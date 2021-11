Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Вів 02 лис, 2021 17:24 у клиента жена умерла в Харькове от пневмонии, он написал что сам 8 день температура

Додано: Вів 02 лис, 2021 17:35 proftpd66 написав: у клиента жена умерла в Харькове от пневмонии, он написал что сам 8 день температура у клиента жена умерла в Харькове от пневмонии, он написал что сам 8 день температура

подробности хоть какие-то нужны , возраст хотя бы . К сожалению когда у людей горе расспрашивать подробности не прилично типа вес хронические болезни и тому подобное .

Додано: Вів 02 лис, 2021 17:51 change_pm написав: маладець



згадуємо... розділяй і що? правильно! властуй



сегрегацію вже видно неозброєним оком...

концентрація ненависті росте...



чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...



ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:

- подалі від людей,

- запас ліків,

- головне вижити перший місяць, далі буде полехше

- ну, і їш, що Боженька послав... маладецьзгадуємо... розділяй і що? правильно! властуйсегрегацію вже видно неозброєним оком...концентрація ненависті росте...чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:- подалі від людей,- запас ліків,- головне вижити перший місяць, далі буде полехше- ну, і їш, що Боженька послав...

Додано: Вів 02 лис, 2021 18:01 Брут і ти теж ... мінімаліст - doomsday prepper на $100 в місяць? ... хоча ні, в Дубаї то як 100 грн вна неньці Брут і ти теж ... мінімаліст - doomsday prepper на $100 в місяць? ... хоча ні, в Дубаї то як 100 грн вна неньці

Додано: Вів 02 лис, 2021 18:01 кстати, очереди на тесты и вакцинацию в больницах - сделано как-будто специально так, чтобы вирусу было проще распространяться...

Додано: Вів 02 лис, 2021 18:02 change_pm написав: це один з перших прой...в the братви ((((



крадуцький рубанув бабла на масках, а потім і всі інші почали рубити на населенні...



в турцій (правопис флая) маски безкоштовно резидентам роздавали...



взагалі в the братви одни провтики, шкода, що україці не хранцузи в частині захисту своїх прав... це один з перших прой...в the братви ((((крадуцький рубанув бабла на масках, а потім і всі інші почали рубити на населенні...в турцій (правопис флая) маски безкоштовно резидентам роздавали...взагалі в the братви одни провтики, шкода, що україці не хранцузи в частині захисту своїх прав...

Додано: Вів 02 лис, 2021 18:04 брехня, втурцій пишем разом, і навіть "внатурцій", щоб стилістично було вірно брехня, втурцій пишем разом, і навіть "внатурцій", щоб стилістично було вірно

Додано: Вів 02 лис, 2021 18:04 yanyura написав: Kudrjavuy

Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты. Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.

Вытягивала" наверняка из Хелси, к которой подключены компы семейников.

"Дія", в свою очередь, тоже, видимо, тянет из Хелси.

Додано: Вів 02 лис, 2021 18:06 Faceless написав: _hunter написав: Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся

А кто в курсе, как называется "скафандр" как у блохера в фильме Заражение? А кто в курсе, как называется "скафандр" как у блохера в фильме Заражение?

Додано: Вів 02 лис, 2021 18:06 костюм хімзахисту, нє? костюм хімзахисту, нє?

