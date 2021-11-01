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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4172417341744175>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:54

  _hunter написав:Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.


С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:55

  Успіх написав:
  Faceless написав:
  _hunter написав:Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся

А кто в курсе, как называется "скафандр" как у блохера в фильме Заражение?

Фільм "Зараза" українською? Чи то інший фільм?


Заражение не варто у даному контексті.
Там точно не Ковід, а якась Ебола...

Оцей (https://gidonline.io/film/xronika-epidemii/) (Épidémie) один-в-один майже з тим, що коїться тепер
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:57

  Hella написав:justit

Я себя нашла, хорошо, что определяют по телефону, т.к. фамилию мне переврали.
Адрес, вся информация правильная, но вот фамилия...
Когда делала первую прививку сказала "новую", нашли, отметили.
Придется после второй идти, чтобы вручную перебили, а то у оформляющих лапки :).


Ну я только что зарегился.
Может дня через два что-то там "подтянется"
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:58

  justit написав:
  _hunter написав:Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем.


Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня.
При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.

Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно.
ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)

Бардак короче у информационных системах у нас.

Вы, может, на словах декларацию заключали?.. -- номер декларации (который 4 цифры - 4 буквы/цифры - 4 буквы/цифры) у вас есть?..
Кто "они"? -- вы при заключении декларации сами свой телефон указываете. А так же ФИО/Код/ДР...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:59

  Hotab написав:
  justit написав:Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня.

А вы столичный? В регионах только некоторые частные поликлиники работают с Хелсими.


Нет, далеко не столичный.

Ну блин, получается что Хелсими это еще и не глобальная система?
Капец же бардак...
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:00

  justit написав:Ну я только что зарегился.
Может дня через два что-то там "подтянется"


ничего не подтянется, пишет нужно идти в регистратуру подтверждать данные, а в регистратуре говорят у них такой возможности нету, переводят стрелки на врача с которым декларацию подписывал, а врачи сейчас и так задерганные пациентами, лишний раз лучше не отвлекать.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:01

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.


С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать.

Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Нет, далеко не столичный

Тогда пока про Хелсими забудьте. Бумажку о вакцинации, с ней к семейнику, либо (как я поступил) к тому, кто делал ширку. Это он должен был потом при наличии времени внести в базу вашу ширку. Они злятся на такие визиты, народа много, но вносят и через 5 минут в Дие все есть. А в Хелсими так и не появилась вторая доза.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:06

  _hunter написав:
  justit написав:
  _hunter написав:Если Декларации не было -- могли прямо на месте зарегистрировать => идем в helsi.me и проверяем.


Зарегился в helsi.me и.. ничего там нет на меня.
При том, что декларацию уже год как заключил с семейным врачом.

Кстати при регистрации даже ИНН не просит, получается они идентифицируют меня по ФИО/Телефону/Дате рождения, что ИМХО не совсем-то и правильно.
ИНН уникален, а ФИО, ну можно написать не правильно (у меня есть два варианта написания имени например)

Бардак короче у информационных системах у нас.


  _hunter написав:Вы, может, на словах декларацию заключали?..


Не на словах.
Заключал через сайт клиники, с последующим звонком мне: "спасибо, Ваша декларация ок..."

  _hunter написав:-- номер декларации (который 4 цифры - 4 буквы/цифры - 4 буквы/цифры) у вас есть?..


Нету на руках.
Не нужна была мне
Наверное можно в клинику пойти и спросить.


  _hunter написав:Кто "они"? -- вы при заключении декларации сами свой телефон указываете. А так же ФИО/Код/ДР...


"они" - это helsi.me в данном случае.

Но Hotab выше пояснил уже.
helsi.me - не для всех, а только лишь для некоторых клиник в Киеве.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:13

  _hunter написав:Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания :lol:


Может и так, я когда-то плаванием занимался, может из-за этого привычка при нехватке воздуха набирать его быстро резким вдохом, пока рот из воды появляется. В плотной маске чувствуешь нехватку кислорода, а быстро набрать воздух не получается - не тянется, возникает дискомфорт и беспокойство.

Но это не отменяет того факта, что поступление кислорода в такой маске затруднено. Просто у кого-то чувство нехватки кислорода может быть притупленное.
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