|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:24
у клиента жена умерла в Харькове от пневмонии, он написал что сам 8 день температура
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4536
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:35
proftpd66 написав:
у клиента жена умерла в Харькове от пневмонии, он написал что сам 8 день температура
подробности хоть какие-то нужны , возраст хотя бы . К сожалению когда у людей горе расспрашивать подробности не прилично типа вес хронические болезни и тому подобное .
Очень жаль конечно , он может быть следующим за ней . 7-8 день это как раз переломный момент когда ИНОГДА надо подключать гормоны и прочие \ иные имунносупрессоры от вских штормов .
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3962
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7936 раз.
- Подякували: 933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:51
change_pm написав:
маладець
згадуємо... розділяй і що? правильно! властуй
сегрегацію вже видно неозброєним оком...
концентрація ненависті росте...
чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...
ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:
- подалі від людей,
- запас ліків,
- головне вижити перший місяць, далі буде полехше
- ну, і їш, що Боженька послав...
Брут і ти теж ... мінімаліст - doomsday prepper на $100 в місяць? ... хоча ні, в Дубаї то як 100 грн вна неньці
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26441
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:01
кстати, очереди на тесты и вакцинацию в больницах - сделано как-будто специально так, чтобы вирусу было проще распространяться...
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 426
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:02
change_pm написав:
це один з перших прой...в the братви ((((
крадуцький рубанув бабла на масках, а потім і всі інші почали рубити на населенні...
в турцій (правопис флая) маски безкоштовно резидентам роздавали...
взагалі в the братви одни провтики, шкода, що україці не хранцузи в частині захисту своїх прав...
брехня, втурцій пишем разом, і навіть "внатурцій", щоб стилістично було вірно
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26441
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:04
yanyura написав:Kudrjavuy
Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.
Вытягивала" наверняка из Хелси, к которой подключены компы семейников.
"Дія", в свою очередь, тоже, видимо, тянет из Хелси.
И никаких отдельных справок в день прививки поликлиники не давали. Сейчас могут давать даже о первой прививке, чтобы люди могли предъявить на работе.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18441
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2291 раз.
- Подякували: 3017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:06
Faceless написав: _hunter написав:
Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся
А кто в курсе, как называется "скафандр" как у блохера в фильме Заражение?
костюм хімзахисту, нє?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26441
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7826
|11888553
|
Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ
|