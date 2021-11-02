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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4173417441754176>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:22

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Как я уже писал: верю -- на ТыТрубе есть полно роликов о том, что даже с обычной "тряпочкой" больше 5 минут у блогеров дышать не получается -- то пульс растет то частота дыхания :lol:


Может и так, я когда-то плаванием занимался, может из-за этого ...

Но это не отменяет того факта, что поступление кислорода в такой маске затруднено. Просто у кого-то чувство нехватки кислорода может быть притупленное.

Это вряд ли -- больше на синдром повышенной мнительности похоже :lol:
Я тоже когда-то плаваньем занимался -- вообще никакого дискомфорта не ощущаю.

Отменяет. Народ, вон, специально проверками заморочился:

https://link.springer.com/article/10.10 ... 20-02474-2
https://smartairfilters.com/en/blog/n95 ... he-oxygen/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Дия - это не реестр, не путайте.

Дия - это кастрированный доступа плебса, к общему реестру, который сейчас "горит" по причине доступа к ковид-сертификатам.
Дія — украинский электронный сервис государственных услуг, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Это мобильное приложение с цифровыми документами и портал с публичными услугами

Если Вас устроит официальная трактовка.
Чушь. Есть хелсими, можете просто прийти к семейнику, а дия это просто приложение.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:30

  airmax78 написав:
  Starikan написав:
  flyman написав:А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми?
Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь.
Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"

WHO is WHO
27 October, 16:00 ·
«Хоть не летай в Европу…»
Дело было сегодня утром. Аэропорт Мюнхен. Почти одновременно отправляются два рейса: МАУ в Киев и S7 в Москву. Очередь на паспортный контроль.
Стоять минут 40. Но есть быстрая линия для людей с инвалидностью. И в нее почему-то ломятся очевидно молодые и здоровые люди. Их не подзывал пограничник. Догадываетесь, кто? Человек по 10 с каждого из этих двух рейсов я точно насчитал, пока час стоял в очереди. Ну почему?
Почему европейцу не приходит в голову так позориться? А в постсоветских мозгах такая примитивная хитрож...ость - норма. Вы часик постойте, а я "типа инвалид" пройду без очереди. Удостоверения подтверждающие не спрашивают, значит можно? Стыдно. Обидно. Мне вообще сегодня все утро стыдно и обидно.
Встал рано и весь час-пик провел в мюнхенском трафике. Велосипеды, как же их много и как все здорово организовано! Люди массово ездят на работу на великах, потому что знают, что их учитывают, уважают и они доедут живыми. Везут на велоколясках детей в садики. Видел, как мама везла двойняшек в специальном двухместном велокресле, которое крепится спереди. Видел велоприцеп для ребенка. Такое на наших дорогах - смерть. На европейских - стиль жизни и свобода.
Мюнхен я знаю плохо и пару раз спутал ряды. Но мне не сигналили и не кричали: "Урод, куда прешься? Понаехали!". Меня с улыбкой пропускали. Агрессия, эгоизм, привычка игнорировать правила и думать только о себе - все это у многих "постсоветских" в крови. В общем, менталитет. Пока он не изменится, дела не будет.
Все с удовольствием ругают президента и власть, списывая проблемы на них. "Страна у нас такая", - любят говорить многие. Друзья, страна - это её граждане. Мы с вами. Да, с президентами нам жестко не везет. Но глядя на то, как наши люди занимают места для инвалидов, не уступают места женщинам в транспорте и уродуют подъезды, в которых сами живут, а еще все время всем недовольны, я понимаю: никакое правительство страну не изменит, пока мы сами не изменимся. Надо начинать с себя.
Каждый раз после Европы мне грустно. Иногда начиная с самолета. Сегодняшний пример. Я всегда заранее регистрируюсь на рейс и выбираю место возле иллюминатора. Прихожу - занято. На наших рейсах такое часто. Вежливо прошу пересесть. В ответ мне как бы с упреком указывают на место возле прохода с ремарочкой: "Так вот такое-же место, сидите тут, или вам именно у окна приспичило?". Узнаю наших. Идя против правил, люди пытаются выставить идиотами других, а себя оправдать. В любой ситуации.
Культура начитается с мелочей. Таких, как сесть на место, номер которого у тебя в билете, а не то, которое больше понравилось. С расчетом: "а может проконает". Это так же просто, как чистить зубы, мыться каждый день и не носить одни носки по 3 дня, особенно в жару, заставляя людей в общественном транспорте зажимать нос и отходить в сторону.
Президент, парламент и материальное положение тут не при чем. Не президент паркуется на газонах и мочится в лифтах. Не из-за бедности после пикника в парках и лесах люди оставляют мусорные кучи. Депутаты не мешают собрать мусор в пакет и унести с собой.
Простите за эмоциональность и грубоватые выражения. Какая-то безнадега. Честно. Хоть не летай в Европу, чтобы потом не растраиваться, и чтобы не было стыдно. Такие мысли. А вот уже прилетел и не смотря ни на что понимаю, что обожаю свою страну. Только надо нам с вами как-то людей перевоспитывать. Не всех, но многих.
©️ Дмитрий Комаров, заслуженный журналист Украины
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:30

  stm написав:Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.

Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:40

  Reader написав:
  stm написав:Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.

Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи.

Я про интеграцию для юр.лиц. Будем считать, что мне просто повезло.
МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает. Но законодательно у них 30 дней, посмотрим. Телефон не дозвониться, телеграм не достучаться )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:43

  stm написав:МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает.


Кстати, а у них горячая линия работает? Как-то звонил - никто трубку не берет.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:47

  Успіх написав:
  change_pm написав:здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень
В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!
А то переважно хочуть 400-500грн і більше!
І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!
Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)

ПлатИте нормальные налоги - будут у государства средства на снижение цен на ПЦР :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:57

Рекомендую к прочтению антиваксам. В т.ч. и яме с долярчиком. И юристам.
https://m.glavcom.ua/columns/fursa/konstituciya-ukrajini-ostanniy-rubizh-oboroni-antivakcinatoriv-795377.html
Пару цитат:
свого часу Конституційний Суд сказав, що українська Конституція не дозволяє штрафувати порушників дорожнього руху із допомогою камер. От у всьому світі дозволяє, а в Україні не дозволяє. Такі ми свободолюбиві.
.....
І ми маємо жахливу статистику дорожньої смертності. Смерті, які освятили свого часу судді Конституційного Суду.
....
Зараз ці мамкини правники – поборники свободи апелюють до Конституції і своїх прав борячись із вакцинацією. І знову бажають зробити так, щоб під прикриттям Конституції сотні тисяч людей загинуло. Апелюють до прав людини.
....
Ніде права не порушують, ЕСПЧ каже, що це все відповідає закону, але є якийсь юрист із під Житомира, який проти. І антивакцинатори будуть бігати із цим юристом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:20

  ЛАД написав:Пару цитат:
свого часу Конституційний Суд сказав, що українська Конституція не дозволяє штрафувати порушників дорожнього руху


проблема не в том что "не дозволяє штрафувати порушників", а в том что закон для простых людей работает слишком жестко, а для элиты приближенной к власти не работает вовсе. И тут какие законы не принимай, они всеравно для элиты работать не будут.

Законы ведь в конституции правильные прописаны, проблема в том, что их нарушают и никто из элиты за это не несет ответственности.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 02 лис, 2021 17:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ТЕСТИ на COVID-19. Обізнаний=Озброєний! ?


как думаете как я это прочитал ? :lol:
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:D
Востаннє редагувалось yama в Вів 02 лис, 2021 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ

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