Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4174417541764177 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Вів 02 лис, 2021 19:09 _hunter написав: Понимаю. Но в плане прав Эмираты где-то почти на одной ступеньке с Китаем стоят

Если назовете хоть одну страну ЕС где хоть что-то подобное есть -- признаю поражение Понимаю. Но в плане прав Эмираты где-то почти на одной ступеньке с Китаем стоят

Прошу...

https://carnegieeurope.eu/2020/10/05/co ... -pub-83039

Хотів просто сказати UK, а потім згадав, що вони ж не ЕС вже... Прошу...Хотів просто сказати UK, а потім згадав, що вони ж не ЕС вже... change_pm Повідомлень: 4871 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 19:12 Цитрин написав: _hunter написав: Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание. Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.



С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать. С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать.

Попробуйте Микрон без клапана, они немного попроще и поменьше размером.



Но если рассматривать дыхание, то самый комфортный это FFP2 Лепесток 200, но его нужно подгонять индивидуально и он не такой удобный при надевании, и народ маленько смущается, т.к, к обычным маскам привыкли, а к такого типа респираторам нет (хотя им уже лет 40, применяются на АЭС). Попробуйте Микрон без клапана, они немного попроще и поменьше размером.Но если рассматривать дыхание, то самый комфортный это FFP2 Лепесток 200, но его нужно подгонять индивидуально и он не такой удобный при надевании, и народ маленько смущается, т.к, к обычным маскам привыкли, а к такого типа респираторам нет (хотя им уже лет 40, применяются на АЭС). _Mykola_ Повідомлень: 4354 З нами з: 09.02.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 19:15 stm написав: Reader написав: stm написав: Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично. Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.

Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи. Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи.

Я про интеграцию для юр.лиц. Будем считать, что мне просто повезло.

МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает. Но законодательно у них 30 дней, посмотрим. Телефон не дозвониться, телеграм не достучаться ))) Я про интеграцию для юр.лиц.МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает. Но законодательно у них 30 дней, посмотрим. Телефон не дозвониться, телеграм не достучаться )))

У красоткі ж жовте плаття )))



Фотка в лічку - миттева відповідь і підтримка У красоткі ж жовте плаття )))Фотка в лічку - миттева відповідь і підтримка change_pm Повідомлень: 4871 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 19:18 Starikan написав: Успіх написав: change_pm написав: здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!

А то переважно хочуть 400-500грн і більше!

І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!

Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн) В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!А то переважно хочуть 400-500грн і більше!І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)

ПлатИте нормальные налоги - будут у государства средства на снижение цен на ПЦР ПлатИте нормальные налоги -

В приватних клініках Старікан походу конкрєтно здає



Брат, ти тримайся, вітамінки пий...



В нормальних країнах максимальну вартість тесту обмежують, а далі працює конкуренція...



Так в Заливі зроблено, ПЦР десь біля 1000 грн, але акцій за 500-600 повно, всі хотять заробити... Бо вартість теста маскимум 10 баксів оптом...



Ось такі справи... В приватних клінікахСтарікан походу конкрєтно здаєБрат, ти тримайся, вітамінки пий...В нормальних країнах максимальну вартість тесту обмежують, а далі працює конкуренція...Так в Заливі зроблено, ПЦР десь біля 1000 грн, але акцій за 500-600 повно, всі хотять заробити... Бо вартість теста маскимум 10 баксів оптом...Ось такі справи... change_pm Повідомлень: 4871 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 19:24 flyman написав: change_pm написав: маладець



згадуємо... розділяй і що? правильно! властуй



сегрегацію вже видно неозброєним оком...

концентрація ненависті росте...



чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...



ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:

- подалі від людей,

- запас ліків,

- головне вижити перший місяць, далі буде полехше

- ну, і їш, що Боженька послав... маладецьзгадуємо... розділяй і що? правильно! властуйсегрегацію вже видно неозброєним оком...концентрація ненависті росте...чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:- подалі від людей,- запас ліків,- головне вижити перший місяць, далі буде полехше- ну, і їш, що Боженька послав...

Брут і ти теж ... мінімаліст - doomsday prepper на $100 в місяць? ... хоча ні, в Дубаї то як 100 грн вна неньці Брут і ти теж ... мінімаліст -prepper на $100 в місяць? ... хоча ні,то як 100 грн вна неньці

Ти знаєш... якщо думздей застане в Дубай, я буду всіма правдами і не правдами на Північ рухатись...



Без кондюків +50 влітку не вар"янт... Ти знаєш... якщо думздей застане в Дубай, я буду всіма правдами і не правдами на Північ рухатись...Без кондюків +50 влітку не вар"янт... change_pm Повідомлень: 4871 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 19:29 ну, ві понєлі... У додатку «Дія» стався масштабний збій: сертифікати про вакцинацію зникли

Користувачі повідомляють, що не можуть потрапити в транспорт або в магазини у червоній зоні карантину

пороблено в Україні... пороблено в Україні... change_pm Повідомлень: 4871 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4174417541764177 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7826 11893436

ЛОБ Вів 02 лис, 2021 09:15