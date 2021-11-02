_hunter написав:Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.
С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать.
Попробуйте Микрон без клапана, они немного попроще и поменьше размером.
Но если рассматривать дыхание, то самый комфортный это FFP2 Лепесток 200, но его нужно подгонять индивидуально и он не такой удобный при надевании, и народ маленько смущается, т.к, к обычным маскам привыкли, а к такого типа респираторам нет (хотя им уже лет 40, применяются на АЭС).
stm написав:Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.
Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи.
Я про интеграцию для юр.лиц. Будем считать, что мне просто повезло. МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает. Но законодательно у них 30 дней, посмотрим. Телефон не дозвониться, телеграм не достучаться )))
change_pm написав:здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень
В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"! А то переважно хочуть 400-500грн і більше! І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень! Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)
ПлатИте нормальные налоги - будут у государства средства на снижение цен на ПЦР
В приватних клініках Старікан походу конкрєтно здає
Брат, ти тримайся, вітамінки пий...
В нормальних країнах максимальну вартість тесту обмежують, а далі працює конкуренція...
Так в Заливі зроблено, ПЦР десь біля 1000 грн, але акцій за 500-600 повно, всі хотять заробити... Бо вартість теста маскимум 10 баксів оптом...