Додано: Вів 02 лис, 2021 16:30

airmax78 написав: Starikan написав: flyman написав: А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми? А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми? Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь. Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь. Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!" Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"

Дело было сегодня утром. Аэропорт Мюнхен. Почти одновременно отправляются два рейса: МАУ в Киев и S7 в Москву. Очередь на паспортный контроль.Стоять минут 40. Но есть быстрая линия для людей с инвалидностью. И в нее почему-то ломятся очевидно молодые и здоровые люди. Их не подзывал пограничник. Догадываетесь, кто? Человек по 10 с каждого из этих двух рейсов я точно насчитал, пока час стоял в очереди. Ну почему?Почему европейцу не приходит в голову так позориться? А в постсоветских мозгах такая примитивная хитрож...ость - норма. Вы часик постойте, а я "типа инвалид" пройду без очереди. Удостоверения подтверждающие не спрашивают, значит можно? Стыдно. Обидно. Мне вообще сегодня все утро стыдно и обидно.Встал рано и весь час-пик провел в мюнхенском трафике. Велосипеды, как же их много и как все здорово организовано! Люди массово ездят на работу на великах, потому что знают, что их учитывают, уважают и они доедут живыми. Везут на велоколясках детей в садики. Видел, как мама везла двойняшек в специальном двухместном велокресле, которое крепится спереди. Видел велоприцеп для ребенка. Такое на наших дорогах - смерть. На европейских - стиль жизни и свобода.Мюнхен я знаю плохо и пару раз спутал ряды. Но мне не сигналили и не кричали: "Урод, куда прешься? Понаехали!". Меня с улыбкой пропускали. Агрессия, эгоизм, привычка игнорировать правила и думать только о себе - все это у многих "постсоветских" в крови. В общем, менталитет. Пока он не изменится, дела не будет.Все с удовольствием ругают президента и власть, списывая проблемы на них. "Страна у нас такая", - любят говорить многие. Друзья, страна - это её граждане. Мы с вами. Да, с президентами нам жестко не везет. Но глядя на то, как наши люди занимают места для инвалидов, не уступают места женщинам в транспорте и уродуют подъезды, в которых сами живут, а еще все время всем недовольны, я понимаю: никакое правительство страну не изменит, пока мы сами не изменимся. Надо начинать с себя.Каждый раз после Европы мне грустно. Иногда начиная с самолета. Сегодняшний пример. Я всегда заранее регистрируюсь на рейс и выбираю место возле иллюминатора. Прихожу - занято. На наших рейсах такое часто. Вежливо прошу пересесть. В ответ мне как бы с упреком указывают на место возле прохода с ремарочкой: "Так вот такое-же место, сидите тут, или вам именно у окна приспичило?". Узнаю наших. Идя против правил, люди пытаются выставить идиотами других, а себя оправдать. В любой ситуации.Культура начитается с мелочей. Таких, как сесть на место, номер которого у тебя в билете, а не то, которое больше понравилось. С расчетом: "а может проконает". Это так же просто, как чистить зубы, мыться каждый день и не носить одни носки по 3 дня, особенно в жару, заставляя людей в общественном транспорте зажимать нос и отходить в сторону.Президент, парламент и материальное положение тут не при чем. Не президент паркуется на газонах и мочится в лифтах. Не из-за бедности после пикника в парках и лесах люди оставляют мусорные кучи. Депутаты не мешают собрать мусор в пакет и унести с собой.Простите за эмоциональность и грубоватые выражения. Какая-то безнадега. Честно. Хоть не летай в Европу, чтобы потом не растраиваться, и чтобы не было стыдно. Такие мысли. А вот уже прилетел и не смотря ни на что понимаю, что обожаю свою страну. Только надо нам с вами как-то людей перевоспитывать. Не всех, но многих.©️