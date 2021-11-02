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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:24
у клиента жена умерла в Харькове от пневмонии, он написал что сам 8 день температура
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proftpd66
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:35
proftpd66 написав:
у клиента жена умерла в Харькове от пневмонии, он написал что сам 8 день температура
подробности хоть какие-то нужны , возраст хотя бы . К сожалению когда у людей горе расспрашивать подробности не прилично типа вес хронические болезни и тому подобное .
Очень жаль конечно , он может быть следующим за ней . 7-8 день это как раз переломный момент когда ИНОГДА надо подключать гормоны и прочие \ иные имунносупрессоры от вских штормов .
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:51
change_pm написав:
маладець
згадуємо... розділяй і що? правильно! властуй
сегрегацію вже видно неозброєним оком...
концентрація ненависті росте...
чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...
ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:
- подалі від людей,
- запас ліків,
- головне вижити перший місяць, далі буде полехше
- ну, і їш, що Боженька послав...
Брут і ти теж ... мінімаліст - doomsday prepper на $100 в місяць? ... хоча ні, в Дубаї то як 100 грн вна неньці
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flyman
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:01
кстати, очереди на тесты и вакцинацию в больницах - сделано как-будто специально так, чтобы вирусу было проще распространяться...
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Цитрин
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:02
change_pm написав:
це один з перших прой...в the братви ((((
крадуцький рубанув бабла на масках, а потім і всі інші почали рубити на населенні...
в турцій (правопис флая) маски безкоштовно резидентам роздавали...
взагалі в the братви одни провтики, шкода, що україці не хранцузи в частині захисту своїх прав...
брехня, втурцій пишем разом, і навіть "внатурцій", щоб стилістично було вірно
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:04
yanyura написав:Kudrjavuy
Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.
Вытягивала" наверняка из Хелси, к которой подключены компы семейников.
"Дія", в свою очередь, тоже, видимо, тянет из Хелси.
И никаких отдельных справок в день прививки поликлиники не давали. Сейчас могут давать даже о первой прививке, чтобы люди могли предъявить на работе.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:06
Faceless написав: _hunter написав:
Так нет никакой проблемы: носим респираторы FFP2 (и выше) класса -- и не паримся
А кто в курсе, как называется "скафандр" как у блохера в фильме Заражение?
костюм хімзахисту, нє?
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:12
Цитрин написав: yanyura написав:
Насчет личного предохранения (маски), все зависит от самих людей, пофигисты и вакцинированные, и невакцинированные, будут ходить без масок, надеясь что их пронесет.
проблема как-раз в том, что маска больше защищает окружающих от Вас, чем Вас от окружающих. Поэтому если Вы в маске, а кто-то зараженный без маски (скажем щеголяя сертификатом 5 месячной давности), то он может Вас заразить разбрызгивая инфекцию при дыхании, кашле и чихании.
Вы сами придумываете проблему, а потом раздуваете. Если масочный режим установлен - носить маски должны все, независимо от сертификата.
А если зараженный без маски щеголяет наличием сертификата - он ничем не лучше антивакса.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 19:04
Цитрин написав:
считаю FFP3 респираторы бесполезными в данном случае, т.к. защищают они не лучше обычной хирургической маски за счет открытых глаз, а также за счет щелей и при снятии-одевании. Вы ведь не проходите дезинфекцию растворами при снятии и одевании маски? И маску наверняка не утилизируете, а складываете и в карман или сумку
Поэтому никаких преимуществ в таких условиях маска FFP3 перед обычной многослойной хирургической не даст.
FFP2-3, это единственный способ резко снизить количество вирусных частиц которые попадут в организм и приведут к заражению, по открытым глазам, никто ж не мешает носить обычные очки без диоптрий, в любой оптике можно за недорого купить, и выглядят не так как тактические, народ не пугается.
Щелей в ПРАВИЛЬНО одетом респираторе практически нет.
Проверяется глубоким вдохом/выдохом через рот, если првильно одет то к глазам поток воздуха не идет (в некоторых моделях есть наклееный поролон в этой части, что сильно упрощает герметизацию), и сам респиратор должен сжиматься/разжиматься. Все, процедура предельно проста. Снятие/одевание идет за резинки и максимум поправлять за носовой зажим, и естественно после одевания руки считаются "грязными" и уже никаких хватаний/чесаний слизистых. И, никаких карманов, специальный жесткий закрывающийся контейнер. И, если маску можно перепутать чистая/грязная сторона, то респиратор нет.
И, 50 мл. Стериллиума в кармане, вполне себе выход, для обеззараживания.
Неужели эти простые правила, кажутся "космическими технологиями"?
За два года уже пора бы и привыкнуть и делать на автомате.
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