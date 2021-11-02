flyman написав:А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми?
Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь.
Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"
stm написав:Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.
Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи.
stm написав:Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.
Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи.
Я про интеграцию для юр.лиц. Будем считать, что мне просто повезло. МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает. Но законодательно у них 30 дней, посмотрим. Телефон не дозвониться, телеграм не достучаться )))
change_pm написав:здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень
В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"! А то переважно хочуть 400-500грн і більше! І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень! Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)
ПлатИте нормальные налоги - будут у государства средства на снижение цен на ПЦР
свого часу Конституційний Суд сказав, що українська Конституція не дозволяє штрафувати порушників дорожнього руху із допомогою камер. От у всьому світі дозволяє, а в Україні не дозволяє. Такі ми свободолюбиві. ..... І ми маємо жахливу статистику дорожньої смертності. Смерті, які освятили свого часу судді Конституційного Суду. .... Зараз ці мамкини правники – поборники свободи апелюють до Конституції і своїх прав борячись із вакцинацією. І знову бажають зробити так, щоб під прикриттям Конституції сотні тисяч людей загинуло. Апелюють до прав людини. .... Ніде права не порушують, ЕСПЧ каже, що це все відповідає закону, але є якийсь юрист із під Житомира, який проти. І антивакцинатори будуть бігати із цим юристом.
свого часу Конституційний Суд сказав, що українська Конституція не дозволяє штрафувати порушників дорожнього руху
проблема не в том что "не дозволяє штрафувати порушників", а в том что закон для простых людей работает слишком жестко, а для элиты приближенной к власти не работает вовсе. И тут какие законы не принимай, они всеравно для элиты работать не будут.
Законы ведь в конституции правильные прописаны, проблема в том, что их нарушают и никто из элиты за это не несет ответственности.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 02 лис, 2021 17:22, всього редагувалось 2 разів.
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Востаннє редагувалось yama в Вів 02 лис, 2021 17:32, всього редагувалось 1 раз.