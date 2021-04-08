_hunter написав:Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.
С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать.
Попробуйте Микрон без клапана, они немного попроще и поменьше размером.
Но если рассматривать дыхание, то самый комфортный это FFP2 Лепесток 200, но его нужно подгонять индивидуально и он не такой удобный при надевании, и народ маленько смущается, т.к, к обычным маскам привыкли, а к такого типа респираторам нет (хотя им уже лет 40, применяются на АЭС).
О "принудительной" вакцинации и "медицинской тайне", т.е. незаконности требований проверяющих показывать им свои "ковидные" документы.
Решение ЕСПЧ:
08/04/2021 ... 285. As regards the reasons put forward for the mandatory nature of vaccination in the Czech Republic, the Court has already acknowledged the weighty public health rationale underlying this policy choice, notably in terms of the efficacy and safety of childhood vaccination. It has likewise acknowledged a general consensus supporting the objective, for every State, to attain the highest possible degree of vaccine coverage. Although the applicants argued that the authorities failed to establish that the duty to accept the prescribed vaccinations was necessary and justified (see paragraph 175 above), the Court considers that the Government have clearly set out the reasons behind this choice. It further notes the conclusion of the Czech Constitutional Court that the relevant data from national and international experts in the matter justified pursuing this policy (see paragraph 91 above). While a system of compulsory vaccinations is not the only, or the most widespread, model adopted by European States, the Court reiterates that, in matters of health-care policy, it is the domestic authorities who are best placed to assess priorities, the use of resources and social needs. All of these aspects are relevant in the present context, and they come within the wide margin of appreciation that the Court should accord to the respondent State.
https://bit.ly/3BDJWKd (ссылка сокращенная, т.к. "оригинальная" из-за скобок отображается некорректно. И почему-то открывается только через VPN, видимо сайт ЕСПЧ входит в список запрещенных в Укране)
Гуглоперевод
285. Что касается причин, выдвигаемых в пользу обязательного характера вакцинации в Чешской Республике, Суд уже признал веское обоснование общественного здравоохранения, лежащее в основе этого политического выбора, особенно с точки зрения эффективности и безопасности детской вакцинации. Он также признал общий консенсус в поддержку цели каждого государства достичь максимально возможной степени охвата вакцинацией. Хотя заявители утверждали, что власти не смогли доказать, что обязанность принимать предписанные прививки была необходимой и оправданной (см. Пункт 175 выше), Суд считает, что Правительство ясно изложило причины этого выбора. Он также отмечает вывод Конституционного суда Чешской Республики о том, что соответствующие данные национальных и международных экспертов по данному вопросу оправдывают проведение этой политики (см. Пункт 91 выше). Хотя система обязательных вакцинаций - не единственная и не самая распространенная модель, принятая европейскими государствами, Суд повторяет, что в вопросах политики в области здравоохранения национальные власти лучше всего могут оценить приоритеты, использование ресурсов и социальных потребностей. Все эти аспекты актуальны в данном контексте, и они подпадают под широкую свободу усмотрения, которую Суд должен предоставить государству-ответчику.
С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):
10.07.19 Медична таємниця та відповідальність за її розголошення ... Отже, медичною таємницею є:
- факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою; - стан здоров’я людини; - діагноз; - обставини, що передували захворюванню або спровокували його; - функціональні особливості організму; - шкідливі звички, - особливості психіки, - майновий стан, - інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта. ...
А я сегодня сделал 2-ю прививку Пфайзером. Очередь довольно большая была, но медсестра запускала в помещение по 3 человека, ждал меньше часа. Но в Дии пока указана только одна прививка, сегодняшней еще нет.
change_pm написав:здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень
В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"! А то переважно хочуть 400-500грн і більше! І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень! Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)
ПлатИте нормальные налоги - будут у государства средства на снижение цен на ПЦР
Які мені по ЗАКОНу податки призначені - такі я і сплачую! Не ухиляюсь! - на відміну від тих, що мають заводи/параходи!
У додатку «Дія» стався масштабний збій: сертифікати про вакцинацію зникли Користувачі повідомляють, що не можуть потрапити в транспорт або в магазини у червоній зоні карантину
пороблено в Україні...
Ну неназванные хакеры по братски могли организовать ddos атаку, но сейчас всё ок. Кстати, завтра они же обещают итальянцам, что Украина с ними и будут петь песни о "нет вакцинации" "наши конституционные права нарушают". Опять ОПЗЖ по 150грн, и то не всем, смехотворное что-то изобразит... Ждём-с. Интересно Флер придет на сбор как доктор наук...
Kudrjavuy написав: Вы уже разогнали целую теорию ЗРАДЫ.... Всё официально и на подконтрольной территории. Речь не о "Декларации" - просто моей "мордой" пугают молодых врачей. И в местной больничке, скажем, у меня нет необходимости иметь какой то документ подтверждающий личность. Где по этой причине показываюсь реже, чем у Врачей с Прикарпатья, или Днепра.
Вас после первых сообщений глаз пометил, где вместо поиска ответов вы по характеру постов пришли покудахтать в рифму. Вы форумом или зоной, или страной ошиблись. Ну культурой - так точно.