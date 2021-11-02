RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4174417541764177

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:09

  _hunter написав:Понимаю. Но в плане прав Эмираты где-то почти на одной ступеньке с Китаем стоят :lol:
Если назовете хоть одну страну ЕС где хоть что-то подобное есть -- признаю поражение :)

Прошу...
https://carnegieeurope.eu/2020/10/05/co ... -pub-83039
Хотів просто сказати UK, а потім згадав, що вони ж не ЕС вже...
change_pm
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:12

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.


С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать.

Попробуйте Микрон без клапана, они немного попроще и поменьше размером.

Но если рассматривать дыхание, то самый комфортный это FFP2 Лепесток 200, но его нужно подгонять индивидуально и он не такой удобный при надевании, и народ маленько смущается, т.к, к обычным маскам привыкли, а к такого типа респираторам нет (хотя им уже лет 40, применяются на АЭС). :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 09.02.09
Подякував: 630 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:15

  stm написав:
  Reader написав:
  stm написав:Чендж Вы ж даже не пробовали. Дия это достойно. Причём и общение с их менеджерами и поддержкой организовано как у частников - быстро, качественно. У меня уже опробовали укр. сертификат кучу знакомых в ЕС, отлично.

Вы идеализируете их поддержку. Мне например ни разу не удалось выйти на менеджера через их чат-боты, ответ через форму обратной связи на сайте пришел через 30 дней. Проблема не решена, снова жду ответа через форму обратной связи.

Я про интеграцию для юр.лиц. Будем считать, что мне просто повезло.
МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает. Но законодательно у них 30 дней, посмотрим. Телефон не дозвониться, телеграм не достучаться )))

У красоткі ж жовте плаття )))

Фотка в лічку - миттева відповідь і підтримка :oops:
change_pm
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:18

  Starikan написав:
  Успіх написав:
  change_pm написав:здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень
В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!
А то переважно хочуть 400-500грн і більше!
І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!
Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)

ПлатИте нормальные налоги - будут у государства средства на снижение цен на ПЦР :wink:

В приватних клініках :roll: Старікан походу конкрєтно здає :cry:

Брат, ти тримайся, вітамінки пий...

В нормальних країнах максимальну вартість тесту обмежують, а далі працює конкуренція...

Так в Заливі зроблено, ПЦР десь біля 1000 грн, але акцій за 500-600 повно, всі хотять заробити... Бо вартість теста маскимум 10 баксів оптом...

Ось такі справи...
change_pm
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:24

  flyman написав:
  change_pm написав:маладець :!: :!: :!:

згадуємо... розділяй і що? правильно! властуй :mrgreen:

сегрегацію вже видно неозброєним оком...
концентрація ненависті росте...

чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...

ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:
- подалі від людей,
- запас ліків,
- головне вижити перший місяць, далі буде полехше :mrgreen:
- ну, і їш, що Боженька послав...

Брут і ти теж ... мінімаліст - doomsday prepper на $100 в місяць? ... хоча ні, в Дубаї то як 100 грн вна неньці

Ти знаєш... якщо думздей застане в Дубай, я буду всіма правдами і не правдами на Північ рухатись...

Без кондюків +50 влітку не вар"янт...
change_pm
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:29

ну, ві понєлі...

У додатку «Дія» стався масштабний збій: сертифікати про вакцинацію зникли
Користувачі повідомляють, що не можуть потрапити в транспорт або в магазини у червоній зоні карантину

пороблено в Україні... :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4174417541764177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7826 11893454
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2540)
02.11.2021 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.