. ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)
Бардак короче у информационных системах у нас.
Вы, может, на словах декларацию заключали?.. -- номер декларации (который 4 цифры - 4 буквы/цифры - 4 буквы/цифры) у вас есть?.. Кто "они"? -- вы при заключении декларации сами свой телефон указываете. А так же ФИО/Код/ДР...
justit написав:Ну я только что зарегился. Может дня через два что-то там "подтянется"
ничего не подтянется, пишет нужно идти в регистратуру подтверждать данные, а в регистратуре говорят у них такой возможности нету, переводят стрелки на врача с которым декларацию подписывал, а врачи сейчас и так задерганные пациентами, лишний раз лучше не отвлекать.
Тогда пока про Хелсими забудьте. Бумажку о вакцинации, с ней к семейнику, либо (как я поступил) к тому, кто делал ширку. Это он должен был потом при наличии времени внести в базу вашу ширку. Они злятся на такие визиты, народа много, но вносят и через 5 минут в Дие все есть. А в Хелсими так и не появилась вторая доза.
_hunter написав:Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем.
Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня. При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.
Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно. ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)
Бардак короче у информационных системах у нас.
_hunter написав:Вы, может, на словах декларацию заключали?..
Не на словах. Заключал через сайт клиники, с последующим звонком мне: "спасибо, Ваша декларация ок..."
_hunter написав:-- номер декларации (который 4 цифры - 4 буквы/цифры - 4 буквы/цифры) у вас есть?..
Нету на руках. Не нужна была мне Наверное можно в клинику пойти и спросить.
_hunter написав:Кто "они"? -- вы при заключении декларации сами свой телефон указываете. А так же ФИО/Код/ДР...
"они" - это helsi.me в данном случае.
Но Hotab выше пояснил уже. helsi.me - не для всех, а только лишь для некоторых клиник в Киеве.
_hunter написав:Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания
Может и так, я когда-то плаванием занимался, может из-за этого привычка при нехватке воздуха набирать его быстро резким вдохом, пока рот из воды появляется. В плотной маске чувствуешь нехватку кислорода, а быстро набрать воздух не получается - не тянется, возникает дискомфорт и беспокойство.
Но это не отменяет того факта, что поступление кислорода в такой маске затруднено. Просто у кого-то чувство нехватки кислорода может быть притупленное.