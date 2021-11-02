Додано: Вів 02 лис, 2021 19:04

Цитрин написав: считаю FFP3 респираторы бесполезными в данном случае, т.к. защищают они не лучше обычной хирургической маски за счет открытых глаз, а также за счет щелей и при снятии-одевании. Вы ведь не проходите дезинфекцию растворами при снятии и одевании маски? И маску наверняка не утилизируете, а складываете и в карман или сумку Поэтому никаких преимуществ в таких условиях маска FFP3 перед обычной многослойной хирургической не даст. считаю FFP3 респираторы бесполезными в данном случае, т.к. защищают они не лучше обычной хирургической маски за счет открытых глаз, а также за счет щелей и при снятии-одевании. Вы ведь не проходите дезинфекцию растворами при снятии и одевании маски? И маску наверняка не утилизируете, а складываете и в карман или сумкуПоэтому никаких преимуществ в таких условиях маска FFP3 перед обычной многослойной хирургической не даст.

FFP2-3, это единственный способ резко снизить количество вирусных частиц которые попадут в организм и приведут к заражению, по открытым глазам, никто ж не мешает носить обычные очки без диоптрий, в любой оптике можно за недорого купить, и выглядят не так как тактические, народ не пугается.Щелей в ПРАВИЛЬНО одетом респираторе практически нет.Проверяется глубоким вдохом/выдохом через рот, если првильно одет то к глазам поток воздуха не идет (в некоторых моделях есть наклееный поролон в этой части, что сильно упрощает герметизацию), и сам респиратор должен сжиматься/разжиматься. Все, процедура предельно проста. Снятие/одевание идет за резинки и максимум поправлять за носовой зажим, и естественно после одевания руки считаются "грязными" и уже никаких хватаний/чесаний слизистых. И, никаких карманов, специальный жесткий закрывающийся контейнер. И, если маску можно перепутать чистая/грязная сторона, то респиратор нет.И, 50 мл. Стериллиума в кармане, вполне себе выход, для обеззараживания.Неужели эти простые правила, кажутся "космическими технологиями"?За два года уже пора бы и привыкнуть и делать на автомате.