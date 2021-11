Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19
Мені вже зробили щеплення 58% 65
Не можу за станом здоров'я 2% 2
Не вірю в ефективність вакцин 8% 9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20
Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2
Ще в роздумах 8% 9
Всього голосів : 112

Цитрин написав: _hunter написав: Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания



Может и так, я когда-то плаванием занимался, может из-за этого ...



Но это не отменяет того факта, что поступление кислорода в такой маске затруднено. Просто у кого-то чувство нехватки кислорода может быть притупленное. .... Просто у кого-то чувство нехватки кислорода может быть притупленное.

Это вряд ли -- больше на синдром повышенной мнительности похоже

Я тоже когда-то плаваньем занимался -- вообще никакого дискомфорта не ощущаю.



Отменяет. Народ, вон, специально проверками заморочился:



https://link.springer.com/article/10.10 ... 20-02474-2

Дия - это кастрированный доступа плебса, к общему реестру, который сейчас "горит" по причине доступа к ковид-сертификатам.

Дія — украинский электронный сервис государственных услуг, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Это мобильное приложение с цифровыми документами и портал с публичными услугами

Если Вас устроит официальная трактовка. Дия - это кастрированный доступа плебса, к общему реестру, который сейчас "горит" по причине доступа к ковид-сертификатам.Если Вас устроит официальная трактовка. Чушь. Есть хелсими, можете просто прийти к семейнику, а дия это просто приложение. Чушь. Есть хелсими, можете просто прийти к семейнику, а дия это просто приложение. Faceless

WHO is WHO

27 October, 16:00 ·

«Хоть не летай в Европу…»

Дело было сегодня утром. Аэропорт Мюнхен. Почти одновременно отправляются два рейса: МАУ в Киев и S7 в Москву. Очередь на паспортный контроль.

Стоять минут 40. Но есть быстрая линия для людей с инвалидностью. И в нее почему-то ломятся очевидно молодые и здоровые люди. Их не подзывал пограничник. Догадываетесь, кто? Человек по 10 с каждого из этих двух рейсов я точно насчитал, пока час стоял в очереди. Ну почему?

Почему европейцу не приходит в голову так позориться? А в постсоветских мозгах такая примитивная хитрож...ость - норма. Вы часик постойте, а я "типа инвалид" пройду без очереди. Удостоверения подтверждающие не спрашивают, значит можно? Стыдно. Обидно. Мне вообще сегодня все утро стыдно и обидно.

Встал рано и весь час-пик провел в мюнхенском трафике. Велосипеды, как же их много и как все здорово организовано! Люди массово ездят на работу на великах, потому что знают, что их учитывают, уважают и они доедут живыми. Везут на велоколясках детей в садики. Видел, как мама везла двойняшек в специальном двухместном велокресле, которое крепится спереди. Видел велоприцеп для ребенка. Такое на наших дорогах - смерть. На европейских - стиль жизни и свобода.

Мюнхен я знаю плохо и пару раз спутал ряды. Но мне не сигналили и не кричали: "Урод, куда прешься? Понаехали!". Меня с улыбкой пропускали. Агрессия, эгоизм, привычка игнорировать правила и думать только о себе - все это у многих "постсоветских" в крови. В общем, менталитет. Пока он не изменится, дела не будет.

Все с удовольствием ругают президента и власть, списывая проблемы на них. "Страна у нас такая", - любят говорить многие. Друзья, страна - это её граждане. Мы с вами. Да, с президентами нам жестко не везет. Но глядя на то, как наши люди занимают места для инвалидов, не уступают места женщинам в транспорте и уродуют подъезды, в которых сами живут, а еще все время всем недовольны, я понимаю: никакое правительство страну не изменит, пока мы сами не изменимся. Надо начинать с себя.

Каждый раз после Европы мне грустно. Иногда начиная с самолета. Сегодняшний пример. Я всегда заранее регистрируюсь на рейс и выбираю место возле иллюминатора. Прихожу - занято. На наших рейсах такое часто. Вежливо прошу пересесть. В ответ мне как бы с упреком указывают на место возле прохода с ремарочкой: "Так вот такое-же место, сидите тут, или вам именно у окна приспичило?". Узнаю наших. Идя против правил, люди пытаются выставить идиотами других, а себя оправдать. В любой ситуации.

Культура начитается с мелочей. Таких, как сесть на место, номер которого у тебя в билете, а не то, которое больше понравилось. С расчетом: "а может проконает". Это так же просто, как чистить зубы, мыться каждый день и не носить одни носки по 3 дня, особенно в жару, заставляя людей в общественном транспорте зажимать нос и отходить в сторону.

Президент, парламент и материальное положение тут не при чем. Не президент паркуется на газонах и мочится в лифтах. Не из-за бедности после пикника в парках и лесах люди оставляют мусорные кучи. Депутаты не мешают собрать мусор в пакет и унести с собой.

Простите за эмоциональность и грубоватые выражения. Какая-то безнадега. Честно. Хоть не летай в Европу, чтобы потом не растраиваться, и чтобы не было стыдно. Такие мысли. А вот уже прилетел и не смотря ни на что понимаю, что обожаю свою страну. Только надо нам с вами как-то людей перевоспитывать. Не всех, но многих.

Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи. Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи. Reader Повідомлень: 19 З нами з: 10.09.20 Подякував: 78 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 16:40 Reader написав: stm написав: Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично. Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.

Я про интеграцию для юр.лиц. Будем считать, что мне просто повезло.

МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает. Но законодательно у них 30 дней, посмотрим. Телефон не дозвониться, телеграм не достучаться ))) Я про интеграцию для юр.лиц. Будем считать, что мне просто повезло.МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает. Но законодательно у них 30 дней, посмотрим. Телефон не дозвониться, телеграм не достучаться ))) stm

